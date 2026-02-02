L’oroscopo di martedì 3 febbraio 2026 per tutti i segni: Pesci persi, Vergine illuminata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Questo stellium in Acquario continua a spingerti a fare di testa tua, con quella sicurezza un po’ provocatoria che ti contraddistingue. Il tuo obiettivo è lasciare il segno, sorprendere e magari anche far sgranare gli occhi ai più scettici. Con Marte a favore sei audace, pronto a sparigliare le carte e a creare combinazioni improbabili ma geniali, proprio come certi duetti annunciati per Sanremo 2026 da Carlo Conti. Chi l’avrebbe mai detto che Francesca Fagnani e Belen avessero un’ugola d’oro?.

Toro

Sei il primo ad ammettere che, con tutti questi pianeti in quadratura, almeno una cosa positiva c’è: gli obiettivi non sono chiari e soprattutto realistici. La sensazione è simile a quella di delusione provata da Jannik Sinner dopo la sconfitta con Djokovic agli Australian Open. Oggi però la Luna a favore ti regala uno spiraglio di lucidità e ti riporta verso i valori concreti che senti più tuoi. Non è il momento di mollare.

Gemelli

Cos’è il genio? Fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione. Non è solo il motto di “Amici miei”, ma potrebbe descrivere il pensiero del restauratore che ha dato il volto di Giorgia Meloni a uno degli angeli della Basilica di San Lorenzo in Lucina. Con Mercurio e Venere che vi spingono a un picco creativo, le idee non mancano. La Luna storta però vi ricorda che forse, prima di agire, sarebbe il caso di condividere e confrontarsi un po’ di più.

Leggi anche L'oroscopo di lunedì 2 febbraio 2026

Cancro

Che tu sia il segno che incarna meglio il concetto di “cuore di mamma” è fuori discussione. Oggi empatizzi profondamente con la madre dell’undicenne lasciato dal bus sotto la neve in Trentino e senti forte il bisogno di proteggere, accogliere, capire. Sei la spalla perfetta su cui piangere e sentirsi al sicuro. Attenzione però a non eccedere con la nostalgia e a non rimuginare troppo su questioni che meritano meno peso.

Leone

Qualsiasi notizia di difficoltà future oggi ti manda un po’ in crisi, complice Venere, Mercurio e Marte in opposizione. Cerca però di non andare subito in sbattimento, come certi studenti che hanno scoperto con orrore le materie della seconda prova di maturità. Non sono sorprese, sono parte del percorso, scolastico. Hai tempo per organizzarti e prepararti, basta procedere un passo alla volta senza farti prendere dal panico.

Vergine

Quando lasci emergere il tuo lato più tenero e umano diventi immediatamente una notizia da prima pagina. Con la Luna nel tuo segno oggi puoi mostrare un calore inatteso, anche a costo di mandare all’aria il tuo perfetto scheduling. Ti rivedi in Renato Zero che interrompe il concerto per salutare Enrica Bonaccorti: quando il cuore chiama, tu rispondi senza esitazioni.

Bilancia

Non ci sono critiche, ostacoli o piccoli fastidi che riescano davvero a fermarti. Al massimo ti fanno deviare di pochissimi centimetri, quasi impercettibili, ma la rotta resta la stessa. I programmi non saltano, non si rimandano e soprattutto non si cancellano. Nemmeno gli scandali annunciati di Corona sono riusciti a fermare il Grande Fratello VIP, che riparte con Ilary Blasi alla conduzione. Tu fai esattamente lo stesso: una passata di spazzola, un sorriso smagliante e vai avanti, senza neanche concederti una pausa pubblicitaria.

Scorpione

Oggi la parola d’ordine è buon senso, accompagnato dalla capacità di riconoscere i tuoi limiti senza viverli come una sconfitta. Hai la sensazione di trovarti su una discesa pericolosa come quella di Crans Montana, dove anche atlete esperte come Lindsey Vonn sono uscite di pista prima dell’interruzione della gara. Non sei obbligato a correre, dimostrare o strafare se non senti che le condizioni siano davvero favorevoli. Un ritmo più comodo e una gestione più lenta delle energie ti aiutano a ritrovare centratura e anche un pizzico di buon umore.

Sagittario

L’attesa dei grandi giochi olimpici di Milano-Cortina ti innervosisce quasi quanto il mood dei milanesi stanchi e poco entusiasti per il caos degli ultimi mesi. La tua voglia di vivere, fare e scatenarti oggi è decisamente smorzata da una Luna stortissima. Dopo esserti lanciato in voli pindarici e aver sognato in grande, sei costretto a tornare con i piedi per terra. Diciamolo chiaramente: non ne hai alcuna voglia, ma la realtà oggi bussa forte e ti tocca aprire.

Capricorno

Fare ordine quando tutto è in continuo movimento non è affatto semplice, soprattutto quando il mondo sembra correre in direzioni diverse. Eppure oggi, grazie alla Luna a favore, riesci a cogliere quei dettagli che sembrano insignificanti ma che nel tempo cambiano davvero le cose. Proprio come la raccolta differenziata delle capsule del caffè: pochi ci pensano, tu agisci subito. Metti in pratica progetti concreti che, partendo da piccole attenzioni, possono trasformarsi in svolte importanti e durature.

Acquario

Questo è un momento di vera autocelebrazione, e non perché tu voglia esagerare, ma perché gli astri nel tuo segno amplificano tutto ciò che fai. Esprimi le tue intenzioni con naturalezza, rendendo chiari obiettivi e ambizioni senza bisogno di alzare la voce. Se Lorenzo Cherubini è stato nominato commendatore della Repubblica, tu oggi potresti tranquillamente sentirti quello del cosmo. Preparati un bel discorso di ringraziamento per amici, parenti e conoscenze provenienti da ogni angolo dell’universo.

Pesci

In questa atmosfera un po’ freddina fate fatica a trovare ciò che scalda il cuore e regala vere scintille di magia. Con la Luna in oppsizione è come se indossaste lenti appannate che rendono tutto meno vivido. Per recuperare romanticismo e emozione vi rifugiate nelle prime puntate dell’ultima stagione di Bridgerton, anche se l’attesa delle prossime rischia di lasciarvi con l’amaro in bocca. La pazienza, del resto, non è il vostro forte.