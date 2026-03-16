L’oroscopo di martedì 17 marzo 2026: Sagittario e Gemelli alzano bandiera bianca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

L’amore sicuramente è un punto forte e ora che hai Venere congiunta a Saturno nel tuo segno le scelte nel campo sentimentale sono consapevoli e hanno tutto il potenziale per diventare storie davvero serie. Esattamente come sta succedendo ad Alessia Marcuzzi che dopo mesi di ‘singlitudine’ è stata di recente paparazzata con Tiago Schietti. Puoi far finalmente riemergere i sentimenti nel tuo cuoricino che è pronto a mettere solide fondamenta.

Toro

Sei pronto a far scatenare le tue chiappe fin dalle prime ore della mattina. Con tutte le energie che ti consente Marte a favore, tu hai proprio bisogno di una giornata piena, ben strutturata e organizzata. Riusciresti a inserire anche il morning club della domenica mattina alla Fabbrica del Vapore nella tua agenda super full di eventi e di cose da fare a cui assolutamente non vuoi rinunciare. Ecco tu riesci a dare il massimo perché sai profondamente quello che vuoi e grazie alla Luna a favore riesci a essere presente nella tua vita totalmente.

Gemelli

Oggi potrebbe andare tutto un po’ storto e potreste sentirvi facilmente urtati dalle persone che stanno intorno. Tutta colpa di Luna e Mercurio che vi fanno percepire un ronzio fastidioso nelle orecchie. L’importante però è reagire a questi piccoli intoppi con eleganza, proprio come il buon Sinner che affronta con garbo ma sicurezza un tifoso che borbottava troppo rumorosamente durante il match con Fonseca. Farsi rispettare sì, ma con un tocco di classe.

Leggi anche Oroscopo di lunedì 16 marzo 2026

Cancro

Quando metti quel goccio di sensibilità e simpatia e riesci ad allinearti perfettamente al mood e alle vibes del tuo quotidiano ottieni il massimo. Non importa che tu adesso sia un po’ sconclusionato per colpa di Venere in quadratura. In fondo sai profondamente come far emergere le tue grandi qualità, ben presenti grazie a Marte e Mercurio a favore. Ti muovi esattamente come la città di Roma, incasinata e a volte incongruente, che però ha raggiunto il quarto posto delle migliori città europee nella classifica fatta da Resonance. Più sei sincero con te stesso e più tutto procede alla grande.

Leone

Gioisci alla vita, all’amore e tutto quello che può rendere la tua esistenza più grande e più importante. Venere a favore suggerisce non solo ciò che ti fa stare bene ma illumina la via verso una tua piena realizzazione. Sorridi alle emozioni e a tutto quello che arricchisce la vita sia per te stesso sia per gli altri. Sono certa che anche il pancione di Rose Villain che annuncia l’arrivo del suo primo bebè ti abbia subito rallegrato la giornata.

Vergine

Lo so che hai tante domande e decisamente poche risposte. Inutile per te capire come sia possibile che Elon Musk sia ancora l’uomo più ricco del mondo secondo Forbes. Con Mercurio e la Luna in opposizione devi affidarti a chi ne sa un pochino più di te. Mi raccomando però cerca fonti attendibili altrimenti potresti cadere anche nelle insidie del web.

Bilancia

Sarà difficile per te riuscire ad avere un perfetto controllo delle parole, anche perché pare proprio che tu abbia perso un certo filtro di eleganza e di misura. Tutta colpa di Venere in opposizione. Chi si lascia andare purtroppo cade in situazioni ambigue, un po’ come il senatore La Russa che non si accorge dei microfoni accesi e insulta un rappresentante dell’opposizione. Punta sempre sul riserbo e non sui giudizi drastici.

Scorpione

Oggi sei sicuramente in pole position, grazie a Mercurio, Marte e alla Luna tutti a favore del segno dei Pesci. Ti senti come gli invitati alla serata degli Oscar che si sono goduti oltre a uno spettacolo pazzesco anche un menu davvero hollywoodiano con caviale, sushi e drink esclusivi. Sei pronto a lasciarti andare, a divertirti e a vivere questa giornata senza troppi pensieri, con quella grinta che ti rende sempre un vincente.

Sagittario

Hai un grandissimo potenziale ma al momento è ancora inespresso. Per farti comprendere le tue capacità sono come quelle di Max Alexander che a soli dieci anni debutta come stilista alla Paris Fashion Week. Purtroppo però con Mercurio e la Luna davvero stortissimi tu sei ancora al cancelletto di partenza con idee ma grande confusione su come poterle realizzare. Inizia ad ascoltare te stesso così da fare un pochino più d’ordine.

Capricorno

Tieni molto alla tua indipendenza e le tue capacità possono comprendere campi che sembrano al di fuori avere poco o nulla in comune. Sai perfettamente come muoverti perché sei particolarmente ispirato da Luna, Marte e Mercurio a favore. Le tue sono infinite sfaccettature proprio come quelle del re e della regina della Thailandia che decollano guidando loro stessi il Boeing 737 come pilota e copilota verso il Bhutan. Un esempio perfetto per raccontare quanto tu sappia essere sorprendente.

Acquario

Grande volontà e altruismo, ma non lo fai per far risuonare il tuo nome o per avere benefici ufficiali. Per te è importante dare, soprattutto grazie a Venere a favore che ti rende ancora più aperto e consapevole dei bisogni degli altri. Forse sei proprio tu il benefattore che ha donato quasi un milione di euro al Comune di Milano in maniera anonima per aiutare i più bisognosi. Ecco tu proprio così: buono e puro.

Pesci

Miei cari lasciate proprio trapelare il vostro lato più sexy che supera i limiti e i confini e che vi porta in quella dimensione che spesso non viene esplorata. La Luna nel vostro segno crea una vera e propria miccia su Marte e anche Mercurio. L’effetto su di voi è quello di osare. Avete la chiara sensazione che la canzone estiva di Annalisa con la frase “mi vuoi più suora o più diva” vi calzi proprio a pennello. Vi piace saltellare tra lati diametralmente opposti.