L’oroscopo di mercoledì 14 gennaio 2026 per tutti i segni: Bilancia e Ariete non trovano le parole

Ariete

Pare proprio che questo lungo periodo di Venere e Marte a sfavore, che nello specifico continua ancora oggi, ti abbia reso cinico e disincantato nei confronti dei sentimenti che ruotano tra gli esseri umani. Vai dritto al punto con grande concretezza, e spesso con poca delicatezza, e hai proprio l'impressione di prenderci sempre. Non ti stupisce, per esempio, che ci sia in corso già una battaglia per l'eredità di Brigitte Bardot, nonostante lei abbia lasciato quasi tutto il suo patrimonio alla sua fondazione che si occupa di animali.

Toro

La voglia d'amore oggi è ai suoi massimi livelli e tu non hai alcuna intenzione di fermare il tuo cuoricino che galoppa verso la felicità. Qualsiasi cosa ti venga proposta per aumentare il tuo benessere, tu accetti immediatamente. Da una cena fuori con gli amici ad una seratina A2 fino, se necessario, ad un bonifico di 50.000 $ ad un'app che promette di trovarti il fidanzato con un solo match. Pensi proprio che sia un grande affare!

Gemelli

L'uncinetto sta tornando davvero di moda, tanto che pare che diverse scuole e diverse università abbiano messo dei laboratori di uncinetto che stimolano la calma, la meditazione, la concentrazione e contemporaneamente il lavoro manuale. Direi che anche la calligrafia potrebbe essere della stessa natura. In tutti i casi ti consiglio di farci un pensiero, caro Gemelli, perché in una giornata in cui la Luna storta ti rende più teso e nervoso e Mercurio, il tuo pianeta preferito, non se la passa certo bene, la possibilità che tu ti senta confuso e agitato cerebralmente è molto alta. Questa potrebbe essere una soluzione.

Cancro

Come sempre, sei in cerca di un rifugio, anche se soltanto metaforico, per sentirti rassicurato e amato. In questi giorni ne hai anche più bisogno del solito, dato che i pianeti sono tutti in opposizione e tu hai degli sbalzi di umore che vanno dal desiderio di isolarti sulla Luna a richieste di affetto smodato. Per colpa di Mercurio contro, però, oggi potresti sbagliare la destinazione della tua ricerca, come le 50 pecore smarrite in Germania, che sono entrate in un supermercato in cerca di rifugio.

Leone

Con tutti i pianeti nel segno del Capricorno che continuano comunque ad amplificare la tua sensazione di volerti esprimere in tutta la tua grandezza, la tua magnificenza, la tua bellezza che si impone, anche la Luna a favorissimo è proprio la ciliegina sulla torta! Con un fascino ai massimi livelli, ma soprattutto con il desiderio di illuminare tutto quello che ti circonda della tua energia, meglio di Julia Roberts, che è stata accolta da una standing ovation ai Golden Globe di qualche giorno fa.

Vergine

Nonostante tutti i pianeti continuino ad essere a tuo favore e nonostante tu ti senta tutti gli occhi addosso e la cosa non ti dispiaccia proprio per niente, la Luna storta potrebbe innervosirti un pochino. Ti senti un po' come Meghan Markle, che sta preparando il suo ritorno in Gran Bretagna insieme al marito Harry dopo quattro anni di assenza. Ti piace, però, sentire che pare proprio che tutte le scorte reali siano in subbuglio.

Bilancia

Hai sentito, cara Bilancia, che gli aeroporti inglesi vogliono mettere una tassa sugli abbracci, ovvero sulle soste dei parenti in aeroporto prima di un volo, che pare creino una certa confusione e occupino un po' troppo spazio intralciando i lavori di gestione? Ecco, per te questa sarebbe un'ottima scusa proprio oggi per evitare abbracci ed effusioni di qualsiasi genere, che in realtà non sopporti. Quindi ogni scusa sarà buona per defilarti da coccole e dimostrazioni d'affetto da parte di amici e parenti.

Scorpione

Con Venere, Marte e anche Mercurio tutti a favore oggi potresti sentirti proprio come Laura Pausini quando c'è la comunicazione ufficiale a tutta la stampa che sarà lei a condurre Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti. Insomma, Scorpione, ti senti finalmente realizzato e la cosa ti fa sentire molto più stabile e riconosciuto. Questa sensazione ti piace parecchio!

Sagittario

Con la Luna nel tuo segno zodiacale, ti renderai conto oggi di quanto la tua capacità di prenderti cura delle persone che hai intorno e, in generale, l'amore che vuoi condividere siano davvero una merce rarissima. A te piace parecchio avere un ruolo da caregiver, sia concretamente che metaforicamente. Insomma ti piace molto che le persone che ami, anche se solo un pochino, dipendano da te. Per esempio saresti perfetto per offrirti come infermiere a Madonna di Campiglio, dove pare che siano assolutamente introvabili e strapagati.

Capricorno

La tua voglia di prenderti cura delle persone che ami continua ad essere tantissima, anche se oggi nello specifico potrebbe essere espressa in una modalità poco rassicurante e poco dolce. Detto questo, tu resti una persona particolarmente pragmatica e proprio per questo l'amore lo esprimi con grande chiarezza, senza tanti fronzoli. Trovi molto dolce l'app cinese nella quale devi confermare di essere vivo una volta ogni tot.

Acquario

Ogni tanto la scienza lo ribadisce, anche soltanto per dare qualche notizia da clickbait in pasto ai giornali: mangiare pizza è il rimedio perfetto contro la tristezza! Se fosse così sarebbe il caso di ordinarne una subito, abbondante e da consegnare fumante, dato che i vari pianeti restano in una posizione dalla quale abbassano di molto la tua voglia di ridere, scherzare, prendere tutto con ottimismo.

Pesci

Lo so che siete degli amanti del rischio, voi Pesci, anche soltanto per dare un po' di brio alla routine quotidiana e sfuggire da quelle regole che spesso vi fanno soffocare. In questi giorni, grazie ai pianeti a favore, vi sentite carichi di energia e soprattutto di fascino e la cosa, per colpa della Luna storta, potrebbe farvi optare per qualche azione poco sensata. Pensate che, per esempio, l'ex fidanzata del principe Harry sarebbe stata arrestata a Maiorca per aver alloggiato in un hotel ed essersene andata senza pagare. Occhio a non fare pazzia del genere.