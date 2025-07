video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 2 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny Le emozioni sono tante anche nell’oroscopo di mercoledì 2 luglio 2025, ma c’è voglia di affrontarle con maturità grazie alla Luna in Bilancia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Ariete

Amore: sei un po’ diffidente, come chi controlla tre volte se ha chiuso la porta.

Lavoro: c’è da fare ordine tra le priorità, senza panico.

Fortuna: se la chiami troppo forte, potrebbe spaventarsi.

Il consiglio del giorno: respira, conta fino a 5 e poi decidi.

Voto: 5 – ansioso ma sveglio.

Toro

Amore: una vera dolcezza da copertina.

Lavoro: segui l’intuito, ti porta lontano.

Fortuna: ti regala scenari da sogno.

Il consiglio del giorno: abbandonati al presente, senza schemi.

Voto: 8 – sensuale come un tramonto a Ponza.

Gemelli

Amore: romantici in streaming HD.

Lavoro: idee geniali, ma con leggerezza.

Fortuna: vi segue come un filtro glitter su TikTok.

Il consiglio del giorno: concedetevi una fuga mentale, anche solo per 1 ora.

Voto: 8 – creativi come un collage su Pinterest.

Cancro

Amore: tenero e profondo come un abbraccio sotto le coperte.

Lavoro: non è il giorno giusto per discussioni accese.

Fortuna: timida, ma pronta ad abbracciarti se sorridi.

Il consiglio del giorno: abbassa il volume del cuore, non quello dell’empatia.

Voto: 5 – delicato ma affascinante.

Leone

Amore: affettuoso come una lettera scritta a mano.

Lavoro: sei un organizzatore impeccabile.

Fortuna: ti sostiene nella tua missione.

Il consiglio del giorno: anticipa tutto, ma non dimenticare di goderti il presente.

Voto: 8 – strategica come una wedding planner.

Vergine

Amore: appagante e maturo, come un vino rosso d’annata.

Lavoro: prendi al volo le occasioni con grinta.

Fortuna: è con te, stile bodyguard invisibile.

Il consiglio del giorno: concediti un regalo, te lo sei meritato.

Voto: 7 e mezzo – impeccabile ma sensuale.

Bilancia

Amore: desideri che ti dicano “sei perfetta” ogni 5 minuti.

Lavoro: tutto ruota intorno alla tua immagine… e funziona.

Fortuna: sfavillante come un premio MTV.

Il consiglio del giorno: balla anche sulle critiche, come in un videoclip.

Voto: 9 – star glam con cuore tenero.

Scorpione

Amore: travolgente ma senza lieto fine.

Lavoro: concentrato e tagliente come un diamante nero.

Fortuna: sensuale più che fortunato.

Il consiglio del giorno: punta tutto sul carisma… e su un outfit total black.

Voto: 7 – misteriosa e super hot.

Sagittario

Amore: sotto i riflettori, con tanto di effetti speciali.

Lavoro: organizzato come un set fotografico.

Fortuna: in sincrono perfetto con le tue mosse.

Il consiglio del giorno: cura ogni dettaglio, anche i sottotitoli.

Voto: 8 + – influencer stellare.

Capricorno

Amore: sottotono, come le palette pastello.

Lavoro: concreto ma con poca ispirazione.

Fortuna: fa i capricci, come un pettine con i nodi.

Il consiglio del giorno: scegli la semplicità, anche nel trucco.

Voto: 5 e mezzo – elegante, ma oggi meno brillante.

Acquario

Amore: se ne parli troppo… evapora.

Lavoro: visione critica e pungente.

Fortuna: colpisce e scompare.

Il consiglio del giorno: polemizza con stile, come in un editoriale di moda.

Voto: 7 – ironico e intellettuale.

Pesci

Amore: raffinato come un invito reale.

Lavoro: siete ispirazione per tutti.

Fortuna: vi sfiora e vi illumina.

Il consiglio del giorno: ogni tanto, fate valere il vostro fascino senza scuse.

Voto: 8 – principeschi e radiosi.