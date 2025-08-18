Attualità
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di martedì 19 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di martedì 19 agosto 2025, la Luna in Cancro amplifica le emozioni mentre sarà sempre più chiaro che il nostro destino dipenda solo da noi.
A cura di Ginny Chiara Viola
Immagine
Ariete

Amore: Mercurio in opposizione ti rende diretto: rischi di rispondere male anche a chi ti vuole bene. Evita litigi inutili, non è la giornata migliore.
Lavoro: Marte ti carica, ma la Luna contraria crea attriti con colleghi. Conta fino a dieci prima di parlare.
Fortuna: Giornata altalenante, ogni sfida sembra una battaglia. Ritagliati una pausa.
Il consiglio del giorno: Compra un buon paio di cuffie antirumore per difenderti dalle provocazioni.
Voto: 5,5

Toro

Amore: Con Venere a favore, i sentimenti scorrono morbidi come miele. Oggi ti basta un sorriso per conquistare.
Lavoro: La calma ti premia: sei concreto e nessuno riesce a metterti in difficoltà.
Fortuna: La Luna porta serenità, piccole gioie ti scaldano la giornata.
Il consiglio del giorno: Regalati una cena gourmet, senza sensi di colpa.
Voto: 7,5

Gemelli

Amore: Con la Luna emotiva, dici tutto senza filtri. L’onestà paga, ma scegli bene le parole.
Lavoro: Mercurio ti spinge a parlare troppo. Attento a non rivelare dettagli riservati.
Fortuna: Oggi il coraggio ti porta piccole soddisfazioni inaspettate.
Il consiglio del giorno: Scrivi un post ironico: liberatorio e anche terapeutico.
Voto: 7

Cancro

Amore: Venere nel segno amplifica il romanticismo. Ti basta un gesto dolce per farti amare di più.
Lavoro: Marte contrario crea tensioni, ma la tua sensibilità ricuce i rapporti.
Fortuna: La Luna nel segno porta emozioni intense che si trasformano in energia positiva.
Il consiglio del giorno: Fatti un regalo floreale: il profumo ti rilassa subito.
Voto: 7

Leone

Amore: Mercurio ti rende brillante, la Luna ti rende intenso: giochi di seduzione assicurati.
Lavoro: Sei astuto, sai cogliere il momento giusto. Evita solo arroganza eccessiva.
Fortuna: La giornata porta occasioni se resti aperto a nuove proposte.
Il consiglio del giorno: Compra un’agenda elegante: ti servirà per i tuoi nuovi piani.
Voto: 8

Vergine

Amore: Venere ti vuole sincera: metti tutto sul tavolo, anche i sentimenti più delicati.
Lavoro: Precisione al top: nessuno può contestare la tua serietà.
Fortuna: La Luna non è protagonista, ma il tuo ordine mentale porta equilibrio.
Il consiglio del giorno: Sistema l’armadio: fare chiarezza fuori aiuta dentro.
Voto: 7

Bilancia

Amore: Con Venere contraria non cerchi conferme, vuoi sincerità. Le coppie solide reggono bene.
Lavoro: Marte ti rende grintosa e competitiva. Ottieni risultati con forza.
Fortuna: Non è il massimo, ma l’energia di Marte ti sostiene nelle sfide.
Il consiglio del giorno: Fai un giro in libreria e scegli un testo che ti ispiri rivoluzione.
Voto: 6,5

Scorpione

Amore: Con Venere e Luna favorevoli sei magnetico. Chi ti incontra non può resisterti.
Lavoro: Hai fiducia nei tuoi mezzi: oggi ti metti in mostra senza timori.
Fortuna: Sei il segno top della giornata, tutto gira a tuo favore.
Il consiglio del giorno: Prenota un servizio fotografico: è il momento di brillare.
Voto: 9

Sagittario

Amore: Apertura mentale che conquista: incontri inaspettati possono diventare speciali.
Lavoro: Hai intuizioni brillanti, Mercurio favorisce nuove idee e contatti.
Fortuna: Sorprese dietro l’angolo: tieni gli occhi aperti e accoglile.
Il consiglio del giorno: Compra un biglietto della lotteria: oggi potresti sorridere.
Voto: 8

Capricorno

Amore: Venere contraria ti rende scontroso: non è il giorno migliore per chiarimenti di coppia.
Lavoro: La pressione aumenta, Marte ti sfida. Organizzati con freddezza.
Fortuna: La Luna opposta non porta aiuti: meglio restare prudenti.
Il consiglio del giorno: Prenditi una giornata detox dai social, ti alleggerisce.
Voto: 5

Acquario

Amore: Con la Luna emotiva cerchi ascolto, non romanticismi forzati.
Lavoro: Mercurio opposto crea confusione, chiarisci prima di firmare.
Fortuna: Ti senti spaesato, ma con un confronto giusto ritrovi equilibrio.
Il consiglio del giorno: Fai una passeggiata lunga per schiarire le idee.
Voto: 6

Pesci

Amore: Venere e Luna ti rendono magnetico: è il giorno ideale per momenti intensi.
Lavoro: Creatività e intuizione ti guidano: le idee arrivano senza sforzo.
Fortuna: Oggi sei circondato da buone vibrazioni che ti proteggono.
Il consiglio del giorno: Concediti un accessorio elegante, esalterà il tuo stile.
Voto: 8,5

Attualità
