L’oroscopo di mercoledì 11 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di mercoledì 11 giugno 2025 siamo pronti agli sbalzi emotivi e alle aperture del cuore che porta la Luna piena nel segno del Sagittario. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Ariete

Amore: oggi la dolcezza è meglio di una scenata in piena regola.

Lavoro: torna la lucidità e con lei anche la voglia di fare.

Fortuna: al momento sei un po’ in riserva, ma sai come non sprecarla.

Il consiglio del giorno: non rimandare ciò che puoi organizzare subito.

Voto: 7 razionale ma affettuoso.

Toro

Ti viene naturale bacchettare chi si dimentica le buone maniere, come i calciatori dell’Inter che non hanno neanche mandato un messaggio a Simone Inzaghi dopo il suo abbandono lampo all’Inter. Con Venere e Mercurio a favore, diventi il paladino del bon-ton: sei l’emblema del “forma e sostanza” e potresti persino aprire un canale online con lezioni di educazione sentimentale e sociale. Sorridi, sei il manuale vivente delle buone maniere.

Amore: empatia e rispetto sono il tuo sex appeal.

Lavoro: hai la calma e la competenza di un vecchio saggio zen.

Fortuna: stai raccogliendo più di quanto tu stesso ti aspettassi.

Il consiglio del giorno: dai l’esempio, anche nei dettagli.

Voto: 8 + impeccabile dentro e fuori.

Gemelli

Vi piacerebbe avere tutto sotto controllo, soprattutto nelle relazioni, ma oggi con la Luna davvero storta rischiate di fare i detective più che gli innamorati. Occhio però: spiare WhatsApp del partner può essere più pericoloso di quel che sembra e lo dice la Corte Costituzionale. Piuttosto, usate la vostra arma più potente, il fascino, e conquistate come solo voi sapete fare: con proposte bollenti e risate inaspettate.

Amore: gelosia sotto controllo, meglio un sorriso di una password rubata.

Lavoro: evitate i colpi di testa, oggi non siete obiettivi.

Fortuna: onde emotive, ma le surfate comunque con stile.

Il consiglio del giorno: fidatevi del vostro charme più che del vostro istinto da CSI.

Voto: 5 agitati, ma ancora irresistibili.

Cancro

Amore: sei tenero come un abbraccio improvviso.

Lavoro: finalmente la mente gira a mille e le idee volano.

Fortuna: hai il vento giusto nelle vele.

Il consiglio del giorno: osa un po’ di più, ti meriti una rivoluzione personale.

Voto: 8 – sei in fase di fioritura.

Leone

Amore: più cuore, meno palcoscenico.

Lavoro: impari che il team vince più del solista.

Fortuna: sufficiente per sentirti leggero e vivo.

Il consiglio del giorno: togli un po’ di lustrini e guadagnerai carisma.

Voto: 7 + moderato e affascinante.

Vergine

Amore: lasciati sorprendere, non tutto va schedulato.

Lavoro: la creatività oggi può fare miracoli.

Fortuna: ballerina, ma stimolante.

Il consiglio del giorno: esci dalla comfort zone, anche solo per un caffè.

Voto: 5 e mezzo troppa ragione blocca.

Bilancia

Amore: sei fuoco puro, difficile resisterti.

Lavoro: hai l’energia di chi rompe le regole per creare nuove tendenze.

Fortuna: imprevedibile come una notte d’estate.

Il consiglio del giorno: sii audace, ma resta lucida.

Voto: 8 + selvaggia e affascinante.

Scorpione

Amore: torna la passione a lunga durata.

Lavoro: corri veloce e preciso verso i tuoi obiettivi.

Fortuna: è una scia brillante, cavalcala.

Il consiglio del giorno: non guardare indietro, solo avanti.

Voto: 7 e mezzo, inarrestabile come una rimonta da manuale.

Sagittario

Amore: brindisi e baci, meglio se combinati.

Lavoro: i rapporti umani sono il tuo super potere.

Fortuna: ti sorride con un bicchiere in mano.

Il consiglio del giorno: organizza un momento conviviale, anche piccolo.

Voto: 9, maestro di relazioni pubbliche… e private.

Capricorno

Amore: cerca dolcezza, non perfezione.

Lavoro: fatti bastare l’essenziale, senza stressarti.

Fortuna: imprevedibile, ma non tragica.

Il consiglio del giorno: non pretendere ordine dal caos.

Voto: 6 e mezzo stanco ma elegante.

Acquario

Amore: non rincorri nessuno, ma chi ti ama ti segue.

Lavoro: pausa strategica per ricaricare la mente.

Fortuna: discreta, ma fedele.

Il consiglio del giorno: non sentirti in colpa per il dolce far niente.

Voto: 7, spettatore brillante.

Pesci

Amore: un po’ in pausa, ma solo per strategia.

Lavoro: siete come Mida, tutto quello che toccate prende valore.

Fortuna: strepitosa, quasi inquietante.

Il consiglio del giorno: fidatevi delle vostre intuizioni contabili.

Voto: 6 e mezzo mentalisti dei bilanci.