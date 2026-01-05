L’oroscopo di martedì 6 gennaio 2026: grande piacere per Capricorno e Sagittario

Si godono le vacanze e anche i docletti della befana Leone, Sagittario e Capricorno nell’oroscopo di martedì 6 gennaio 2026 grazie alla Luna e Venere.

Ariete

Nonostante tu sia il segno zodiacale che più di tutti ama cominciare e ricominciare, queste vacanze non ti hanno certo permesso di rilassarti e nemmeno di approfondire tutta quella storia della gratitudine verso quello che è successo nell'anno appena finito, di cui si parla tanto! Oggi, però, almeno la Luna è a tuo favore e quindi quasi quasi ti senti rassicurato dall'idea di tornare nella tua routine. Proprio tu! Si vede che ti stai preparando all'arrivo di Saturno, ma dovrai attendere ancora fino a metà febbraio.

Toro

La Luna storta rappresenta benissimo il tuo broncio, considerando che, da buon segno dedito ai piaceri più semplici e genuini, ti scoccia parecchio la fine delle vacanze! Questo, però, soltanto perché significa probabilmente che dovrai ricominciare a svegliarti prima e avrai meno tempo per i tuoi sollazzi quotidiani. Quindi, insomma, questo è il motivo di quel labbro inferiore arricciato che ti vedremo spuntare oggi, ma direi che hai tutte le armi per ricominciare alla grande. Soprattutto da domani puoi prenderti cura anche dei colleghi!

Gemelli

Con la Luna a tuo favore e i pianeti nel segno del Capricorno, direi che oggi potrebbe essere per te la giornata perfetta per guardare al futuro, almeno al futuro dei prossimi mesi! Senza esagerare, si intende, perché so benissimo che per te pensare troppo in là con le responsabilità è spesso fonte di ansia. Oggi nessuna ansia, ma soltanto bei progetti!

Cancro

Dovrai un po' consolarti con i dolci della Befana, perché queste vacanze sono state effettivamente sottotono e tu ricominci ancora più stanco di prima. Sappi, però, che questa sensazione dura ancora poco e che, come sempre, i momenti di stanchezza fisica sono perfetti per concederci spazio alle emozioni più intime. Direi che tu ne hai davvero bisogno, dato che ultimamente Giove ti ha reso molto più allegro e vivace, facendoti perdere un po' di quella delicata e sensibile empatia che ti corrisponde. Quindi, insomma, guardala dal lato positivo e oggi concediti un dolcetto in più!

Leone

Direi che ti senti oggi come uno che scalpita per ricominciare le giornate più intense, rimettersi all'opera e al lavoro, rientrare in partita! Ti senti come chi si sta riscaldando a bordo campo e non vede l'ora di dimostrare tutto quello che sa fare! Ti senti praticamente già il gol in tasca e la vittoria data per certa. Difficile che tu riesca a trattenere il tuo entusiasmo… Ma poi, perché dovresti farlo?

Vergine

Continuano delle giornate in cui senti di scoppiare d'amore e anche di passione, e la cosa ti piace parecchio perché hai sempre delle ottime proposte per rispondere al freddo intenso del meteo di questi giorni. Tu ti offri volontaria per riscaldare sotto le coperte, grazie a Venere e Marte a favore e anche a una Luna che ti fa venire molta, ma molta voglia di coccole. Intensa e passionale, così non ti si vedeva davvero da un pezzo.

Bilancia

Per fortuna la Luna è a favore e direi che ne hai proprio bisogno, dato che ultimamente i pianeti non aiutano. Certo che le emozioni che ribollono dentro di te potrebbero anche far scattare quelle scintille di nervosismo che sono lì, latenti, come petardi inesplosi. Il mio consiglio è di utilizzare le emozioni intense per alzare bandiera bianca e chiedere coccole, rassicurazioni e aiuti concreti a chi ti sta intorno, dando addio a ogni senso del dovere che ti fa fare troppa autocritica.

Scorpione

La Luna storta di oggi non ti piace per niente, ma si sa che tu sei un tipo ansioso e il giorno prima di rimetterti in gioco l'ansia è la tua compagna ideale. Quindi oggi non temere e, se possibile, prenditi la giornata libera dai pensieri e dalle paure. Domani ti sveglierai decisamente più sicuro di te!

Sagittario

Per fortuna le feste finiscono nel modo per te migliore, ovvero quello che appaga il pianeta Giove che ti rappresenta così bene: la Befana arriva carica di dolci e leccornie di ogni genere per addolcirti anche il ritorno alla routine, decisamente meno morbida. Per fortuna tu sei un segno di fuoco che adora le sfide e soprattutto i nuovi inizi e quest'anno direi che li adori ancora di più! Goditi quindi quest'ultimo giorno di pace, già con la testa proiettata a domani.

Capricorno

Smettere di festeggiare ti dispiace decisamente, perché questo periodo delle festività è stato per te l'unico che ha riportato un po' di serenità, un po' di leggerezza e soprattutto il coraggio e l'energia di rimetterti in gioco. Quindi approfitta di tutti i simboli che sono a tuo favore: Venere e Marte, ma anche Mercurio e la Luna, senza dimenticare il numero otto della giornata universale che ti rappresenta, per trarre grande energia nell'immetterti nel nuovo anno.

Acquario

Con la Luna stortissima anche oggi e i pianeti nel segno del Capricorno che non lavorano certo a favore della tua autostima, della tua determinazione e della tua voglia di agire e reagire, oggi senti proprio di meritarti il carbone nero della Befana! Non dimenticarti, però, che questa vecchina sulla scopa è sì il simbolo, metaforicamente, della Madre Terra che in questo periodo dell'anno non dà frutti, però è anche pronta a volare sui campi per riportare, con buon auspicio, la primavera a breve. Quindi, insomma, attingi anche tu ottimismo da questa rappresentazione simbolica!

Pesci

La Luna nel segno del Leone non ti coinvolge più di tanto e la cosa, direi caro Pesci, è un buon segno, soprattutto perché contemporaneamente Mercurio, Venere e Marte sono tutti a tuo favore. Quindi, insomma, è la sensazione di riscaldarti prima di un ritorno in campo di tutto rispetto, dato che, vorrei ricordartelo, nel mese di dicembre sei stato particolarmente insopportabile e quindi forse i tuoi colleghi ti ricordano così. Questo è il momento giusto per far sapere a tutti che sei tornato di buonissimo umore.