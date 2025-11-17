L’oroscopo di martedì 18 novembre 2025: Lilith congiunto al Sole in Scorpione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Sorprenderti è quasi impossibile, perché tu programmi tutto con la precisione di una spedizione improvvisata ma perfetta per andare a vedere l’aurora boreale dal Breuil di Cervinia, uno dei punti più spettacolari d’Italia. Con Mercurio e Marte a favore, cogli l’attimo prima ancora che accada: anticipi le mosse altrui come chi ha il superpotere segreto di intravedere il futuro. E infatti oggi tutti si metteranno in scia dietro di te, affascinati dalla tua velocità mentale.

Toro

I sentimenti oggi sono più difficili da gestire di un’attesa infinita in stile “tempi biblici”. Vorresti tutto e subito, ma l’universo ti invita alla pazienza. È un po’ come la reunion tra Jim Carrey e Taylor Momsen per i 25 anni del “Grinch”: ci vuole tempo, ma quando arriva, scalda il cuore. Il tuo compito è prepararti, ammorbidire il cuore e non forzare i tempi: l’emozione giusta sta bussando, anche se in punta di piedi.

Gemelli

Oggi siete meno reattivi del solito. Mercurio e Marte in opposizione rallentano i vostri riflessi come la subacquea che, nuotando vicino a una manta, rischia di essere inghiottita mentre tutto viene ripreso dalla sua webcam e diventa virale. Non forzate i tempi: meglio stare sul divano con una tisana tiepida che rischiare ustioni (anche emotive).

Cancro

Tu oggi vivi di sentimenti ed empatia, e sono proprio queste qualità a farti brillare. Sembri l’ufficio relazioni pubbliche del Vaticano che ha organizzato l’udienza speciale con Leone XIV e le star di Hollywood: dolce nei modi, strategico nell’esecuzione, perfetto nel messaggio. Programmi tutto con cura, ma lo fai con il cuore in mano.

Leone

Venere e la Luna stortissime potrebbero farti arricciare il naso, ma in realtà oggi sei come le star di “Wicked”, Cynthia Erivo e Ariana Grande, che interpretano Glinda e la Strega dell’Ovest e insieme fanno scintille sui red carpet. Gli opposti ti stimolano, ti fanno crescere, ti migliorano. Non temere ciò che ti sfida: è la tua palestra cosmica.

Vergine

Venere e la Luna ti riportano in equilibrio e ti fanno scoprire occasioni geniali che gli altri non avevano neppure intuito. Sei come la signora di Piazza Verbano che raccoglie cicoria nell’aiuola: sorprendente, pratica, imbattibile. Il tuo intuito vede dove la razionalità, appannata da Mercurio messo male, non arriva.

Bilancia

Punti tutto sul business, sul successo e sulla capacità di creare esperienze uniche. Mercurio a favore ti rende visionaria: i tuoi trend diventano virali come la tracolla porta-iPhone da 250 euro firmata Issey Miyake per Apple. Tu sai unire mondi diversi e farli funzionare insieme. Sei un’artista delle sinergie.

Scorpione

Con Venere e la Luna nel tuo segno, la sensualità esplode. Sei convincente, magnetico, irresistibile. Ma non esagerare, perché potresti rischiare l’effetto Trump che regala il suo profumo preferito al presidente siriano: i doppi sensi potrebbero sfuggire di mano. Seduci, sì, ma con moderazione.

Sagittario

Ti senti libero come piace a te, e oggi lo sei ancora di più: viaggiare è facile, immediato, a portata di mano. Molti Paesi europei si possono visitare senza neppure la carta d’identità. E tu prendi qualsiasi mezzo disponibile, dal monopattino al treno, guidato dall’intuito di Mercurio e dalla grinta di Marte nel segno.

Capricorno

Bontà e pragmatismo oggi si danno la mano. Venere e la Luna a favore ti rendono concreto ma anche gentile: ti piacerebbe moltissimo la proposta di non rinnovare più la carta d’identità per gli over 70. Tu vuoi semplificare la vita e godertela di più, senza fronzoli inutili.

Acquario

Oggi serve sangue freddo: Venere e la Luna stortissime rischiano di farti eruttare come il vulcano Kilauea, creando addirittura un “volnado”, quel vortice rarissimo di cenere e aria bollente. Il rischio scenari apocalittici c’è, ma puoi evitarli con un po’ di impegno relazionale.

Pesci

La vostra mente inciampa come l’umanoide russo Aidol che cade sul palco durante la presentazione. Con Mercurio e Marte in quadratura, la coordinazione non è delle migliori: non siete certo artisti del Cirque du Soleil. Meglio movimenti piccoli e coccole tranquille: le grandi acrobazie, anche sotto le coperte, possono aspettare.