L'oroscopo di martedì 3 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di martedì 3 giugno 2025 sfruttiamo ancora questa giornata per pensare, dialogare e confrontarci grazie alla Luna in Vergine!

Ariete

Amore: come un servizio vincente a occhi chiusi.

Lavoro: stai giocando d’anticipo come un campione.

Fortuna: piove successo sulle tue giornate.

Il consiglio del giorno: cavalca l’onda dell’autostima e porta a casa ogni vittoria.

Voto: 9 da standing ovation.

Toro

Amore: vuoi un abbraccio, ma con l’antifurto inserito.

Lavoro: in modalità “non disturbare”.

Fortuna: arriva a tratti, come il Wi-Fi nei borghi.

Il consiglio del giorno: isola le emozioni tossiche e concediti spazio per respirare.

Voto: 6 e mezzo, con casco protettivo.

Gemelli

Amore: avete il fascino dei villain intelligenti delle serie TV.

Lavoro: tutto un brainstorming continuo.

Fortuna: ballerina, come una playlist shuffle.

Il consiglio del giorno: fate una battuta anche ai problemi: vi risponderanno con l’applauso.

Voto: 7, ironici e geniali.

Cancro

Amore: hai voglia di ballare lentamente sotto le stelle.

Lavoro: segui l’istinto, come un artista in cerca d’ispirazione.

Fortuna: scivola lieve come una piuma sul cuscino.

Il consiglio del giorno: trova bellezza anche nei momenti più sospesi.

Voto: 7 e mezzo, sognante.

Leone

Amore: passionale come un bacio rubato sotto la pioggia.

Lavoro: sei in modalità “obiettivo centrato”.

Fortuna: brilla come un faro nella notte.

Il consiglio del giorno: buttati, anche se non c’è la rete di sicurezza.

Voto: 8, con fuochi d’artificio.

Vergine

Amore: ti innamori delle stranezze.

Lavoro: procedi con metodo e poesia.

Fortuna: silenziosa ma concreta.

Il consiglio del giorno: segui l’intuito anche se porta fuori traccia.

Voto: 9, controcorrente e felice.

Bilancia

Amore: relazioni con standard altissimi.

Lavoro: le tue idee spaccano, anche se sembrano troppo avveniristiche.

Fortuna: il tempismo è la tua arma segreta.

Il consiglio del giorno: ascolta anche le opinioni fuori dal tuo schema.

Voto: 7, calibrata al millimetro.

Scorpione

Amore: attrazione sì, ma solo se si parla la tua lingua profonda.

Lavoro: meglio stare un passo indietro, ma con stile.

Fortuna: serena e silenziosa.

Il consiglio del giorno: asseconda il bisogno di stabilità.

Voto: 7, raffinato.

Sagittario



Con Mercurio e la Luna storte, sei l’equivalente astrologico di un volo Ryanair dirottato per sette minuti di ritardo. Confusione, imprevedibilità e battute che arrivano fuori tempo massimo ti perseguitano come un meme imbarazzante. La tua mente corre ovunque tranne dove dovrebbe. Meglio non improvvisare e organizzare la giornata come se fosse una spedizione sull’Everest.



Amore: tenero ma distratto.

Lavoro: servono post-it ovunque.

Fortuna: come un caricabatterie dimenticato a casa.

Il consiglio del giorno: respira, rallenta, fai una cosa alla volta.

Voto: 5, disorientato.

Capricorno



Hai deciso di seguire i consigli dell’Università di Stanford e disconnetterti dai pensieri ossessivi. Con la Luna a favore ritrovi dolcezza tra un obiettivo e una scadenza. Venere in quadratura rende i sentimenti un po’ complessi, ma con pazienza non ti fai sopraffare. Sei come una spa emozionale: rilassato, ordinato, e aperto a ciò che ti fa bene.



Amore: poche parole, ma vere.

Lavoro: fai ordine e tutto si sistema.

Fortuna: in modalità slow but steady.

Il consiglio del giorno: crea un rituale serale per te.

Voto: 7, riconnesso.

Acquario

Amore: attrazione esplosiva, ma non bruciare i tempi.

Lavoro: creativo e incontenibile.

Fortuna: ti segue come un fan.

Il consiglio del giorno: non devi essere ovunque per sentirti al centro.

Voto: 7, coinvolgente.

Pesci

Amore: silenzi condivisi più che parole.

Lavoro: meglio attività lente e semplici.

Fortuna: smarrita tra i tuoi pensieri.

Il consiglio del giorno: disconnettiti e ritagliati uno spazio.

Voto: 5, nebuloso.