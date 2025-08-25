L’oroscopo di martedì 26 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: Venere ti rende affascinante, ma Marte e Luna opposti portano discussioni.

Lavoro: Comunicazioni fraintese: meglio non firmare accordi oggi.

Fortuna: Bassa: tutto sembra remare contro.

Il consiglio del giorno: Scrivi i pensieri su carta per chiarire idee e parole.

Voto: 5

Toro

Amore: Venere sfavorevole crea distanze: non sentirti incompreso.

Lavoro: Mercurio confonde i piani: giornata poco produttiva.

Fortuna: Non eccelsa: evita mosse azzardate.

Il consiglio del giorno: Fai una passeggiata per scaricare tensioni.

Voto: 5,5

Gemelli

Amore: Venere e Luna rendono il cuore leggero: giochi di sguardi irresistibili.

Lavoro: Brillante e raffinato: con diplomazia ottieni ciò che vuoi.

Fortuna: Alta: giornata fluida e sorprendente.

Il consiglio del giorno: Regalati un piccolo accessorio elegante.

Voto: 8

Leggi anche L'oroscopo di lunedì 25 agosto 2025

Cancro

Amore: Venere assente e Luna storta: romanticismo in pausa.

Lavoro: Marte complica: conflitti possibili anche per sciocchezze.

Fortuna: Bassina: nervosismo dilaga.

Il consiglio del giorno: Prova la respirazione profonda per calmarti.

Voto: 4,5

Leone

Amore: Venere nel segno ti rende magnetico e irresistibile.

Lavoro: Oggi hai il carisma per convincere chiunque.

Fortuna: Alta: segno favorito.

Il consiglio del giorno: Concediti un outfit elegante che ti esalti.

Voto: 9

Vergine

Amore: Dolcezza e semplicità: apprezzi i gesti autentici.

Lavoro: Non ambisci al primato: preferisci la serenità.

Fortuna: Discreta: piccole gioie quotidiane.

Il consiglio del giorno: Monta un set di Lego o un puzzle rilassante.

Voto: 7

Bilancia

Amore: Venere ti rende travolgente: oggi conquisti senza sforzo.

Lavoro: Marte ti dà energia: affronti tutto con grinta.

Fortuna: Alta: giornata brillante.

Il consiglio del giorno: Prova un nuovo taglio o un colore audace.

Voto: 8,5

Scorpione

Amore: Sensibile e permaloso: vivi gli amori con intensità.

Lavoro: Distratto: meglio compiti semplici.

Fortuna: Altalena emotiva: non è giornata neutra.

Il consiglio del giorno: Condividi un bicchiere di vino con un amico fidato.

Voto: 6

Sagittario

Amore: Passionale e spontaneo: oggi conquisti con energia.

Lavoro: Voglia di innovare: progetti fuori dagli schemi.

Fortuna: Ottima: segno top della giornata.

Il consiglio del giorno: Prova una nuova app o strumento tech.

Voto: 9

Capricorno

Amore: Venere migliora lo sfondo, ma oggi non lo percepisci.

Lavoro: Marte contro: meglio non discutere con i colleghi.

Fortuna: Bassa: nervi tesi.

Il consiglio del giorno: Ascolta musica rilassante per distendere la mente.

Voto: 5

Acquario

Amore: Venere opposta ti rende inquieto: dichiarazioni a rischio.

Lavoro: Sottovalutato: spiega bene le tue idee.

Fortuna: Media: serve calma.

Il consiglio del giorno: Fai ordine sulla scrivania per sentirti più centrato.

Voto: 6

Pesci

Amore: Sereno e leggero: l’assenza di pressioni ti rilassa.

Lavoro: Senza grandi stimoli: giornata tranquilla.

Fortuna: Neutra: pace interiore più che colpi di scena.

Il consiglio del giorno: Stenditi all’aperto e goditi il silenzio.

Voto: 6,5