L’oroscopo di mercoledì 20 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: Venere e Luna contrarie ti rendono ipersensibile: ogni parola pesa più del dovuto.

Lavoro: Marte opposto toglie energia e pazienza, meglio evitare discussioni.

Fortuna: Giornata sottotono: affidati a chi ti vuole bene per ricaricarti.

Il consiglio del giorno: Concediti una coccola: ordina il tuo dolce preferito.

Voto: 5

Leggi anche L'oroscopo di martedì 19 agosto 2025

Toro

Amore: Con Luna e Venere favorevoli sei dolcissimo: la coppia respira gioia autentica.

Lavoro: Mercurio opposto ti distrare, ma oggi non te ne curi. Il cuore vince.

Fortuna: Piccole gioie familiari rendono la giornata preziosa.

Il consiglio del giorno: Stampa una foto che ami e mettila in cornice.

Voto: 8

Gemelli

Amore: Con la Luna in Cancro sei più tenero del previsto, sorprendi chi ti ama.

Lavoro: Vuoi visibilità e ci riesci: oggi tutti ascoltano la tua voce.

Fortuna: L’energia è buona, basta non esagerare con l’ego.

Il consiglio del giorno: Compra un accessorio colorato per sentirti protagonista.

Voto: 7,5

Cancro

Amore: Venere, Giove e Luna nel segno ti travolgono: sei puro romanticismo.

Lavoro: Non riesci a restare razionale, segui più il cuore che i numeri.

Fortuna: Oggi sei carico di emozioni che attirano energie positive.

Il consiglio del giorno: Ascolta musica ad alto volume e balla.

Voto: 8,5

Leone

Amore: Intuito fortissimo: capisci i desideri del partner senza parlare.

Lavoro: Mercurio ti regala astuzia: oggi hai risposte pronte per tutto.

Fortuna: Buone intuizioni trasformano piccoli segnali in opportunità.

Il consiglio del giorno: Inizia un diario dei tuoi pensieri nascosti.

Voto: 8

Vergine

Amore: Desideri affetto più che regole: lasciati coccolare senza schemi.

Lavoro: Sei apprezzata non per la precisione, ma per il calore umano.

Fortuna: Le emozioni sincere ti rendono magnetica.

Il consiglio del giorno: Offri un caffè a chi ti è vicino, semplice ma speciale.

Voto: 7,5

Bilancia

Amore: Con Venere non favorevole cerchi approvazione, ma resti combattiva.

Lavoro: Marte ti rende energica, a volte troppo: misura le parole.

Fortuna: Giove storto gonfia l’ego più che il portafoglio.

Il consiglio del giorno: Regolati con un’agenda: ti salva dagli eccessi.

Voto: 6

Scorpione

Amore: Venere ti accende: dichiarazioni travolgenti e senza filtri.

Lavoro: Mercurio storto riduce la concentrazione, meglio attività leggere.

Fortuna: La Luna ti porta entusiasmo ed energia emotiva.

Il consiglio del giorno: Compra un dolce colorato: ti farà sorridere.

Voto: 8

Sagittario

Amore: La passione è forte, ma vuoi avere sempre l’ultima parola.

Lavoro: Determinato, non molli mai: porti a casa ciò che vuoi.

Fortuna: Ti va bene se non esageri con le pretese.

Il consiglio del giorno: Ritagliati mezz’ora di sport: ti scarica e ti motiva.

Voto: 7

Capricorno

Amore: Venere e Luna contrarie creano freddezza: oggi servono pazienza e silenzio.

Lavoro: Pressioni ovunque, meglio rinviare decisioni importanti.

Fortuna: I pianeti storti rallentano: prenditi il tuo tempo.

Il consiglio del giorno: Spegni il telefono un’ora prima di dormire.

Voto: 5

Acquario

Amore: Sei distante, cerchi più solitudine che coccole.

Lavoro: Mercurio opposto confonde i pensieri: chiarisci i tuoi obiettivi.

Fortuna: Oggi non brilli, ma resti lucido se eviti scontri inutili.

Il consiglio del giorno: Fai meditazione guidata per calmare la mente.

Voto: 6

Pesci

Amore: Venere e Luna nel segno ti rendono irresistibile e dolcissimo.

Lavoro: Creativo, fantasioso: le idee scorrono a fiumi.

Fortuna: Giove regala occasioni preziose: giornata top.

Il consiglio del giorno: Prepara un piatto fusion in cucina.

Voto: 9