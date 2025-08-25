L’oroscopo di martedì 26 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Venere ti rende affascinante, ma Marte e Luna opposti portano discussioni.
Lavoro: Comunicazioni fraintese: meglio non firmare accordi oggi.
Fortuna: Bassa: tutto sembra remare contro.
Il consiglio del giorno: Scrivi i pensieri su carta per chiarire idee e parole.
Voto: 5
Toro
Amore: Venere sfavorevole crea distanze: non sentirti incompreso.
Lavoro: Mercurio confonde i piani: giornata poco produttiva.
Fortuna: Non eccelsa: evita mosse azzardate.
Il consiglio del giorno: Fai una passeggiata per scaricare tensioni.
Voto: 5,5
Gemelli
Amore: Venere e Luna rendono il cuore leggero: giochi di sguardi irresistibili.
Lavoro: Brillante e raffinato: con diplomazia ottieni ciò che vuoi.
Fortuna: Alta: giornata fluida e sorprendente.
Il consiglio del giorno: Regalati un piccolo accessorio elegante.
Voto: 8
Cancro
Amore: Venere assente e Luna storta: romanticismo in pausa.
Lavoro: Marte complica: conflitti possibili anche per sciocchezze.
Fortuna: Bassina: nervosismo dilaga.
Il consiglio del giorno: Prova la respirazione profonda per calmarti.
Voto: 4,5
Leone
Amore: Venere nel segno ti rende magnetico e irresistibile.
Lavoro: Oggi hai il carisma per convincere chiunque.
Fortuna: Alta: segno favorito.
Il consiglio del giorno: Concediti un outfit elegante che ti esalti.
Voto: 9
Vergine
Amore: Dolcezza e semplicità: apprezzi i gesti autentici.
Lavoro: Non ambisci al primato: preferisci la serenità.
Fortuna: Discreta: piccole gioie quotidiane.
Il consiglio del giorno: Monta un set di Lego o un puzzle rilassante.
Voto: 7
Bilancia
Amore: Venere ti rende travolgente: oggi conquisti senza sforzo.
Lavoro: Marte ti dà energia: affronti tutto con grinta.
Fortuna: Alta: giornata brillante.
Il consiglio del giorno: Prova un nuovo taglio o un colore audace.
Voto: 8,5
Scorpione
Amore: Sensibile e permaloso: vivi gli amori con intensità.
Lavoro: Distratto: meglio compiti semplici.
Fortuna: Altalena emotiva: non è giornata neutra.
Il consiglio del giorno: Condividi un bicchiere di vino con un amico fidato.
Voto: 6
Sagittario
Amore: Passionale e spontaneo: oggi conquisti con energia.
Lavoro: Voglia di innovare: progetti fuori dagli schemi.
Fortuna: Ottima: segno top della giornata.
Il consiglio del giorno: Prova una nuova app o strumento tech.
Voto: 9
Capricorno
Amore: Venere migliora lo sfondo, ma oggi non lo percepisci.
Lavoro: Marte contro: meglio non discutere con i colleghi.
Fortuna: Bassa: nervi tesi.
Il consiglio del giorno: Ascolta musica rilassante per distendere la mente.
Voto: 5
Acquario
Amore: Venere opposta ti rende inquieto: dichiarazioni a rischio.
Lavoro: Sottovalutato: spiega bene le tue idee.
Fortuna: Media: serve calma.
Il consiglio del giorno: Fai ordine sulla scrivania per sentirti più centrato.
Voto: 6
Pesci
Amore: Sereno e leggero: l’assenza di pressioni ti rilassa.
Lavoro: Senza grandi stimoli: giornata tranquilla.
Fortuna: Neutra: pace interiore più che colpi di scena.
Il consiglio del giorno: Stenditi all’aperto e goditi il silenzio.
Voto: 6,5