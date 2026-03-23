L’oroscopo di domani, martedì 24 marzo 2026: leggerezza per Leone e Ariete

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Ariete

Ti senti super vivo, in un mood festaiolo che vuole celebrare questa stagione del tuo compleanno. Vuoi organizzare una festa con tutte le persone a cui vuoi bene, un vero party, proprio come il compleanno di Bianca Balti al Nepenta di Milano. Ecco, tu porti le vibes e il sorriso che ti regalano Venere nel tuo segno e la Luna a favore. Questo è il tuo miglior outfit, anche se potresti comunque scegliere qualcosa di pazzesco, proprio come una grande top model.

Toro

Hai davvero coraggio da vendere grazie a Marte a favore e, in più, con Mercurio che ti è amico sai dare una spiegazione logica anche alle situazioni più complicate. Sei pronto persino a guardare il film più pauroso di sempre, “Sinister”, quello che secondo il progetto Science of Scare fa aumentare i battiti cardiaci più di tutti gli altri horror. Hai proprio la tempra per affrontare qualsiasi cosa senza tirarti indietro.

Gemelli

In questo momento non sentite per niente la necessità di pensare a questioni impegnative. Come darvi torto con Mercurio in quadratura. Voi volete puntare tutto sul vostro lato leggero, quello che viene esaltato da una perfetta Luna nel vostro segno. In pratica vorreste vivere ogni momento come fosse la festa dei trent’anni dei Subsonica a Torino: musica, amici e vibrazioni positive sono tutto ciò che vi serve.

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Cancro

Hai riflessi sempre pronti e sei capace di affrontare qualsiasi situazione. Sei super equipaggiato grazie a Mercurio e Marte a favore. Hai la prontezza dell’autista di Tokyo del furgone di patate dolci arrosto che, vedendo il mezzo prendere fuoco, si dirige immediatamente verso la caserma dei pompieri. Tu sai esattamente cosa fare e quando farlo. Non hai bisogno di consigli: vai dritto per la tua strada.

Leone

Non credi nella sfortuna né nelle avversità, anzi le sfidi a testa alta. Il gioco è anche facilitato grazie a Venere e alla Luna a favore, ma la tua sicurezza è tutta tua. Sei spavaldo e deciso proprio come Levante che dichiara di avere come numero fortunato il 17, legato ai momenti più belli della sua vita. Ecco, tu oggi affronti tutto con questo spirito.

Vergine

Mia cara, è difficile per te riuscire ad apprezzare i momenti. Con Mercurio ancora in opposizione e la Luna stortissima fai fatica a percepire le gioie. Anche se ti trovassi nella stessa stanza con Zendaya che appare a sorpresa a un matrimonio a Las Vegas, potresti comunque sbuffare senza capire tutto quell’entusiasmo. Oggi sei proprio fuori fase rispetto al mood generale.

Bilancia

La Luna di oggi ti suggerisce di optare per la leggerezza e soprattutto di ironizzare il più possibile con questa Venere in opposizione. Dovresti avere lo stesso atteggiamento di Conan O’Brien che scherza sui commenti di Timothée Chalamet nei confronti dell’opera e del balletto, immaginando addirittura attacchi sul palco degli Academy Awards da parte di atleti in tutù. Ecco, le difficoltà si affrontano proprio così, con intelligenza e un sorriso.

Scorpione

Ti piace l’adrenalina e, ora che hai Marte a favore, la ricerchi quasi in modo irresistibile. Ho il posto giusto per te: il ponte sospeso della Tour Eiffel, dove si cammina tra i piloni della torre a sessanta metri di altezza. Le emozioni forti, anche quelle più estreme, ti regalano una sensazione di piacere assoluto. Ecco, oggi sei proprio così, in cerca di brividi e intensità.

Sagittario

La Luna è davvero stortissima e tu reagisci concedendoti qualche sfizio, soprattutto di gola. Lo suggerisce anche il nuovo studio del Max Planck Institute che sdogana il cibo dolce come elemento fondamentale per il benessere di corpo, mente e spirito. Ti vedo già pronto a ordinare una mega fetta di torta con panna montata: almeno così ti regali una soddisfazione immediata.

Capricorno

Fisicamente sei un vero portento, grazie a Marte che spinge al massimo le tue capacità e prestazioni. Sei esattamente come Pogacar che sbaraglia tutti alla Milano-Sanremo: resistenza, forza e determinazione. Tu dai il massimo non solo nello sprint finale, ma lungo tutto il percorso, sacrificandoti in nome della vittoria. Sei il ritratto perfetto di un campione senza rivali.

Acquario

A volte bisogna abbandonare la razionalità e lasciarsi guidare da istinti e intuizioni. Tu sei un maestro in questo campo, soprattutto con la Luna a favore che ti porta verso soluzioni creative e fuori dagli schemi. Potresti essere proprio tu ad aver lanciato la nuova moda romana di ‘incelofanare’ le auto parcheggiate male invece di suonare il clacson. Ecco, tu sei quello che inventa nuove prospettive.

Pesci

La Luna di oggi vi annebbia mente, energie e sentimenti, imponendosi completamente. Attenzione quindi alle scelte impulsive, fatte di pancia e con troppa velocità. Potreste trovarvi facilmente nella stessa situazione di quella coppia che litiga per un gratta e vinci da mezzo milione di euro e uno dei due scappa senza neppure un messaggino di saluto. Prima di parlare, decidere o reagire, è decisamente meglio contare fino a dieci.