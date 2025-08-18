L’oroscopo di martedì 19 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: Mercurio in opposizione ti rende diretto: rischi di rispondere male anche a chi ti vuole bene. Evita litigi inutili, non è la giornata migliore.

Lavoro: Marte ti carica, ma la Luna contraria crea attriti con colleghi. Conta fino a dieci prima di parlare.

Fortuna: Giornata altalenante, ogni sfida sembra una battaglia. Ritagliati una pausa.

Il consiglio del giorno: Compra un buon paio di cuffie antirumore per difenderti dalle provocazioni.

Voto: 5,5

Toro

Amore: Con Venere a favore, i sentimenti scorrono morbidi come miele. Oggi ti basta un sorriso per conquistare.

Lavoro: La calma ti premia: sei concreto e nessuno riesce a metterti in difficoltà.

Fortuna: La Luna porta serenità, piccole gioie ti scaldano la giornata.

Il consiglio del giorno: Regalati una cena gourmet, senza sensi di colpa.

Voto: 7,5

Gemelli

Amore: Con la Luna emotiva, dici tutto senza filtri. L’onestà paga, ma scegli bene le parole.

Lavoro: Mercurio ti spinge a parlare troppo. Attento a non rivelare dettagli riservati.

Fortuna: Oggi il coraggio ti porta piccole soddisfazioni inaspettate.

Il consiglio del giorno: Scrivi un post ironico: liberatorio e anche terapeutico.

Voto: 7

Cancro

Amore: Venere nel segno amplifica il romanticismo. Ti basta un gesto dolce per farti amare di più.

Lavoro: Marte contrario crea tensioni, ma la tua sensibilità ricuce i rapporti.

Fortuna: La Luna nel segno porta emozioni intense che si trasformano in energia positiva.

Il consiglio del giorno: Fatti un regalo floreale: il profumo ti rilassa subito.

Voto: 7

Leone

Amore: Mercurio ti rende brillante, la Luna ti rende intenso: giochi di seduzione assicurati.

Lavoro: Sei astuto, sai cogliere il momento giusto. Evita solo arroganza eccessiva.

Fortuna: La giornata porta occasioni se resti aperto a nuove proposte.

Il consiglio del giorno: Compra un’agenda elegante: ti servirà per i tuoi nuovi piani.

Voto: 8

Vergine

Amore: Venere ti vuole sincera: metti tutto sul tavolo, anche i sentimenti più delicati.

Lavoro: Precisione al top: nessuno può contestare la tua serietà.

Fortuna: La Luna non è protagonista, ma il tuo ordine mentale porta equilibrio.

Il consiglio del giorno: Sistema l’armadio: fare chiarezza fuori aiuta dentro.

Voto: 7

Bilancia

Amore: Con Venere contraria non cerchi conferme, vuoi sincerità. Le coppie solide reggono bene.

Lavoro: Marte ti rende grintosa e competitiva. Ottieni risultati con forza.

Fortuna: Non è il massimo, ma l’energia di Marte ti sostiene nelle sfide.

Il consiglio del giorno: Fai un giro in libreria e scegli un testo che ti ispiri rivoluzione.

Voto: 6,5

Scorpione

Amore: Con Venere e Luna favorevoli sei magnetico. Chi ti incontra non può resisterti.

Lavoro: Hai fiducia nei tuoi mezzi: oggi ti metti in mostra senza timori.

Fortuna: Sei il segno top della giornata, tutto gira a tuo favore.

Il consiglio del giorno: Prenota un servizio fotografico: è il momento di brillare.

Voto: 9

Sagittario

Amore: Apertura mentale che conquista: incontri inaspettati possono diventare speciali.

Lavoro: Hai intuizioni brillanti, Mercurio favorisce nuove idee e contatti.

Fortuna: Sorprese dietro l’angolo: tieni gli occhi aperti e accoglile.

Il consiglio del giorno: Compra un biglietto della lotteria: oggi potresti sorridere.

Voto: 8

Capricorno

Amore: Venere contraria ti rende scontroso: non è il giorno migliore per chiarimenti di coppia.

Lavoro: La pressione aumenta, Marte ti sfida. Organizzati con freddezza.

Fortuna: La Luna opposta non porta aiuti: meglio restare prudenti.

Il consiglio del giorno: Prenditi una giornata detox dai social, ti alleggerisce.

Voto: 5

Acquario

Amore: Con la Luna emotiva cerchi ascolto, non romanticismi forzati.

Lavoro: Mercurio opposto crea confusione, chiarisci prima di firmare.

Fortuna: Ti senti spaesato, ma con un confronto giusto ritrovi equilibrio.

Il consiglio del giorno: Fai una passeggiata lunga per schiarire le idee.

Voto: 6

Pesci

Amore: Venere e Luna ti rendono magnetico: è il giorno ideale per momenti intensi.

Lavoro: Creatività e intuizione ti guidano: le idee arrivano senza sforzo.

Fortuna: Oggi sei circondato da buone vibrazioni che ti proteggono.

Il consiglio del giorno: Concediti un accessorio elegante, esalterà il tuo stile.

Voto: 8,5