L’oroscopo di mercoledì 18 marzo 2026: Pesci e Cancro comprendono i non detti

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Ariete

Sei un grande idealista, caro Ariete, e hai l'impressione che la tua modalità più egoriferita, passionale, che desidera tutto e subito, sia assolutamente disposta a valutare delle opzioni di maggiore apertura mentale, condivisione con le altre persone e benessere generale. Insomma, sei disposto a pensare molto prima agli altri che non a te, e questa cosa ti fa onore. Mai perdere le speranze in un mondo migliore, come ci insegna la storia di una signora che ha recuperato il suo Ciao, rubatole nel 1993, ancora funzionante.

Toro

Sei pronto a farti valere in tutto il tuo romanticismo più sensuale, erotico e coinvolgente. Nessuno sfuggirà al tuo desiderio di voler stare bene, quindi chiunque sia polemico e nervoso può o levarsi dalle scatole oppure lasciare che tu lo addolcisca con i tuoi modi. Ti senti di nuovo vincente, come Sinner che vince per la prima volta l'Indian Wells e porta a casa la sua prima vittoria del 2026.

Gemelli

Con tutti questi pianeti nel segno dei Pesci, quindi contrari al tuo segno zodiacale, stai proprio valutando di cambiare radicalmente vita. Si sa che tu sei un segno mobile e, quando non stai bene per diversi giorni in una stessa situazione, sei pronto a ribaltarla fin dalle radici. Questo è il tuo bello: credere sempre nel cambiamento e nella metamorfosi. Quando leggi che l'Irlanda offre 90.000 dollari a chi vuole iniziare una nuova vita su una delle sue isole tranquille, ci fai un pensierino.

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Cancro

Ti renderai conto che la tua soddisfazione personale, il tuo benessere, l'amore che riesci ad avere non è sempre calmo, pacato e tradizionale come lo vorresti. Venere, ancora a sfavore, fa sì che nelle relazioni tu non sia dolce e accudente come al solito, ma un Nettuno potentissimo spalanca i tuoi desideri e la tua vitalità interiore. Ti senti come Leonardo Di Caprio, che non ha vinto nessun Oscar ma è tornato ad essere grande protagonista dei meme sui social.

Leone

Anche se i pianeti in questi giorni sembrano un po' ignorarti, tu ci tieni a essere comunque un grande protagonista, perché hai capito proprio in queste ultime settimane quanto sia necessario far sentire tutto quello che pensi e provi alle persone che hai di fianco. Continua il tuo percorso di riscaldamento, aspettando i grandi transiti che ti coinvolgeranno. Venere, però, ti rende molto più dolce e grato rispetto ai piaceri della vita. Vuoi partecipare al tuo futuro come i fuori sede che compilano diligentemente la scheda per votare al referendum.

Vergine

Investire sul proprio futuro è sempre un'ottima idea e tu ti renderai conto di quanto questi momenti, che sembrano essere delle perdite di tempo, dei rallentamenti insopportabili, delle confusioni che ti innervosiscono, siano in realtà una grande opportunità per decidere dove andare davvero. Insomma, qualche ora a pensare in più adesso ti porterà molta più felicità più avanti. Questo è il modo migliore per sopportare una giornata nella quale hai l'impressione di avere il cervello sotto vuoto. Ricordati del 72enne che ha trovato mille lire depositate negli anni '60, che ora valgono 50.000 euro.

Bilancia

Con Venere in opposizione al tuo segno zodiacale, ti curerai ben poco delle amicizie e delle relazioni che hai intorno, a favore invece del tuo benessere personale. Insomma, se hai un'opportunità da cogliere, lo farai senza pensarci troppo e soprattutto senza valutare più di tanto l'impatto sull'esterno. Della formalità non te ne frega proprio niente, a differenza della tua natura solita. Sei come Elettra Lamborghini, che decide di depositare il marchio "Festini Bilaterali", col quale è diventata famosa nell'ultimo Sanremo.

Scorpione

Non te ne frega proprio niente del giudizio degli altri, soprattutto quando gli altri in questione sai che sono soltanto invidiosi. Tu ti godi il tuo tempo come meglio credi, il che non significa necessariamente essere un grande festaiolo o particolarmente esibizionista. Quello che ami, infatti, è il tuo piacere più intimo con le persone a cui tieni davvero. Sei come l'attore Jacob Elordi, che agli Oscar si presenta sul red carpet insieme alla mamma, proprio come aveva promesso.

Sagittario

Sarà decisamente meglio non sfidarti, perché con la Luna, Marte e anche Mercurio, tutti a sfavore, non hai alcuna intenzione di essere ragionevole. Se pensi che qualcuno ti abbia fatto un torto, tu sei pronto a farglielo presente con tutta l'ironia del caso, che quindi non passerà certo inosservata. Sei come lo sciatore britannico a cui la Norvegia non ha rinnovato il permesso di soggiorno e che quindi ha deciso di gareggiare ubriaco. Nella sua ultima gara con quel Paese, ha accettato tutte le offerte di alcol dal pubblico che ha ricevuto.

Capricorno

Senti proprio di avere voglia e bisogno di solitudine, ma non una solitudine triste o tormentata, semplicemente un momento di relax nel quale poter fare i conti con tranquillità con tutto ciò che pensi e provi. Insomma, una solitudine costruttiva e decisamente più di benessere che non di sacrificio. Stai quasi valutando la nuova frontiera del turismo, che è la QuietCation, una vacanza asociale e senza stimoli.

Acquario

Adori mantenerti umile e adori non perdere il piacere di fare quelle cose che hai tanto sognato da piccolo, con la stessa energia, la stessa passione e la stessa imprudenza che avevi immaginato di avere. Insomma, anche se sei cresciuto, caro Acquario, vuoi risvegliare le energie adolescenziali, quelle più pure e travolgenti. Per questo sorridi felice quando leggi che Michael B. Jordan, l'attore che ha vinto l'Oscar, è andato a festeggiare in un fast food.

Pesci

Ancora più del solito credi davvero che le emozioni, i valori, i sentimenti, l'amore collettivo e il senso civico siano fondamentali, sia come collettività sia soprattutto per fare grande ciascuno di noi. Gli accidenti quotidiani li metti da parte a favore del potere dell'amore che totalizza. Ti senti in perfetta armonia con il resto del cosmo, sei come il regista di Sentimental Value che, nella serata degli Oscar 2026, dichiara: "Tutti gli adulti sono responsabili di tutti i bambini. Non vogliamo politici che non prendono questa responsabilità sul serio."