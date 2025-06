video suggerito

L’oroscopo di martedì 17 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Possiamo tirare un sospiro di sollievo nell’oroscopo di martedì 17 giugno 2025, con Marte che esce dalla quadratura aggressiva con Urano e passa in Vergine. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: rallenti il battito e ti godi le emozioni come un tramonto silenzioso sul mare.

Lavoro: sei strategico, pianifichi oggi per brillare domani.

Fortuna: ti accompagna discreta, come una coccinella sul polsino.

Il consiglio del giorno: pratica la lentezza come un’arte, non una debolezza.

Voto: 7 +, perché stai riscoprendo il piacere del tempo vissuto bene.

Toro

Amore: sei in sintonia con chi ami come un duetto provato a lungo e riuscito alla perfezione.

Lavoro: preciso come un orologio svizzero, hai tutto sotto controllo.

Fortuna: ti illumina il cammino come i lampioni accesi in una sera d'estate.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo passo, anche se è più lento di altri.

Voto: 9, sei come un’opera d’arte: calibrato, armonico e senza sbavature.

Gemelli

Amore: siete alla ricerca di leggerezza come chi svuota i cassetti e trova lettere d'amore dimenticate.

Lavoro: non fatevi prendere dal panico, ogni idea ha bisogno del suo tempo.

Fortuna: in pausa, come la sveglia quando si schiaccia “rimanda”.

Il consiglio del giorno: ascoltate i vostri silenzi, dicono più di mille parole.

Voto: 5 e mezzo, un po’ spaesati, ma pronti a ripartire con il cuore in ordine.

Cancro

Amore: romanticismo maturo come un vino d’annata appena stappato.

Lavoro: sei il punto fermo in mezzo al caos dell’ufficio.

Fortuna: ti abbraccia stretta come una coperta in una sera di pioggia.

Il consiglio del giorno: parla poco ma colpisci nel segno.

Voto: 9, hai il fascino di chi sa stare in silenzio ma dice tutto con uno sguardo.

Leone

Amore: desideri più carezze che fuochi d'artificio.

Lavoro: rientri in carreggiata con stile e testa alta.

Fortuna: dorme ma non si è dimenticata di te.

Il consiglio del giorno: prenditi cura del tuo corpo come fosse una reggia.

Voto: 6 e mezzo, più slow, ma sempre con un certo charme da red carpet.

Vergine

Amore: vuoi il cuore, non le frasi fatte.

Lavoro: nessuno ti incanta: vedi oltre il powerpoint.

Fortuna: timida, ma presente. Come una spinta gentile sulla schiena.

Il consiglio del giorno: scegli ciò che ti nutre, non ciò che brilla.

Voto: 6 -, concreta, autentica e un pizzico severa.

Bilancia

Amore: hai bisogno di coccole low cost ma ad alto valore affettivo.

Lavoro: occhio alle distrazioni che ti costano più di un aperitivo in centro.

Fortuna: si fa desiderare come l’ultima fetta di parmigiana.

Il consiglio del giorno: investi nel tuo talento, non solo nei saldi.

Voto: 6, rivedi il budget, ma resta la regina della cena improvvisata.

Scorpione

Amore: sei premuroso come un concierge che conosce il tuo cocktail preferito.

Lavoro: hai più idee di un brainstorming a colazione.

Fortuna: ti segue come il profumo di un’essenza d’autore.

Il consiglio del giorno: non aver paura di brillare, anche alle 9 del mattino.

Voto: 8 e mezzo, super efficiente e con un tocco luxury da applausi.

Sagittario

Amore: solo se non implica alzarsi dal letto.

Lavoro: ti limiti all’essenziale, come un messaggio vocale da 4 secondi.

Fortuna: pigra, ma c’è. Tipo il tuo gatto sul cuscino.

Il consiglio del giorno: non serve muoversi per andare lontano, basta aprire la mente.

Voto: 5, in stand-by creativo, ma pronto a sorprenderti quando meno te lo aspetti.

Capricorno

Amore: un mix tra passione, coccole e playlist romantiche.

Lavoro: anche se distratto, porti risultati da manuale.

Fortuna: ti vizia con dolcezza, come una torta fatta in casa.

Il consiglio del giorno: segui il cuore, ma ricordati la testa quando prenoti.

Voto: 8 +, tenero, determinato e adorabile. Come un gesto d’amore improvviso.

Acquario

Amore: anticonvenzionale come una dichiarazione scritta sui muri.

Lavoro: spiazzi tutti con idee fuori dal radar.

Fortuna: ti supporta come un outfit azzardato che funziona benissimo.

Il consiglio del giorno: non nascondere le tue stranezze, sono superpoteri.

Voto: 7, inclassificabile e geniale, proprio come solo tu sai essere.

Pesci

Amore: romantici e ispirati come una canzone scritta di notte.

Lavoro: la vostra creatività è una bacchetta magica, usatela bene.

Fortuna: a intermittenza, ma ogni tanto vi regala bonus a sorpresa.

Il consiglio del giorno: non abbiate paura di sognare in grande, ma con scarpe comode.

Voto: 8 +, visionari e poetici, ma con un joystick ben saldo in mano.