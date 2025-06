video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 18 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di mercoledì 18 giugno Marte e Giove sembrano proporre un equilibrio dopo tante tensioni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: più che passione, cerchi coccole da divano e film d’amore anni ’90.

Lavoro: la produttività è in stand-by, ma sei perfetto per task creativi e strategici.

Fortuna: nella calma trovi il tuo amuleto segreto.

Il consiglio del giorno: concediti una merenda lenta con vista, anche solo sul balcone di casa.

Voto: 7, come una domenica pomeriggio senza impegni.

Toro

Amore: dolce come la panna sul cappuccino, ma con un retrogusto deciso.

Lavoro: ogni mossa è misurata come una pennellata su tela.

Fortuna: brilla nei dettagli, proprio come te.

Il consiglio del giorno: circondati di bellezza, anche in piccole dosi quotidiane.

Voto: 8 e mezzo, come un quadro che lascia senza fiato.

Gemelli

Amore: vi basta uno sguardo complice e una battuta condivisa.

Lavoro: meglio rimandare le decisioni cruciali: oggi siete lunatici come un gatto davanti alla ciotola nuova.

Fortuna: in pausa, ma non dispersa.

Il consiglio del giorno: fatevi coccolare da chi sa ascoltarvi anche in silenzio.

Voto: 5, come una playlist piena di canzoni malinconiche ma bellissime.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 17 giugno 2025

Cancro

Amore: il romanticismo ti avvolge come un foulard di seta leggera.

Lavoro: sai dire la cosa giusta al momento giusto, come un diplomatico del cuore.

Fortuna: ti prende per mano e ti accompagna dolcemente.

Il consiglio del giorno: segui il tuo intuito, è il tuo superpotere segreto.

Voto: 9, come un amore da romanzo rosa ambientato a Parigi.

Leone

Amore: serve pazienza e magari una lettera scritta a mano.

Lavoro: impara a valorizzare anche i ruoli secondari, oggi sei la spalla che regge la scena.

Fortuna: si prende una pausa caffè.

Il consiglio del giorno: apprezza chi brilla oggi: domani potresti essere di nuovo sul podio.

Voto: 6 e mezzo, come un vestito bellissimo messo in pausa nell’armadio.

Vergine

Amore: in modalità turbo, ma con il navigatore sempre attivo.

Lavoro: precisione e passione si fondono come cioccolato e peperoncino.

Fortuna: spunta nei momenti più sexy della giornata.

Il consiglio del giorno: lasciati andare… ma con il paracadute.

Voto: 6 -, come un bacio sotto la pioggia senza l’ombrello.

Bilancia

Amore: hai bisogno di privacy e lentezza, come una cena a lume di candela nel giardino di casa.

Lavoro: chi ti rispetta, oggi guadagna punti. Chi ti invade, perde terreno.

Fortuna: si manifesta nei momenti di quiete assoluta.

Il consiglio del giorno: proteggi i tuoi spazi come fossero giardini segreti.

Voto: 7, come una spa immersa nel silenzio.

Scorpione

Amore: travolgente come un ballo improvvisato sotto la pioggia.

Lavoro: riparti come una Ferrari al semaforo verde.

Fortuna: scatta all’improvviso, ma lascia il segno.

Il consiglio del giorno: sfrutta questa spinta cosmica per lanciarti nei tuoi sogni.

Voto: 9, come un remix perfetto in una notte d’estate.

Sagittario

Amore: desideri una carezza più che un bacio appassionato.

Lavoro: hai bisogno di una giornata senza pressioni, come una domenica senza sveglia.

Fortuna: si nasconde dietro ai no detti con coraggio.

Il consiglio del giorno: fermati senza sentirti in colpa: anche i maratoneti si idratano.

Voto: 5, voglia di un plaid leggero in una sera di mezza estate.

Capricorno

Amore: profondo, ma con rischio di fraintendimenti da messaggio vocale frettoloso.

Lavoro: grandi idee, ma poca delicatezza nella consegna.

Fortuna: sta in una frase detta col cuore.

Il consiglio del giorno: pensa prima di parlare. O passa la parola al tuo ghostwriter.

Voto: 7, come un regalo bellissimo… senza biglietto d’accompagnamento.

Acquario

Amore: selettivo e profondo, come una canzone che capiscono in pochi.

Lavoro: sei il collega che tutti stimano per lucidità e visione.

Fortuna: arriva nei momenti più autentici.

Il consiglio del giorno: mostra la tua coerenza con orgoglio: è la tua forza più grande.

Voto: 7 e mezzo, come un pensiero che cambia la prospettiva.

Pesci

Amore: romantico come un finale felice al cinema.

Lavoro: visionari e precisi come architetti dell’impossibile.

Fortuna: scintilla tra intuizione e tempismo.

Il consiglio del giorno: alzate lo sguardo e puntate alle stelle.

Voto: 9, come uno spettacolo che lascia tutti con il naso all’insù.