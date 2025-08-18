L’oroscopo di martedì 19 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Mercurio in opposizione ti rende diretto: rischi di rispondere male anche a chi ti vuole bene. Evita litigi inutili, non è la giornata migliore.
Lavoro: Marte ti carica, ma la Luna contraria crea attriti con colleghi. Conta fino a dieci prima di parlare.
Fortuna: Giornata altalenante, ogni sfida sembra una battaglia. Ritagliati una pausa.
Il consiglio del giorno: Compra un buon paio di cuffie antirumore per difenderti dalle provocazioni.
Voto: 5,5
Toro
Amore: Con Venere a favore, i sentimenti scorrono morbidi come miele. Oggi ti basta un sorriso per conquistare.
Lavoro: La calma ti premia: sei concreto e nessuno riesce a metterti in difficoltà.
Fortuna: La Luna porta serenità, piccole gioie ti scaldano la giornata.
Il consiglio del giorno: Regalati una cena gourmet, senza sensi di colpa.
Voto: 7,5
Gemelli
Amore: Con la Luna emotiva, dici tutto senza filtri. L’onestà paga, ma scegli bene le parole.
Lavoro: Mercurio ti spinge a parlare troppo. Attento a non rivelare dettagli riservati.
Fortuna: Oggi il coraggio ti porta piccole soddisfazioni inaspettate.
Il consiglio del giorno: Scrivi un post ironico: liberatorio e anche terapeutico.
Voto: 7
Cancro
Amore: Venere nel segno amplifica il romanticismo. Ti basta un gesto dolce per farti amare di più.
Lavoro: Marte contrario crea tensioni, ma la tua sensibilità ricuce i rapporti.
Fortuna: La Luna nel segno porta emozioni intense che si trasformano in energia positiva.
Il consiglio del giorno: Fatti un regalo floreale: il profumo ti rilassa subito.
Voto: 7
Leone
Amore: Mercurio ti rende brillante, la Luna ti rende intenso: giochi di seduzione assicurati.
Lavoro: Sei astuto, sai cogliere il momento giusto. Evita solo arroganza eccessiva.
Fortuna: La giornata porta occasioni se resti aperto a nuove proposte.
Il consiglio del giorno: Compra un’agenda elegante: ti servirà per i tuoi nuovi piani.
Voto: 8
Vergine
Amore: Venere ti vuole sincera: metti tutto sul tavolo, anche i sentimenti più delicati.
Lavoro: Precisione al top: nessuno può contestare la tua serietà.
Fortuna: La Luna non è protagonista, ma il tuo ordine mentale porta equilibrio.
Il consiglio del giorno: Sistema l’armadio: fare chiarezza fuori aiuta dentro.
Voto: 7
Bilancia
Amore: Con Venere contraria non cerchi conferme, vuoi sincerità. Le coppie solide reggono bene.
Lavoro: Marte ti rende grintosa e competitiva. Ottieni risultati con forza.
Fortuna: Non è il massimo, ma l’energia di Marte ti sostiene nelle sfide.
Il consiglio del giorno: Fai un giro in libreria e scegli un testo che ti ispiri rivoluzione.
Voto: 6,5
Scorpione
Amore: Con Venere e Luna favorevoli sei magnetico. Chi ti incontra non può resisterti.
Lavoro: Hai fiducia nei tuoi mezzi: oggi ti metti in mostra senza timori.
Fortuna: Sei il segno top della giornata, tutto gira a tuo favore.
Il consiglio del giorno: Prenota un servizio fotografico: è il momento di brillare.
Voto: 9
Sagittario
Amore: Apertura mentale che conquista: incontri inaspettati possono diventare speciali.
Lavoro: Hai intuizioni brillanti, Mercurio favorisce nuove idee e contatti.
Fortuna: Sorprese dietro l’angolo: tieni gli occhi aperti e accoglile.
Il consiglio del giorno: Compra un biglietto della lotteria: oggi potresti sorridere.
Voto: 8
Capricorno
Amore: Venere contraria ti rende scontroso: non è il giorno migliore per chiarimenti di coppia.
Lavoro: La pressione aumenta, Marte ti sfida. Organizzati con freddezza.
Fortuna: La Luna opposta non porta aiuti: meglio restare prudenti.
Il consiglio del giorno: Prenditi una giornata detox dai social, ti alleggerisce.
Voto: 5
Acquario
Amore: Con la Luna emotiva cerchi ascolto, non romanticismi forzati.
Lavoro: Mercurio opposto crea confusione, chiarisci prima di firmare.
Fortuna: Ti senti spaesato, ma con un confronto giusto ritrovi equilibrio.
Il consiglio del giorno: Fai una passeggiata lunga per schiarire le idee.
Voto: 6
Pesci
Amore: Venere e Luna ti rendono magnetico: è il giorno ideale per momenti intensi.
Lavoro: Creatività e intuizione ti guidano: le idee arrivano senza sforzo.
Fortuna: Oggi sei circondato da buone vibrazioni che ti proteggono.
Il consiglio del giorno: Concediti un accessorio elegante, esalterà il tuo stile.
Voto: 8,5