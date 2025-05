video suggerito

L’oroscopo di martedì 27 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Martedì 27 maggio inizia con la Luna nuova in Gemelli: nuove idee, nuovi progetti! Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: dolce come una lettera scritta a mano e infilata sotto la porta.

Lavoro: strategico come un puzzle da 1000 pezzi con l'immagine già stampata nella testa.

Fortuna: stabile e pronta a farti sorridere quando meno te l'aspetti.

Il consiglio del giorno: investi su qualcosa di utile, anche fosse solo un bel sorriso.

Voto: 8, leader con coscienza.

Toro

Amore: stabile come una coperta di lana in montagna.

Lavoro: metodico come la lievitazione lenta della pizza fatta in casa.

Fortuna: rallentata, ma non svanita.

Il consiglio del giorno: punta sul confort food… e anche sulle comfort people.

Voto: 6 e mezzo, solido ma indaffarato.

Gemelli

Amore: elettrico come un bacio sotto un temporale estivo.

Lavoro: scattante come un meme virale.

Fortuna: generosa come una nonna che ti riempie la schiscetta.

Il consiglio del giorno: ballate, anche senza musica.

Voto: 9, sfavillanti.

Leggi anche L’oroscopo di lunedì 26 maggio 2025

Cancro

Amore: incerto come un cielo di primavera.

Lavoro: da revisionare, come un documento con mille note a margine.

Fortuna: intermittente come il Wi-Fi in montagna.

Il consiglio del giorno: controlla prima di buttare. Sempre.

Voto: 6, distratto ma potenzialmente fortunato.

Leone

Amore: ardente come un tramonto in piena estate.

Lavoro: vincente come un colpo secco al tavolo del poker.

Fortuna: instancabile come te.

Il consiglio del giorno: prendi appunti… sul tuo stesso successo.

Voto: 8, brillante e veloce.

Vergine

Amore: in fase detox, come dopo un weekend di fritti misti.

Lavoro: confuso come una tabella Excel senza formule.

Fortuna: sotto controllo, se non ti fai tentare.

Il consiglio del giorno: scegli una playlist rilassante invece di scrollare i social.

Voto: 5, work in progress.

Bilancia

Amore: tenero come un duetto acustico sotto le stelle.

Lavoro: intuitivo come un produttore musicale di successo.

Fortuna: presente, come una hit anni '90 alla radio.

Il consiglio del giorno: fai girare il disco giusto al momento giusto.

Voto: 7, ispirata e melodica.

Scorpione

Amore: pigro come una domenica mattina senza sveglia.

Lavoro: a rallentatore, ma con buone intenzioni.

Fortuna: in modalità standby.

Il consiglio del giorno: metti il telefono in silenzioso e stacca per un po’.

Voto: 6, in fase di ricarica.

Sagittario

Amore: distante come un amore epistolare in barca a vela.

Lavoro: svagato come una mail scritta durante una gita.

Fortuna: va e viene, come un traghetto fuori stagione.

Il consiglio del giorno: disattiva le notifiche e ascolta il rumore delle onde.

Voto:5, in cerca di pace.

Capricorno

Amore: scorbutico come una critica a cena.

Lavoro: rigoroso, ma attento a non scivolare nel rigido.

Fortuna: ruvida come un maglione d’estate.

Il consiglio del giorno: fermati un attimo prima di cliccare “invia”.

Voto: 6, pungente ma lucido.

Acquario

Amore: brillante come una conversazione notturna sotto le stelle.

Lavoro: investigativo come un podcast true crime.

Fortuna: ti segue come un’ombra fidata.

Il consiglio del giorno: non basta cercare, bisogna anche capire cosa cercare.

Voto: 8, curioso e affilato.

Pesci

Amore: sfumato come un tramonto visto da una mongolfiera.

Lavoro: svagato come un sogno interrotto.

Fortuna: altalenante come la scaletta di un concerto.

Il consiglio del giorno: cercate armonia, non risposte.

Voto: 5, sognanti e delicati.