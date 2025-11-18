L’oroscopo di mercoledì 19 novembre 2025: Cancro e Pesci si lasciano andare

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Hai energia da vendere e oggi ti liberi da ogni recinzione mentale come Trump che mette fine allo shutdown dopo più di un mese. Ti apri la tua corsia preferenziale, quella dove solo tu puoi accedere e nessuno può dirti di rallentare. La tua determinazione diventa il tuo permesso speciale per correre a tutta velocità.

Toro

Confusione a palate e desideri fuori sincro. Venere, Mercurio e la Luna in opposizione ti mandano fuori asse come il traghetto in Inghilterra che invece della Formula 1 trasmette un film porno. Anche quando programmi tutto alla perfezione, oggi serve un controllo di sicurezza extra.

Gemelli

Miei cari Gemelli, vorreste partecipare ai Mondiali di Trasporto della Moglie in Finlandia, ma con Marte in opposizione è meglio stare sugli spalti. Siete fan accaniti della vita: sostenete, incoraggiate, fate il tifo. Anche da spettatori si può sentirsi parte della gara.

Cancro

Sei luminoso come Vera Wang che a settantasei anni sfila in crop top ai gala più cool. Venere, Mercurio e la Luna ti danno luce e presenza: oggi puoi mostrare il meglio di te senza esitazioni. È il momento di brillare e di far vedere ciò che sai fare davvero.

Leone

Hai voglia di agire ma non hai ancora un piano chiaro: Mercurio e la Luna scombinano l’agenda, quindi meglio guardare in prospettiva come per l’importantissima eclissi di sole del dodici agosto del prossimo anno. Il quotidiano è confuso, ma il futuro è tutto da organizzare.

Vergine

Segui il cuore senza chiedere approvazione, proprio come Cher che sfila sui red carpet col fidanzato giovanissimo, tanto che potrebbe essere suo figlio, e tutta la vitalità del mondo. Venere e la Luna ti guidano senza esitazioni: ciò che senti è la tua unica direzione valida.

Bilancia

Hai la capacità di mettere ordine con decisione, come in Corea durante l’esame CSAT dove bloccano il traffico aereo per garantire il silenzio totale durante all’ascolto in inglese. Con Marte a favore, sai imporre regole ferree quando serve. E oggi, serve eccome.

Scorpione

Mercurio, Venere e la Luna ti rendono brillante e profondo come la libreria di Londra che offre un personal trainer intellettuale ai clienti. Hai mente e sensibilità al massimo: oggi puoi capire tutto, dire tutto e fare grandi cose con stile.

Sagittario

La voglia di partire è incontenibile: Marte ti spinge a fare le valigie e salire sul razzo Blue Origin di Bezos diretto alla scoperta del pianeta rosso. Avventura vera, non teoria. Hai entusiasmo e coraggio: la destinazione? Dove il cuore brucia di curiosità.

Capricorno

Sai comunicare con eleganza come Beatrice Arnera che risponde con poche parole decise alle dichiarazioni dell’ex. Venere, Mercurio e la Luna ti rendono maestro di empatia e misura: sai cosa dire, quando dirlo e soprattutto quando tacere.

Acquario

Giornata tutta al contrario, ma proprio per questo perfettamente logica. Con Marte a favore e Mercurio e la Luna stortissimi puoi pensare come Donato Carrisi: partire dal finale per capire l’inizio. Ciò che sembra ribaltato oggi, domani potrebbe essere geniale.

Pesci

Ritrovate armonia e creatività come i Backstreet Boys che ricreano il video di “I Want It That Way” e diventano virali in un lampo. Mercurio e la Luna vi rimettono in ritmo: bastano piccoli gesti per farvi brillare e far vibrare tutti i cuori intorno a voi.