L’oroscopo di martedì 31 marzo 2026: Vergine e Toro riscoprono l’amore

Nell’Oroscopo di Martedì 31 Marzo 2026, la Luna nel segno della Vergine sfida Marte in Pesci, ma il tutto viene ammorbidito da Venere in Toro. Il segno fortunato di oggi è sicuramente il Toro che si trova finalmente nel suo habitat naturale ben sostenuto e gratificato. Il segno invece sfortunato è quello dei Gemelli che potrebbero essere troppo e imprevedibilmente reattivi.

Ariete

Sei un filino rigido ora che Venere ha salutato il tuo segno. Rimani pur sempre molto composto e soprattutto con quell’aplomb di grande rappresentanza che ci vuole nei momenti istituzionali. Sei esattamente come Melania Trump che entra alla Casa Bianca durante il summit su educazione e tecnologia con un robot umanoide. Ecco, tu sai sempre dare quel valore aggiunto a ogni situazione.

Amore: In amore sei meno impulsivo del solito e punti più su contegno e presenza, lasciando che siano i gesti ben misurati a parlare davvero per te.

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Lavoro: Hai un atteggiamento impeccabile e sai stare al tuo posto con grande eleganza, qualità che oggi ti rende credibile e anche parecchio autorevole.

Fortuna: Ti sostiene soprattutto nelle situazioni formali, quando serve stile, misura e una certa freddezza ben calibrata.

Il consiglio del giorno: Scegli un look sobrio ma molto curato.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Oggi finalmente te la godi, perché sai di aver raggiunto obiettivi importanti che ti illuminano e ti celebrano. Venere si trova nel tuo segno e viene ben illuminata da una splendida Luna a favore. Sei esattamente come Giulia Stabile che viene applaudita e celebrata perché parte importante del corpo di ballo di Rosalía durante il concerto di Milano. Non puoi proprio chiedere altro.

Amore: Ti senti amato, visto e celebrato, e questa sensazione ti rende ancora più dolce, presente e disposto a condividere ciò che hai nel cuore.

Lavoro: I risultati arrivano e tu puoi finalmente goderti gli applausi senza falsa modestia, perché hai davvero meritato ogni singolo riconoscimento.

Fortuna: È dalla tua parte e si vede, soprattutto quando devi raccogliere consensi o conferme importanti.

Il consiglio del giorno: Festeggia un traguardo, anche piccolo.

Voto: 9

Gemelli

Nonostante in questo momento voi abbiate perso un po’ di logica e di controllo, vi comportate esattamente come la terza legge della dinamica di Newton, con una forza pari e contraria rispetto a quello che vi succede, proprio per l’energia che scaturisce dalla Luna storta. Il fidanzato vi tradisce? Bene, voi fate esattamente come la ragazza di Altamura, ovvero ricoprite la sua auto con le foto delle chat, il tutto ben condito da scritte con la bomboletta davvero inconfutabili. Con voi è proprio meglio non scherzare.

Amore: In amore oggi reagite di pancia e senza filtri, quindi meglio evitare scenate memorabili che potrebbero sì darvi soddisfazione, ma solo per cinque minuti.

Lavoro: Vi sentite provocati con facilità e potreste rispondere in modo eccessivo, quindi conviene mantenere un margine di diplomazia in più.

Fortuna: Altalenante, soprattutto se lasciate che sia il nervosismo a guidare le scelte.

Il consiglio del giorno: Prima di reagire, fate tre respiri profondi.

Voto: 5

Cancro

Hai delle notevoli capacità e lo sai dimostrare molto bene. Mercurio, Venere e Marte tutti a favore, a cui si aggiunge come ciliegina sulla torta anche la Luna che ti supporta incondizionatamente. Raggiungi obiettivi che non avresti mai osato sperare o che forse non avresti neppure immaginato. Proprio come Emily Curtis che sarà la nuova Jessica Fletcher nel remake della celebre serie La signora in giallo. Iconico, in poche parole.

Amore: Hai fascino, sensibilità e anche una sicurezza nuova che ti rende molto più convincente e irresistibile del solito in ogni dinamica sentimentale.

Lavoro: Riesci a tenere insieme intuizione, costanza e ambizione, e il risultato è che oggi puoi davvero puntare molto in alto.

Fortuna: Molto generosa, soprattutto quando si tratta di occasioni che sembravano fuori portata.

Il consiglio del giorno: Punta a qualcosa che ti sembrava troppo grande.

Voto: 8+

Leone

Dopo tutto lo splendore dell’ultimo periodo e anche di queste ultime giornate, devi un attimo contrattare su quelli che sono i transiti di questo momento. Venere, che prima era amica, ora si trova in quadratura. Dovrai reagire facendo dei piccoli aggiustamenti. Proprio come il governo britannico che, dopo aver offerto per ben due anni i musei di tutta la nazione gratuitamente, ha deciso di far pagare il biglietto solo ai turisti stranieri. Ecco, questi sono il tipo di accorgimenti che devi proprio fare.

Amore: In amore non serve stravolgere tutto, ti basta correggere il tiro, smussare qualche aspettativa e capire dove puoi essere più flessibile.

Lavoro: La strategia giusta oggi è fare piccoli ritocchi intelligenti, senza forzare troppo né intestardirti su ciò che non funziona più.

Fortuna: Discreta, ma si attiva soprattutto se accetti di rivedere piani e abitudini.

Il consiglio del giorno: Sistema un dettaglio che continui a trascurare.

Voto: 7

Vergine

Ti senti esattamente tonica, disciplinata, addirittura super sexy, come Jennifer Lopez che continua a stupire per quanto sia hot e cool a cinquantasei anni. Venere ti illumina e con la Luna nel tuo segno riconquisti quella sicurezza che ti permette di concederti sfizi e di stare fuori dal coro. Dovrai fare ancora un pochino di attenzione, perché è facile per te esagerare e uscire per strada esattamente con la tutina super sexy da concerto della celebre JLo.

Amore: Sei più sicura, più luminosa e molto più consapevole del tuo fascino, quindi oggi puoi permetterti anche qualche piccolo azzardo ben riuscito.

Lavoro: Hai disciplina e presenza scenica insieme, un mix raro che ti permette di fare colpo anche nei contesti più esigenti e competitivi.

Fortuna: Buona, soprattutto quando osi con misura e senza strafare.

Il consiglio del giorno: Concediti uno sfizio che ti faccia sentire bellissima.

Voto: 8

Bilancia

Ti senti già rinfrancata ora che Venere si è tolta dall’opposizione. Riesci ad affrontare i pianeti lenti e semi-lenti avversi, Saturno e Nettuno, a testa alta. Tu fai come Bruce Springsteen e la sua E Street Band che lanciano messaggi coraggiosi non sempre allineati con l’attuale governo USA. Sai bene che con i valori giusti puoi procedere con grande sicurezza.

Amore: In amore ritrovi centratura e fiducia, riuscendo a vivere i rapporti con più autenticità senza sentirti più sotto pressione.

Lavoro: Hai maggiore lucidità e questo ti permette di affrontare anche situazioni complesse con una sicurezza che prima sembrava lontana.

Fortuna: In ripresa, soprattutto quando segui ciò che senti davvero giusto per te.

Il consiglio del giorno: Fai una scelta che rispecchi davvero i tuoi valori.

Voto: 7

Scorpione

Tu lo sai bene che l’importante è cambiare prospettiva e il modo in cui si guarda il mondo, e sei pronto anche a plasmarlo. Con Mercurio, Marte e la Luna a favore puoi davvero aggiungere quel tocco che fa la differenza. Proprio nello stesso spirito è avvenuto l’insediamento dell’arcivescova di Canterbury, prima donna alla guida della Chiesa anglicana. Anche tu puoi lasciare un segno importante.

Amore: Sei intenso e trasformativo, capace di portare il rapporto a un livello più profondo e consapevole.

Lavoro: Hai visione e strategia, e riesci a guidare anche gli altri verso risultati concreti e innovativi.

Fortuna: Alta, soprattutto quando osi cambiare le regole del gioco.

Il consiglio del giorno: Fai qualcosa che lasci il segno.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Non è un mistero che in questi giorni tu abbia bisogno di una guida, non solo spirituale ma anche concreta, fatta di logica e disciplina. Con Mercurio e Marte in quadratura e la Luna storta, rimetterti in bolla non è semplice. Potresti fare come Lewis Hamilton e allenarti in Giappone con il super maestro Samurai di ‘Kill Bill’ per ritrovare la concentrazione. Non è detto che sia facile, ma è necessario.

Amore: Hai bisogno di stabilità e chiarezza, quindi meglio evitare situazioni confuse o relazioni troppo complicate.

Lavoro: Serve più disciplina e meno improvvisazione per rimettere ordine e ritrovare una direzione chiara.

Fortuna: Bassa, ma recuperabile con impegno e costanza.

Il consiglio del giorno: Organizza la giornata in modo preciso.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Coraggio, grande voglia di fare e slancio. Sei davvero al top della classifica dei segni dello zodiaco grazie a Mercurio, Venere, Marte e la Luna a favore. Sei supportato da tutti i pianeti veloci e il tuo quotidiano diventa straordinario. Sei pronto a partire per conquistare una nuova “terra”, quella di recente scoperta dagli studenti della Normale di Pisa. Per te anche ciò che sembra impossibile è realizzabile.

Amore: Sei sicuro e determinato, capace di costruire relazioni solide e di dare certezze importanti.

Lavoro: Hai energia, visione e concretezza, un mix perfetto per ottenere risultati ambiziosi.

Fortuna: Molto alta, soprattutto nelle iniziative importanti.

Il consiglio del giorno: Punta a qualcosa di grande.

Voto: 8 +

Acquario

La sensazione di avere Venere in quadratura è la stessa di quando si legge la notizia del camion rubato con oltre quattrocento mila barrette di KitKat prima di Pasqua: il piacere sembra sparito. Anche le potenzialità al momento faticano a emergere e non riesci a focalizzarti come vorresti. Non lasciarti abbattere da queste bad vibes, perché ci sono nuove opportunità che devi solo imparare a riconoscere.

Amore: Ti senti distante e poco coinvolto, quindi meglio non forzare situazioni che richiedono più presenza emotiva.

Lavoro: La concentrazione è bassa e rischi di disperdere energie, quindi procedi con calma e senza pressioni.

Fortuna: In calo, ma pronta a risalire con un cambio di prospettiva.

Il consiglio del giorno: Fai una pausa e ricarica le energie.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Il mondo oggi è un luogo in cui le regole sembrano capovolgersi continuamente. Con la Luna in opposizione potreste trovarvi in situazioni che sembrano assurde, quasi irreali. Come la notizia del gregge di pecore affamato dopo un tifone che ha spazzato via tutto, che ha mangiato oltre cento chilogrammi di marijuana comportandosi, poi, in modo bizzarro. Ecco, anche voi dovete imparare a guardare il contesto, non solo il dettaglio.

Amore: Siete emotivi e reattivi, quindi rischiate di ingigantire situazioni che andrebbero osservate con più distacco.

Lavoro: Serve maggiore lucidità per non perdere il quadro generale e per evitare errori di valutazione.

Fortuna: Altalenante, migliora quando mantenete calma e razionalità.

Il consiglio del giorno: Osservate prima di reagire.

Voto: 6 e mezzo