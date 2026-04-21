Oroscopo mercoledì 22 aprile 2026 di Ginny: emozioni forti per Scorpione e Sagittario

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Ariete

Quando senti dire che, probabilmente, dietro tutta la ferocia di Trump e degli ultimi tempi c'è una grande, grandissima paura di perdere terreno e consensi, un po' riesci a capire di che cosa si stia parlando anche tu? Infatti, oggi, da un lato, vivi potentemente le energie, i desideri e le grandi passioni, ma queste nascondono un senso di solitudine e la paura di sbagliare.

Toro

Continui a sentirti particolarmente amato, soprattutto oggi che la Luna nel segno del Cancro amplifica la tua femminilità, che poi femminilità è in senso metaforico, ovvero la tua capacità di accogliere e abbracciare chiunque. Ti senti come Justin Bieber, che con l'effetto Coachella diventa l'artista più ascoltato su Spotify.

Gemelli

Sei proprio felice di leggere che al Salone del Mobile molti grandi architetti dell'urbanistica parlano di ripensare la città per una società più longeva e sempre più connessa, che ha bisogno di luoghi che favoriscano l'interazione. Ecco, tu, Gemelli, indipendentemente dall'età, vorresti proprio essere in uno di questi luoghi e interagire, chiacchierando tutto il giorno, senza nemmeno pensare di perdere tempo a leggere le email.

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Cancro

Quando senti dire che gli studenti del liceo oggi hanno gli stessi livelli di ansia dei pazienti dei manicomi degli anni Cinquanta, secondo alcuni studi psicologici, tu ti senti davvero particolarmente solidale. Oggi i tuoi livelli di ansia sono effettivamente fuori controllo e le tue emozioni decisamente traboccanti. Grande consiglio: zen, due punti, respira.

Leone

Oggi senti di avere troppe cose da dire e da fare, troppa voglia di mettere in pratica i tuoi progetti per rallentarti dedicandoti all'amore. Insomma, i baci e le coccole possono aspettare, perché tu hai bisogno di concretezza, praticità e soprattutto risultati. Ti senti come Silvia Salis, che non aspetta certo l'approvazione generale per mettere in atto i suoi progetti per il bene della città.

Vergine

Questa giornata sembra scorrere via pacata, rilassata, tranquilla e amorosa, senza nessun picco né in alto né in basso. Conoscendoti, la cosa ti piace parecchio, ma qualcuno potrebbe trovarla noiosa, come ad esempio la puntata già registrata di "Belve" a Federica Brignone, che appunto è stata cancellata perché non particolarmente entusiasmante.

Bilancia

È evidente che tutto questo nervosismo e queste tensioni ti fanno perdere il senno, cara Bilancia. E spesso avrai l'impressione non solo di avere le idee confuse, ma proprio di non connettere il cervello alle azioni. Potresti oggi essere come Katy Perry, che a Roma getta la sua carta di credito nella fontana di Trevi sperando in un colpo di fortuna.

Scorpione

L'amore ritorna a scaldare il tuo cuoricino, anche se ultimamente, per conquistare la tua dolce metà, avevi usato più l'ironia e il sarcasmo che il romanticismo. Questo trend continua e tu continui a essere molto simpatico, ma molto poco dolce. Però oggi il partner apprezzerà più del solito. Sei come Tony Effe, che pubblica a sorpresa il suo nuovo singolo insieme a Tommy Cash, che si chiama appunto "L'Ammmore".

Sagittario

Adesso che hai appena riconquistato le energie, e anche quelle più vogliose, non hai alcuna intenzione di disperderle. Vuoi che le persone che ami ti abbiano completamente passionale e travolgente. Sei come Elettra Lamborghini, che dichiara di essere marito-sessuale, cioè di non vedere alcun altro uomo papabile per lei.

Capricorno

Con la Luna stortissima e Mercurio, Marte, Saturno, che non aiutano proprio per niente, ti senti oggi più che mai solo, abbandonato e completamente dimenticato. Sei come il pinguino imperatore, che è addirittura a rischio di estinzione a causa dello scioglimento dei ghiacci. Tu rischi di rovinare tutte le tue amicizie proprio perché hai i nervi a fior di pelle.

Acquario

Con Venere a sfavore, il tuo fascino indipendente e individualista potrebbe non attecchire più. Tutte quelle battute un po' stronzette che, di solito, ti facevano rincorrere dalla tua dolce metà adesso sono soltanto motivo di battibecchi. Tutta colpa di Venere a sfavore. Sei un po' come i Cesaroni, che non hanno più lo stesso successo di pubblico del solito.

Pesci

Con la Luna a tuo favore e anche Venere, che sostiene il tuo cuoricino, hai proprio l'impressione che l'amore sia qualcosa di molto più grande rispetto al tempo specifico delle relazioni. Insomma, anche l'amore per te oggi diventa un concetto metafisico che scavalca lo spazio-tempo, alla faccia di Einstein. Quanto ti immedesimi in Elodie e Marracash, che insieme, al concerto di lui a Milano, cantano scambiandosi sguardi di intesa.