L’oroscopo di martedì 13 gennaio 2026: Leone e Toro col broncio

Ariete

Passionale così non ti si vedeva da tempo, caro Ariete, e sarai totalmente inarrestabile, soprattutto quando hai l'impressione che ci siano delle ingiustizie che in qualche modo ti coinvolgono. Diciamo che per colpa di Venere e Marte a sfavore la possibilità che tu ti senta perseguitato è altissima e non sempre giustificata dalle azioni, ma qualora lo fosse tu non ti farai ripetere due volte di agire e reagire. Detto questo, vai già su tutte le furie quando vieni a sapere che pare che per la realizzazione del documentario su Fabrizio Corona siano stati spesi 800 mila euro di fondi pubblici.

Toro

Che sia fin da subito chiaro, caro Toro, a tutti quelli che ti circondano che tu non hai certo voglia di socializzare con tutti. Non tutti sono i benvenuti, soprattutto oggi che hai la Luna stortissima. Quindi tieni il broncio e rispondi a monosillabi per cercare di dissuadere tutti coloro che cercheranno di interagire con te. Sei come la Francia che ha deciso di fare un biglietto più alto per l'ingresso al Louvre e ai giardini di Versailles per tutti i cittadini extraeuropei.

Gemelli

Adori il fatto che in questo periodo sia possibile affrontare ad alta voce delle problematiche e delle caratteristiche che fino a poco tempo fa risultavano tabù. Tu, nello specifico, oggi avresti tanto bisogno di esprimere anche quelle che sono le tue paure e le tue debolezze senza rischiare di essere non compreso a dovere. Credi nella meraviglia di ciascuno, qualsiasi siano le sue caratteristiche e le sue attitudini. Sei molto felice che la Mattel abbia lanciato la prima Barbie autistica.

Cancro

La Luna a tuo favore non fa che renderti ancora più sensibile, aperto e spalancato alle frecciate che ti vengono lanciate come se tu fossi il bersaglio delle freccette in un pub irlandese. Hai proprio la sensazione che intorno a te si sottovaluti molto la tua sensibilità. Sei come Leonardo DiCaprio che alla serata dei Golden Globe ha dovuto anche subire la battutaccia della conduttrice comica che ha elencato tutti i successi dell'attore, ribadendo che lui è riuscito a ottenerli prima che la sua fidanzata compisse trent'anni. Tieni su il morale ripensando a come le uniche battute su di te siano effettivamente scontatissime!

Leone

In questi giorni si festeggiano i cinquant'anni della morte della grande giallista Agatha Christie e tu, caro Leone, per colpa della Luna storta vorresti soltanto startene sotto le coperte a leggere i suoi libri, dimenticandoti di tutto quello che ti circonda. Che poi si sa: niente ti dà più soddisfazione che scoprire l'assassino prima della metà del libro. Anche oggi la voglia di socializzare è completamente sconosciuta.

Vergine

Anche oggi la tua autostima può davvero sentirsi soddisfatta e tu tirare un sospiro rispetto a tutte le volte che non ti sei sentita abbastanza, che non ti sei sentita apprezzata e soprattutto capita e compresa. Oggi invece sei quello che sei e non hai alcuna intenzione né di nasconderti né di limitarti. Ti ami pazzamente e sei sicura che lo faranno anche tutti intorno a te. Sei come l'attore Timothée Chalamet che ha vinto il suo primo Golden Globe come attore protagonista di Marty Supreme.

Bilancia

Nonostante la tua famosissima diplomazia e la voglia di fare la cosa sempre più giusta che accontenti i gusti di tutti, oggi potresti trovarti a sostenere delle tesi davvero controcorrente e non perché rivoluzionarie, ma perché volutamente tradizionaliste. Insomma, dato che in questi giorni sei un po' confusa e un po' troppo scossa dalle emozioni, sarebbe meglio non fare cambi drastici dal punto di vista intellettuale. Evita, per esempio, di sostenere le teorie del segretario alla salute americano, Robert Kennedy Junior, che capovolge la piramide alimentare proponendo più carne rossa e meno carboidrati.

Scorpione

Oggi ti senti davvero pronto per lasciarti andare e hai la sensazione che l'universo abbia creato una corrente per farti nuotare con maggiore facilità. Senti che la sintonia e l'armonia con tutto quello che ti circonda sono davvero forti e non hai alcuna intenzione di trattenerti. Ti senti felice come Trentini, finalmente libero dopo 423 giorni di prigionia, che tra le prime cose ha chiesto di potersi fumare una sigaretta.

Sagittario

Oggi, ancora più che mai, sei sicuro di potertela cavare in qualsiasi situazione grazie al tuo meraviglioso ingegno di chi non solo si adatta, ma riesce anche a fare di un piccolo problema una grande opportunità. È da sempre il tuo forte e oggi, grazie alla Luna nel segno dello Scorpione, avrai anche la bellissima occasione di guardare la vita da una nuova prospettiva. Per esempio, molti giovani si pagano vacanze in alloggi gratuiti nelle diverse città del mondo facendo da pet sitter, ovvero prendendosi cura degli animali di casa.

Capricorno

C'è uno scampanio oggi nel tuo cuore, caro Capricorno, nonostante tu di solito non sia proprio così euforico ed esplosivo. Oggi però hai proprio voglia di gridare al mondo quanto ti senti felice e libero. Anche per te ci vorrebbe un bellissimo scampanio come quello a Venezia alla notizia della liberazione di Trentini.

Acquario

Con la Luna storta e i pianeti che, come sempre in questi ultimi giorni, si trovano nel segno del Capricorno, la cosa che desideri di più durante tutta la giornata è infilarti di nuovo sotto le coperte con il tuo pigiamino. Meglio se da solo o al massimo in compagnia di un bel libro o di un bel film che ti stimolino la fantasia. Per questo sei assolutamente d'accordo con la nuova moda di prenotare il ristorante sempre prima: per le 10 tutti a nanna!

Pesci

Ti senti proprio come l'Eurospin, caro Pesciolone, oggi che hai la Luna a tuo favore e ancora gli ultimi giorni di Nettuno nel tuo segno zodiacale. Senti che sia davvero il momento della tua rinascita e tu non lo vivi con l'euforia della piccola vendetta, ma piuttosto con la gioia di chi finalmente è riuscito a farsi vedere per quello che è. Sei davvero meraviglioso! L'Eurospin, dicevamo all'inizio, è stato dichiarato il supermercato migliore d'Italia. Appunto!