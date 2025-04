L’oroscopo di martedì 22 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: scintillante come una serata sulla terrazza più esclusiva della città.

Lavoro: hai la mente di un CEO e l’entusiasmo di un neolaureato.

Fortuna: come trovare il parcheggio proprio davanti al ristorante la sera del compleanno.

Il consiglio del giorno: frequenta chi ti stimola, chi ti accende, chi ti dice “wow”.

Voto: 8, carismatico e sul pezzo.

Toro

Amore: più timido di un cucciolo il primo giorno al parco.

Lavoro: meglio osservare che agire, oggi anche Excel può aspettare.

Fortuna: ha sbagliato binario, ma sta arrivando.

Il consiglio del giorno: non affannarti a correre se puoi sederti e respirare.

Voto: 5 e mezzo, rallentato ma saggio.

Gemelli

Amore: empatico, presente, come una carezza inaspettata.

Lavoro: inarrestabile come uno sciame di idee su chat condivisa.

Fortuna: vi segue come un fan con la notifica attiva.

Il consiglio del giorno: investite il tempo in chi costruisce e non in chi si lamenta.

Voto: 8 e mezzo, brillanti e coinvolgenti.

Cancro

Amore: in cerca di dolcezza, come una cioccolata calda in una giornata di pioggia.

Lavoro: sii cauto, le parole sono armi affilate.

Fortuna: resta in standby, ma si risveglia con le coccole.

Il consiglio del giorno: parla poco, ama tanto.

Voto: 6, sotto tono ma riflessivo.

Leone

Amore: dominante come una hit estiva, ma attenzione a non soffocare l’altro.

Lavoro: in versione leader maximo, ma evita i diktat.

Fortuna: ti sorride, ma solo se non tiri troppo la corda.

Il consiglio del giorno: ascolta di più, ordina di meno.

Voto: 5 , fiero ma un po’ ingombrante.

Vergine

Amore: in pausa riflessione, ma con margini di recupero.

Lavoro: impeccabile come un CV impaginato da te.

Fortuna: un po’ pigra, ma ti osserva da lontano.

Il consiglio del giorno: smetti di scappare dalle emozioni, fanne un esercizio quotidiano.

Voto: 6 e mezzo, precisa ma in fase di aggiornamento sentimentale.

Bilancia

Amore: vuoi tutto subito, ma l'amore non è un Amazon Prime.

Lavoro: creativa e visionaria, ma cerca una revisione prima di cliccare "invia".

Fortuna: altalenante come le stories di chi ha appena litigato col partner.

Il consiglio del giorno: consulta chi ti conosce bene prima di dire o fare cose che ti potrebbero far arrossire domani.

Voto: 9, ma non inciampare sui dettagli.

Scorpione

Amore: potresti risultare più pungente di una rosa, ma senza petali.

Lavoro: attenzione agli errori di distrazione, oggi la precisione è sotto zero.

Fortuna: in standby, come l’ascensore fermo tra due piani.

Il consiglio del giorno: se non hai niente di carino da dire, dedica la giornata al silenzio elegante.

Voto: 5 e mezzo, da rivedere come un compito consegnato troppo in fretta.

Sagittario

Amore: vuoi il fuoco d'artificio, ma rischi di accendere un cerino nel vento.

Lavoro: brillante e pieno di idee, come una mentina dopo il caffè.

Fortuna: a favore, ma non buttarti dal trampolino senza controllare la profondità della piscina.

Il consiglio del giorno: fatti una lista di priorità e seguila come fosse la scaletta del concerto della tua band preferita.

Voto: 7 e mezzo, esuberante con un pizzico di follia.

Capricorno

Amore: ti rifugi nel lavoro, ma il cuore ogni tanto batte anche sotto l'agenda.

Lavoro: instancabile, ma oggi potresti dimenticare il dettaglio più importante.

Fortuna: come una password dimenticata: serve pazienza per recuperarla.

Il consiglio del giorno: chiedi consiglio a chi ha già fatto quel passo, prima di imitarlo a occhi chiusi.

Voto: 6, ma recuperabile con una buona pianificazione.

Acquario

Amore: anticonvenzionale, ma magnetico.

Lavoro: ti fai notare per merito, non per raccomandazioni.

Fortuna: scorre sotto pelle, come una batteria carica anche se non lampeggia.

Il consiglio del giorno: punta tutto su ciò che ti distingue, non su ciò che ti conforma.

Voto: 8 pieno, perché sei un outsider che lascia il segno.

Pesci

Amore: vi scioglie come panna su una torta calda.

Lavoro: mettete passione in ogni cosa, e si vede.

Fortuna: arriva in forma di piccoli miracoli quotidiani.

Il consiglio del giorno: seguite l’istinto del cuore, è il tuo miglior GPS.

Voto: 7 +, con cuoricino disegnato accanto.