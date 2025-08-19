L’oroscopo di mercoledì 20 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Venere e Luna contrarie ti rendono ipersensibile: ogni parola pesa più del dovuto.
Lavoro: Marte opposto toglie energia e pazienza, meglio evitare discussioni.
Fortuna: Giornata sottotono: affidati a chi ti vuole bene per ricaricarti.
Il consiglio del giorno: Concediti una coccola: ordina il tuo dolce preferito.
Voto: 5
Toro
Amore: Con Luna e Venere favorevoli sei dolcissimo: la coppia respira gioia autentica.
Lavoro: Mercurio opposto ti distrare, ma oggi non te ne curi. Il cuore vince.
Fortuna: Piccole gioie familiari rendono la giornata preziosa.
Il consiglio del giorno: Stampa una foto che ami e mettila in cornice.
Voto: 8
Gemelli
Amore: Con la Luna in Cancro sei più tenero del previsto, sorprendi chi ti ama.
Lavoro: Vuoi visibilità e ci riesci: oggi tutti ascoltano la tua voce.
Fortuna: L’energia è buona, basta non esagerare con l’ego.
Il consiglio del giorno: Compra un accessorio colorato per sentirti protagonista.
Voto: 7,5
Cancro
Amore: Venere, Giove e Luna nel segno ti travolgono: sei puro romanticismo.
Lavoro: Non riesci a restare razionale, segui più il cuore che i numeri.
Fortuna: Oggi sei carico di emozioni che attirano energie positive.
Il consiglio del giorno: Ascolta musica ad alto volume e balla.
Voto: 8,5
Leone
Amore: Intuito fortissimo: capisci i desideri del partner senza parlare.
Lavoro: Mercurio ti regala astuzia: oggi hai risposte pronte per tutto.
Fortuna: Buone intuizioni trasformano piccoli segnali in opportunità.
Il consiglio del giorno: Inizia un diario dei tuoi pensieri nascosti.
Voto: 8
Vergine
Amore: Desideri affetto più che regole: lasciati coccolare senza schemi.
Lavoro: Sei apprezzata non per la precisione, ma per il calore umano.
Fortuna: Le emozioni sincere ti rendono magnetica.
Il consiglio del giorno: Offri un caffè a chi ti è vicino, semplice ma speciale.
Voto: 7,5
Bilancia
Amore: Con Venere non favorevole cerchi approvazione, ma resti combattiva.
Lavoro: Marte ti rende energica, a volte troppo: misura le parole.
Fortuna: Giove storto gonfia l’ego più che il portafoglio.
Il consiglio del giorno: Regolati con un’agenda: ti salva dagli eccessi.
Voto: 6
Scorpione
Amore: Venere ti accende: dichiarazioni travolgenti e senza filtri.
Lavoro: Mercurio storto riduce la concentrazione, meglio attività leggere.
Fortuna: La Luna ti porta entusiasmo ed energia emotiva.
Il consiglio del giorno: Compra un dolce colorato: ti farà sorridere.
Voto: 8
Sagittario
Amore: La passione è forte, ma vuoi avere sempre l’ultima parola.
Lavoro: Determinato, non molli mai: porti a casa ciò che vuoi.
Fortuna: Ti va bene se non esageri con le pretese.
Il consiglio del giorno: Ritagliati mezz’ora di sport: ti scarica e ti motiva.
Voto: 7
Capricorno
Amore: Venere e Luna contrarie creano freddezza: oggi servono pazienza e silenzio.
Lavoro: Pressioni ovunque, meglio rinviare decisioni importanti.
Fortuna: I pianeti storti rallentano: prenditi il tuo tempo.
Il consiglio del giorno: Spegni il telefono un’ora prima di dormire.
Voto: 5
Acquario
Amore: Sei distante, cerchi più solitudine che coccole.
Lavoro: Mercurio opposto confonde i pensieri: chiarisci i tuoi obiettivi.
Fortuna: Oggi non brilli, ma resti lucido se eviti scontri inutili.
Il consiglio del giorno: Fai meditazione guidata per calmare la mente.
Voto: 6
Pesci
Amore: Venere e Luna nel segno ti rendono irresistibile e dolcissimo.
Lavoro: Creativo, fantasioso: le idee scorrono a fiumi.
Fortuna: Giove regala occasioni preziose: giornata top.
Il consiglio del giorno: Prepara un piatto fusion in cucina.
Voto: 9