L’oroscopo di martedì 22 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di martedì 22 luglio 2025 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Il segno fortunato del giorno sia il Toro, mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ti senti incompreso, anche nei sentimenti. Evita il confronto diretto e goditi un po’ di silenzio. A volte il romanticismo si nasconde tra le righe.

Lavoro: metti tutto per iscritto. Le tue idee sono valide, ma potrebbero esserti “rubate”. Documenta ogni passo, anche i più piccoli.

Fortuna: la Luna ti rema contro, e ogni slancio viene rallentato. È una giornata da “piedi per terra” e orecchie ben tese.

Il consiglio del giorno: registra un memo vocale motivazionale da riascoltare domani. Voce tua, grinta tua.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: sensualità al top, risposte pronte, occhi che brillano. Sei un magnete vivente e lo sai usare alla perfezione.

Lavoro: sei stanco di chi ti giudica senza capirti. Rallenta, respira e ricorda che anche le mucche fanno il latte con calma.

Fortuna: non esagerata, ma sufficiente per cavartela con stile. Basta non forzare le cose.

Il consiglio del giorno: compra un paio di occhiali da sole nuovi. Ti serviranno per ignorare le critiche.

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Amore: siete affascinanti, brillanti, irresistibili. Avete il tocco magico per farvi desiderare anche da chi finge indifferenza.

Lavoro: mettete ordine nei pensieri. Volete troppo, tutto subito. Non è il momento di improvvisare piani geniali.

Fortuna: alta in mattinata, un po’ ballerina nel pomeriggio. Sfruttate le prime ore per ciò che conta.

Il consiglio del giorno: prenotate un trattamento viso. Ve lo meritate e vi aiuterà a mantenere il glow interiore.

Voto: 8

Leggi anche L’oroscopo di lunedì 21 luglio 2025

Cancro

Amore: empatia a fiumi. Ti basta uno sguardo per capire se è amore vero o solo una serie tv estiva.

Lavoro: sei motivato, anche se un po’ nostalgico. Usa il cuore per guidare la logica, non viceversa.

Fortuna: Luna nel segno = bonus emotivo garantito. Tutto ciò che è sentimentale oggi va trattato con cura.

Il consiglio del giorno: cucina qualcosa con le tue mani, per te o per chi ami. Meglio se un dolce.

Voto: 8

Leone

Amore: vuoi autenticità, niente fronzoli. Se non ti ascoltano, non perdi tempo a spiegarti due volte.

Lavoro: hai una visione lucida. I tuoi ragionamenti brillano più del tuo ego. Segui il flusso senza strafare.

Fortuna: discreta. È più importante il talento che il colpo di fortuna. Per oggi, affidati a te stesso.

Il consiglio del giorno: compra un taccuino elegante per annotare riflessioni. Sarà il tuo alleato interiore.

Voto: 7

Vergine

Amore: ti fidi poco, osservi tanto. Anche chi ti ama deve passare il tuo test di solidità.

Lavoro: Marte ti dà grinta. Risolvi problemi prima ancora che qualcuno li noti. Sei un genio silenzioso.

Fortuna: concreta e meritata. Le cose girano, ma perché sei tu a spingerle.

Il consiglio del giorno: scarica un’app per meditazioni guidate. Ti servirà a staccare la mente.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Amore: sei nella tua zona di comfort: tenerezza, baci e abbracci in loop. Goditela tutta.

Lavoro: al mattino fila tutto liscio, poi l'umore vira. Evita le decisioni impulsive nel pomeriggio.

Fortuna: presente, ma con orario limitato. Sfrutta la mattina per muoverti, agire e concludere.

Il consiglio del giorno: stampa una foto che ami e incorniciala. Ti ricorderà cosa conta davvero.

Voto: 7

Scorpione

Amore: chi ti sta vicino oggi riceve solo verità. Non addolcisci nulla, ma chi ti ama lo apprezza eccome.

Lavoro: sei lucido, strategico, istintivo. Fai la mossa giusta nel momento giusto. Come se avessi un radar segreto.

Fortuna: solida e intensa. La Luna ti apre strade che avevi dimenticato. Fidati di ciò che senti.

Il consiglio del giorno: scrivi su carta bianca una verità che hai capito oggi. Non condividerla, conservala.

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Amore: hai bisogno di applausi, anche in camera da letto. Se mancano, ti metti in modalità silenziosa.

Lavoro: oggi potresti vendere ghiaccio agli eschimesi. Carisma alle stelle, diplomazia assente.

Fortuna: ti sostiene in modo discontinuo. Ti salva, ma solo se eviti il dramma.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di teatro o improvvisazione. Sfoga lì la tua voglia di palcoscenico.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Amore: ti ami solo se superi te stesso. Oggi però rilassati, non serve battere alcun record.

Lavoro: sei iperproduttivo, ma nervoso. Occhio ai dettagli, soprattutto dopo pranzo.

Fortuna: altalenante. C'è, ma la sprechi se ti ostini a controllare tutto.

Il consiglio del giorno: scarica un'app per tenere traccia del respiro. Fermati tre volte oggi, anche solo per un minuto.

Voto: 5

Acquario

Amore: ti senti incompreso anche da chi ti conosce a memoria. Ti salva solo l'autoironia.

Lavoro: sei creativo, ma ingovernabile. Tutti ti cercano, nessuno riesce a parlarti davvero.

Fortuna: poca, ma il tuo spirito rivoluzionario oggi ti regala una via d'uscita imprevista.

Il consiglio del giorno: acquista un libro di aforismi o frasi zen. Rileggilo quando ti senti in modalità caos.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: troppo stanchi per dichiarazioni sdolcinate. Oggi chi vi ama deve capirvi con uno sguardo.

Lavoro: vi pesa tutto. Anche leggere le email. Semplificate, delegate, rallentate.

Fortuna: bassa. Meglio non puntare su colpi di scena, seguite la corrente con dolcezza.

Il consiglio del giorno: regalatevi un massaggio linfodrenante o una seduta di riflessologia plantare.

Voto: 5 e mezzo