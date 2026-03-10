L’oroscopo di mercoledì 11 marzo 2026: quarto di Luna tra Pesci e Sagittario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con Venere nel tuo segno zodiacale e la Luna che amplifica le emozioni, sei davvero fiero di vedere i volti delle più famose donne italiane giganti a Times Square per la campagna per i diritti delle donne. Credi davvero che l'amore, così come i diritti, debbano essere liberi, soprattutto quando si parla di umanità, femminilità e libertà.

Toro

Hai proprio intenzione di sfruttare al massimo questo Mercurio che tende sì a mettere tutti in crisi, ma che può portarti davvero a comprendere cosa ti faccia felice. È il momento buono per mettere temporaneamente in pausa il tuo godimento più leggero e andare in fondo a ciò che sei e a ciò che puoi diventare. Hai letto che un monaco è stato sottoposto a un test meditando per sette giorni senza cibo, e il suo cervello è ringiovanito di circa 20 anni. Questo significa che meditare fa davvero bene.

Gemelli

Con la Luna storta e Marte a sfavore, ti senti decisamente fuori uso, Gemelli, e hai la sensazione di doverti necessariamente prendere un attimo di tempo per te. Oggi il rischio è di presentarti al mondo con un'altissima dose di nervosismo e di tensione, tali per cui la possibilità di dire o fare cose fuori luogo è davvero altissima. Ti senti come la pista di bob realizzata per le Olimpiadi Milano-Cortina, che è già fuori uso. C'è bisogno di un restyling.

Cancro

La passione è davvero potentissima, caro Cancro, in questi giorni e tu sei davvero pronto a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Questa passione non necessariamente sarà rivolta alla tua dolce metà, ma di sicuro ai tuoi grandi obiettivi personali. Sei un po' invidioso di Giorgia Meloni, che probabilmente riuscirà ad accaparrarsi la canzone di Sal Da Vinci, "Per sempre sì", come nuova canzone ufficiale del suo partito.

Leone

Anche se è l'amore il tuo punto forte, oggi direi che potresti diventare anche tu famoso per aver preso delle posizioni irriverenti, travolgenti, passionali e determinate. D'altronde tutto il fuoco del tuo segno zodiacale torna a farsi sentire alla grande. Ti senti come Milena Gabanelli, diventata meritatamente virale sui social per aver detto che "Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi davanti agli Stati Uniti". E i perbenisti muti.

Vergine

Per colpa della Luna storta e di questo Mercurio retrogrado ancora in opposizione, potresti metterti da sola nella situazione di dover essere criticata. Insomma, cara Vergine, fossi in te anche oggi eviterei di espormi il più possibile e mi farei i fatti miei, anche a costo di perdere qualcosa dal punto di vista economico oppure in quanto a tempo per ottenere risultati. Hai sentito dell'annuncio online per un monolocale milanese in Porta Romana di 17 metri quadri a 1.350 euro al mese? Era ovvio che avrebbe scatenato l'indignazione degli utenti.

Bilancia

Con Mercurio in opposizione, sei innervosita perché il tuo perfezionismo non sembra proprio darti soddisfazione. Anzi, dovrai fare pace con qualche piccolo difettuccio, con qualche lieve scivolata di stile e con qualche momento in cui perderai la pazienza in modo non sempre dignitoso. Ricordati però che mostrare la tua umanità è sempre importante, anche quando sei nervosa. Ti senti come Putin arrabbiato perché è andato in onda il fuorionda nel quale si schiariva la voce, combattendo con il famoso raspino.

Scorpione

Marte a tuo favore continua a farti sentire invincibile, mentre Mercurio non ti lascia mai solo davanti ai dubbi. Anzi, adori questa sensazione di avere tanto in cui scavare e una personalità meravigliosa da far venire a galla, come se fossero i tesori di Tutankhamon. Ti senti come il centenario al quale hanno addirittura rinnovato la patente, che esclama "che orgoglio!", e l'assicurazione dell'auto gli viene regalata.

Sagittario

La Luna e Venere, entrambi a favore, ti ricordano quanto l'indagine personale, anche se ti toglie un po' di sicurezza in te stesso, in realtà sia fondamentale soprattutto per ritrovare l'umanità e la condivisione dei dubbi che ti rendono umano in mezzo agli altri umani. Non so se mi sono spiegata bene, caro Sagittario, ma direi che in questi giorni le tue incertezze sono in realtà la parte che ti rende più simpatico a chi ti sta intorno. La buona notizia per quanto ti riguarda è che la scienza ha decretato che più cammini e meno ti deprimi, e per te questo è un ottimo spunto di riflessione.

Capricorno

Con la Luna nel segno del Sagittario, proprio alle tue spalle, caro Capricorno, oggi hai la sensazione che, soprattutto dal punto di vista dell'amore e delle relazioni, ci siano delle cose importanti sulle quali ragionare e da sistemare, ristrutturare proprio. Ti senti come il sindaco di Milano quando legge che la città ha già raggiunto il limite annuale di polveri sottili. È evidente che ci siano delle regole da rimettere in discussione.

Acquario

Con tutti questi pianeti a tuo favore, sarai talmente divertente e giocoso, caro Acquario, che oggi potrai permetterti di affrontare qualsiasi genere di argomento, conversazione e discussione. Ma soprattutto potrai far divertire qualsiasi interlocutore. Sei un po' come Elettra Lamborghini, che riesce a far parlare Mara Venier del "pippo" del suo partner. Non si era mai visto!

Pesci

Dato che sei un tipo sveglio, caro Pesci, saprai sfruttare creativamente a tuo vantaggio anche questo momento in cui, per colpa della Luna storta, non ti sembra di brillare come al solito. Però è proprio la capacità di pensare in modo creativo, controcorrente, fuori dagli schemi, che ti toglierà da qualsiasi momento di imbarazzo. Per esempio cogli lo spunto dei teatri lirici di tutto il mondo che hanno creato un codice sconto "Timothée" su spettacoli di balletto, sfruttando la figuraccia dell'attore che li ha definiti noiosi.