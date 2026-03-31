Oroscopo di mercoledì 1 aprile 2026: Bilancia e Ariete sentono aria di cambiamenti

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Ariete

Oggi direi che, con la Luna in opposizione al tuo segno zodiacale e con i pianeti nel segno dei Pesci che ti rendono effettivamente instabile, puoi tranquillamente dichiarare, proprio come ha fatto Lady Gaga, che a fine giornata, per superare i momenti no, bevi un bicchiere di vino e piangi. In fondo, cos'altro potresti fare?

Toro

Non ti stupisce proprio che si registri una fuga dal digitale e una corsa agli hobby più antichi? Pare che nel weekend, infatti, spopolino corsi tra ceramica e lavorazione del legno, dove la manualità risulta terapeutica. Lo è anche per te, che oggi desideri tantissimo passeggiare col tuo cane in riva al mare e, al massimo, fare castelli di sabbia, niente di più stressante.

Gemelli

Con Mercurio e Marte a sfavore, non sei proprio credibile, caro Gemelli. Qualsiasi sia la tua posizione e la tua teoria, c'è proprio da rivedere la base della tua struttura intellettuale di questi giorni. Sei un po' come il nuovo responsabile nominato da Trump alla Protezione Civile, che dice di essere stato teletrasportato in un ristorante di waffle.

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Cancro

Le tue energie sono a mille, ma per colpa della Luna stortissima oggi non avrai davvero voglia di condividerle con nessuno, tantomeno con qualcuno che ritiene di avere una relazione più particolare con te. Purtroppo è già andato sold out il bando che proponeva attività di volontariato per un mese all'interno di un rifugio disconnesso dal mondo. Peccato, perché ti saresti iscritto volentieri.

Leone

Con Venere a tuo sfavore, la possibilità di risultare goffo e poco affascinante, a differenza del tuo solito, sarà altissima, soprattutto perché la Luna quasi piena ti porta a fare delle cose sconsiderate senza azionare il cervello. Potrebbe succedere anche a te, come all'anziana che ha scambiato il nastro del check-in per il gate d'imbarco ed è quindi finita nel vano bagagli. Il tutto ripreso da una telecamera di servizio.

Vergine

Con Venere a tuo favore e la Luna che sollecita la tua femminilità, oggi ti senti proprio buona e dolce. Nonostante Marte ti metta ancora in difficoltà e nonostante Mercurio ti renda poco attenta, ritieni che la gentilezza salverà il mondo e soprattutto salverà te. Sei come Meryl Streep e Anne Hathaway che ringraziano l'addetto alla sicurezza che le protegge dal sole con un ombrello, mandandogli addirittura un bacio con il soffio.

Bilancia

Quanto ti dà fastidio, cara Bilancia, quando ciò che è tuo, ciò che ti spetta di diritto, non ti viene riconosciuto? Oggi però zitta proprio non ci starai. Alzi la testa e ti fai sentire, e come, sia col partner sia con tutti quelli che ti circondano. Sarai un po' come Bilbao, che chiede di avere in prestito Guernica, ma Madrid glielo rifiuta. Trovare un compromesso non sarà facilissimo.

Scorpione

Quando Venere sfavorisce la capacità di essere amati, non sempre tutto è immediato e inconsapevole. È un po' quello che succede a te in questi giorni. Per fortuna ti rimane l'ingegno particolarmente attivo e quindi saprai come farti apprezzare anche per delle caratteristiche che non sono immediatamente comode e armoniose. Apprezzi l'idea di San Severo, in cui un'edicola abbandonata è diventata un piccolo teatro con platea da sei posti e un mini palco in cui si alternano 11 attori. È il teatro più piccolo del mondo.

Sagittario

Oggi avrai spesso la sensazione di chiederti che cosa tu ci faccia in giornate come queste, in cui il tuo cervello sembra essere rimasto insieme allo spazzolino da denti in bagno e non certo essere al suo posto a darti buone idee. Ti senti un po' come Zendaya e Robert Pattinson, che a Roma finiscono a cena con il sindaco Gualtieri. Non si capisce bene perché.

Capricorno

Hai una certa ansia da prestazione oggi, con la Luna quasi piena decisamente a sfavore, mentre Giove e Saturno non aiutano. Detto questo, però, vuoi dimostrare che ce la stai mettendo tutta. E almeno l'astrologa ti assicura che apprezza. Sei come Celine Dion, che dopo i problemi di salute annuncia il ritorno dal vivo e programma dieci concerti a Parigi. È difficile fermare un Capricorno, sia chiaro.

Acquario

Oggi, con Venere a sfavore, che ti rende pigro, poco socievole e anche quasi del tutto disinteressato alla tua immagine, ti stupisci di come a Madrid possano spopolare i wellness party che, alle 11 del mattino nel weekend, propongono ginnastica, musica e, ovviamente, zero alcol. Tu invece oggi vorresti divanarti e avere a portata di mano soltanto comfort food.

Pesci

Vai fiero del tuo cervello, anche oggi, proprio come J.Lo del suo fondoschiena. E anche tu non esiterai, per nessun motivo al mondo, a esporlo e a far sculettare tutti i tuoi neuroni. Questo perché ritieni di avere una creatività decisamente sopra la media, un po' come J.Lo ha dichiarato di avere un fisico che può soltanto fare invidia.