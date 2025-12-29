L’oroscopo di martedì 30 dicembre 2025: Toro e Vergine innamoratissimi

Nell’oroscopo di martedì 30 dicembre 2025 le parole sono concrete e dirette, quelle che arrivano dai segni di terra grazie a Luna in Toro e Venere in Capricorno.

Ariete

Lo so che hai la sensazione costante di essere disturbato, come se qualcosa o qualcuno non ti lasciasse mai davvero in pace. Marte e Venere in quadratura sono rumorosi, invadenti. L’effetto è identico a quello della signora che per dieci anni ha camminato coi tacchi disturbando i vicini e che ora deve risarcirli: tanto rumore, tanta tensione, pochissimo silenzio. Tu però puoi stare relativamente tranquillo, perché questo caos non è eterno e l’equilibrio tornerà più ponderato, più vicino alle tue vere energie. Nel frattempo prova a giocare d’astuzia: le soluzioni geniali, grazie a Mercurio a favore, sono molto più a portata di mano di quanto pensi.

Toro

Sei super ispirato e tendi addirittura a un perfezionismo che rasenta l’eccesso. È l’effetto della Luna nel tuo segno, che dialoga con Venere e Marte entrambi super favorevoli. L’energia è tanta, la passione ancora di più, e potresti perfino strafare, proprio come il tycoon cinese che ha generato decine di figli negli Stati Uniti per scegliere l’erede migliore. Hai così tanto da dare che rischi di esagerare, spinto da un entusiasmo sincero e da un fuoco che arde costante. È vero che ti doni agli altri con generosità, ma in fondo non perdi mai di vista anche un tuo legittimo tornaconto.

Gemelli

Non abbattetevi troppo per questo Mercurio in opposizione. In fondo ci sono situazioni in cui non solo voi, ma anche gli altri, fanno fatica a comprendere davvero il valore di ciò che accade. Un po’ come la scultura invisibile di Salvatore Garau, venduta per quasi ventimila dollari: per alcuni geniale, per altri una pura marchetta. Voi oggi avete bisogno di vedere, toccare, rendere concreti i concetti, perché le astrazioni non vi bastano. Cercate normalità, chiarezza, qualcosa di solido a cui aggrapparvi.

Cancro

La Luna oggi ti coccola e ti sussurra che non tutto è perduto, anche se la stanchezza si fa sentire. L’importante è mettere il massimo impegno che riesci a dare, senza pretendere l’impossibile. È vero, vorresti fare molto di più, ma Venere e Marte in opposizione rappresentano una vera battuta d’arresto. Ricordati però che non sei solo: la tua community è pronta a sostenerti, proprio come Lady Gaga che ha interrotto il concerto di Sydney per correre ad aiutare il ballerino caduto dal palco. Per ogni caduta c’è sempre qualcuno pronto a tenderti una mano e aiutarti a rialzarti, con calma e senza pressioni.

Leone

Tu ami splendere, ma sempre con uno stile ben preciso. Non sorprende quindi che tu storca il naso alla notizia che all’università di Kyoto ci si possa laureare vestiti come si vuole, trasformando una cerimonia ufficiale in qualcosa che assomiglia a una sfilata di carnevale. Con la Luna in quadratura oggi sei ancora più ancorato ai tuoi principi e poco disposto a scendere a compromessi. Comprendere la natura altrui non è la tua priorità: vorresti che fossero gli altri a seguire le tue indicazioni, soprattutto quando si parla di stile, eleganza e forma.

Vergine

Hai la sensazione chiarissima che questo sia il tuo grande momento. Non servono proclami o dichiarazioni solenni, perché la tua presenza scenica parla da sola: concreta, luminosa e piena di energia. Marte, Venere e anche la Luna a favore ti celebrano e ti mettono in pole position, proprio come Mariah Carey scelta come madrina della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro, oltre a essere la regina indiscussa del Natale. I successi sembrano caderti addosso con naturalezza e, cosa più importante, ti calzano a pennello.

Bilancia

Oggi sei decisamente più scorbutica del solito, sempre pronta a commentare e a far valere la tua parola, anche con una punta di sarcasmo. Da una parte Mercurio a favore ti regala idee brillanti e ragionamenti lucidissimi, dall’altra però Venere e Marte in quadratura non ti permettono di esprimerti con la consueta grazia. Così finisci per lasciarti andare alla polemica. Ti sento già borbottare all’idea che da gennaio la Fontana di Trevi diventi a pagamento e che per ammirarla serva un biglietto da due euro. Tutto ciò che impone restrizioni, soprattutto quando riguarda il bello, l’arte e la libertà di movimento, ti manda fuori di testa.

Scorpione

Le opportunità sono talmente tante che quasi non riesci più a contarle: è un continuo susseguirsi di situazioni favorevoli che promettono crescita e risultati. Marte e Venere a favore ti spingono ad agire, ma oggi la Luna ti chiede di rallentare e riflettere su quali occasioni vadano davvero colte al volo. Un po’ come gli sciatori rimasti bloccati per ore sulla Marmolada dopo la chiusura improvvisa di una pista: forse sarebbe stato meglio pianificare prima. Ecco, oggi la parola chiave per te è proprio questa: pianificazione, per poterti godere fino in fondo tutto ciò che hai davanti.

Sagittario

Sai sorprendere tutti con le tue scelte e con idee che escono dalla comfort zone e dal pensiero lineare comune. Grazie a Mercurio nel segno sei capace di indicare nuove strade e di insegnare prospettive diverse da chi ti circonda. Hai la stessa verve creativa e un pizzico di follia del responsabile della festa aziendale di Natale di McDonald’s, che ha deciso di portare sul palco Achille Lauro lasciando tutti a bocca aperta. Ecco, tu oggi sai accendere i cuori, smuovere energie e regalare momenti che restano impressi.

Capricorno

Che dire, sei senza dubbio uno dei più favoriti del momento. Marte e Venere nel tuo segno dialogano alla perfezione con una Luna sensibile ma estremamente concreta. I momenti propizi si susseguono senza sosta e tu non sbagli praticamente un colpo: arrivi fino in fondo, superi gli avversari e ti porti a casa il premio. Proprio come Vittoria Licari, la timida signora milanese che ha scalato con calma e determinazione le domande del celebre quiz di Gerry Scotti vincendo un milione di euro. Con la stessa perseveranza, tu potresti scalare anche l’Himalaya.

Acquario

Attenzione oggi alle dichiarazioni in stile Cassandra, perché con la Luna storta il rischio di esagerare è alto. Da una parte Mercurio a favore ti permette di vedere lontano e di anticipare scenari futuri, dall’altra però potresti creare un effetto panico che finisce solo per stancare chi ti ascolta. Un po’ come il filosofo Eric Sadin durante la lecture all’UNESCO sull’intelligenza artificiale, quando ha calcato troppo la mano sui pericoli senza valorizzarne i lati positivi. Oggi serve uno sguardo più equilibrato e meno catastrofista.

Pesci

Oggi vi riempite gli occhi di orgoglio, bellezza e stupore. Proprio come le migliaia di persone che hanno preso la metro C a Colosseo a Roma, scoprendo finalmente le stazioni museo completate dopo tredici anni di lavori, con reperti archeologici emersi durante gli scavi. Venere, Marte e la Luna a favore vi aiutano a digerire anche le piccole grandi cose e a notare dettagli che di solito passano in secondo piano. Tutto trova il suo equilibrio, tutto scorre in armonia, esattamente come piace a voi.