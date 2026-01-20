L’oroscopo di mercoledì 21 gennaio 2026 per tutti i segni: Pesci e Acquario paladini del metafisico

Tra la Luna in Pesci e i tanti pianeti in Acquario nell’oroscopo di mercoledì 21 gennaio 2026, l’immateriale vince sul materiale: saranno fortunati i segni che lo sapranno cogliere.

Ariete

Piano piano si allentano le tue tensioni e ritorna a sbocciare l’amore, soprattutto se si parla di grandi idee, grandi ideali, grandi valori. Sarà che stai sentendo questo Nettuno che a breve approderà nel tuo segno zodiacale, ma hai proprio l’impressione che la velocità e la necessità oggi non ti portino da nessuna parte. C’è bisogno di pensare in grande! Prendi spunto da quell’icona di stile e della creatività che è stata Valentino Garavani.

Toro

Oggi è proprio una di quelle giornate nelle quali senti che c’è bisogno di stringere i denti e scendere in campo. Per fortuna le energie ci sono, ma per tutto il resto avrai davvero bisogno di fare del tuo meglio e ritrovare la motivazione. Se vuoi un consiglio, non cercarla negli altri, ma piuttosto in fondo al tuo cuoricino. Prendi spunto dalla sciatrice Brignone, che torna in Coppa del Mondo dichiarando che scia ancora con il dolore, ma non ha paura.

Gemelli

La Luna storta ti rende anche più affascinante, caro Gemelli, perché ti fa sentire come uno che non ha alcuna intenzione di sottomettersi agli schemi, alle mode, alle tendenze. Tu sei tu e adori soprattutto quella parte di te che si differenzia dal resto del mondo. Spesso volontariamente! Ti senti come gli attori di Stranger Things che sono protagonisti della Milano Moda Uomo senza però perdere la loro spontaneità.

Cancro

Con la Luna a favore e i pianeti che finalmente ti lasciano quasi tutti in pace, ritorna piano piano tutto il tuo calore e quella meravigliosa capacità che hai di vedere il lato più dolce di ogni cosa. Per esempio, ricordi quando il cane del tennista Zverev ha fatto irruzione nel campo per giocare con la pallina? L’hai trovata una scena davvero meravigliosa!

Leone

Con tutti i pianeti che si trovano nel segno zodiacale che è in opposizione al tuo, anche per caratteristiche, ovvero l’Acquario, direi che oggi ti senti decisamente minacciato e molto poco apprezzato. Ti senti come la Francia, alla quale Trump minaccia dazi del 200% su uno dei suoi beni principali di esportazione: i vini. È proprio il caso di guardarti le spalle!

Vergine

Con questa Luna in opposizione oggi ti senti un po’ troppo concreta rispetto a come vorrebbe il resto del mondo. Non che tu abbia perso i tuoi importanti principi etici, ma badi molto di più ai risultati che non alle intenzioni. Non è proprio giornata per filosofeggiare. Fai come Albano che chiude il suo capitolo Sanremo brontolando anche contro Carlo Conti e le sue presunte scorrettezze.

Bilancia

Con tutti i pianeti che finalmente sono a tuo favore, senti che oggi non ci sia nemmeno bisogno di fare la voce grossa per avere tutto quello che ti spetta. Se ultimamente hai avuto l’impressione di doverti sbracciare per farti notare, adesso invece ti si ama per quella che sei, con grande naturalezza. Ti senti come Cristiano Ronaldo che vince in tribunale e quindi non dovrà restituire 9 milioni di euro alla Juve.

Scorpione

Con tutti i pianeti a tuo sfavore, ma la Luna che amplifica la tua capacità di vedere oltre e di sentire il non detto, oggi adori tutti i momenti di solitudine che ti lascerà questa giornata. Dove tutti gli altri non vedono l’ora di divertirsi e di scherzare allegramente, tu brami soltanto quel momento in cui ti ritroverai solo soletto con i tuoi pensieri. Saresti perfetto per passare giorni e giorni ad identificare le nuove iscrizioni rinvenute in un corridoio di Pompei. Pare siano proprio racconti di vita quotidiana.

Sagittario

Con la Luna storta, oggi farti prendere dalla malinconia è davvero questione di un attimo. Sarà che i tuoi sentimenti sono potentissimi e le emozioni travolgenti. Il tutto sarebbe meraviglioso, se non fosse che basta un niente per farti sciogliere in lacrime, anche solo la notizia che l’Ikea smetterà di produrre la sua famosissima borsa blu. Quando ti riprenderai dalla Luna storta, ti ricorderai di averne diverse in garage, con le quali potresti addirittura fare affari.

Capricorno

Soffri proprio di solitudine oggi, quando ti rendi conto che quasi tutti i pianeti ti hanno abbandonato e ti rimane soltanto Marte, ovvero il pianeta delle energie, che però si prepara a salutarti. Senti che c’è bisogno di metterti in gioco, ma non ne avresti davvero alcuna voglia. Sei incoraggiato ma solitario, come l’unica bambina della scuola elementare di Ginostra, un borgo di Stromboli.

Acquario

La tua creatività è decisamente pronta a venire a galla, facendo di qualcosa di semplice un nuovo momento di nostalgia e di tenerezza. Insomma, rivaluti le cose spontanee e facili, come una canzone dedicata a una persona che ami o i cuoricini al posto dei puntini sulle i. Adori l’iniziativa dell’azienda di design Seletti, che crea un nuovo oggetto di culto con una lampada a forma di penna Bic in versione gigante. Semplice e meraviglioso!

Pesci

Con tutti questi pianeti che in questi giorni esortano a considerare gli ideali, la filosofia, la spiritualità come qualcosa di fondamentale per la vita dell’uomo, molto più della materia, ti senti assolutamente in sintonia con le nuove generazioni, che pare passino molto tempo in chiesa. Almeno, molto più delle generazioni precedenti. Anche tu però senti questo fortissimo richiamo al tempo trascorso in contemplazione, qualsiasi sia il tuo tipo di contemplazione preferita.