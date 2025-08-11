L’oroscopo di martedì 12 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: Sei passionale e diretto, ma oggi scatti come un accendino al vento. Prova a contare fino a 10 prima di dire cose da pentirsene.

Lavoro: Ti senti sotto pressione. Qualcuno sfida la tua leadership? Tu rispondi con grinta e sarcasmo.

Fortuna: Pochina. Le energie ci sono, l'equilibrio meno. Meglio evitare mosse azzardate.

Il consiglio del giorno: Prenditi un’ora per una corsa o una camminata veloce: scarica l’ira, ricarica il focus.

Voto: 6

Toro

Amore: Hai bisogno di stabilità e sincerità. Se qualcuno non mantiene le promesse, tu cominci a fare calcoli e conti.

Lavoro: Il caos ti infastidisce. Rimettere in ordine fogli, budget e obiettivi ti ridà sicurezza.

Fortuna: In altalena. Nulla di grave, ma nulla di clamoroso. La routine resta il tuo miglior amuleto.

Il consiglio del giorno: Fai una lista di tre cose lasciate in sospeso e portane a termine almeno una.

Voto: 6,5

Gemelli

Amore: Sei fluido, affettuoso, aperto. Oggi attrai chi ti lascia libero e ti accoglie senza giudicare.

Lavoro: Nella seconda parte della giornata sei più ispirato, con voglia di condividere senza filtri.

Fortuna: Buona, soprattutto nei rapporti umani. Se hai bisogno di una mano, ti arriva senza chiedere.

Il consiglio del giorno: Esci con amici veri e senza copione: chiacchiere, giochi e leggerezza.

Voto: 7

Cancro

Amore: Hai il cuore tenero e lo sguardo magnetico. Oggi chi ti incontra si innamora a occhi chiusi.

Lavoro: Sei amato anche dai colleghi. Le tue intuizioni sono dolci, efficaci e senza arroganza.

Fortuna: Altissima. Sembri camminare su una nuvola rosa. Goditela senza sensi di colpa.

Il consiglio del giorno: Regalati un nuovo profumo: floreale, avvolgente, romantico come te.

Voto: 9

Leone

Amore: Affascini con poche parole e con molto rispetto. Il tuo cuore batte con eleganza.

Lavoro: Hai visione, chiarezza e diplomazia. Sai guidare senza dominare, e questo oggi si nota.

Fortuna: Ottima. La saggezza ti porta lontano e ti apre porte che sembravano chiuse.

Il consiglio del giorno: Compra un libro saggio e raffinato, da leggere con tè freddo e piedi nudi.

Voto: 8,5

Vergine

Amore: Non è il giorno per i cuori leggeri. Ogni sfumatura ti infastidisce. Meglio evitare conversazioni impegnative.

Lavoro: Sei precisa ma nervosa. Rivedi un documento 4 volte senza fidarti del risultato.

Fortuna: Bassa. La Luna ti stuzzica e tu rispondi con irritazione.

Il consiglio del giorno: Prenota un massaggio o fai un impacco ai piedi: stacca la testa.

Voto: 5,5

Bilancia

Amore: Ti piace piacerti. E oggi anche chi ti guarda ti vede come una dichiarazione di indipendenza sentimentale.

Lavoro: Sai di meritare spazio. Marte ti dà carisma e visione: la riunione la conduci tu con stile.

Fortuna: Forte nelle relazioni, buona nelle idee. Ti basta poco per brillare e convincere.

Il consiglio del giorno: Cambia taglio o colore di capelli: qualcosa che ti rappresenti davvero.

Voto: 8

Scorpione

Amore: Magnetico, silenzioso, intenso. Parli poco e lasci che siano gli occhi a dire tutto.

Lavoro: Ti senti libero di esprimerti. Oggi anche una tua stranezza diventa brillante intuizione.

Fortuna: Buona e costante, come il ritmo di chi ha trovato il suo passo nel mondo.

Il consiglio del giorno: Prenditi un pomeriggio per scrivere, disegnare o fotografare qualcosa solo tuo.

Voto: 8+

Sagittario

Amore: Inizio confuso, finale travolgente. Hai bisogno di parole dolci e abbracci rumorosi.

Lavoro: La mattina sei distratto, nel pomeriggio ingranaggi perfetti. Parti piano, arrivi forte.

Fortuna: Altalena mattutina, sorpresa pomeridiana. Tieni duro, arriva il colpo di scena.

Il consiglio del giorno: Organizza un aperitivo con chi ti fa sentire leggero e pieno di idee.

Voto: 7

Capricorno

Amore: Sbuffi anche davanti a un “ti amo”. L'amore c'è, ma oggi vuoi dimostrazioni concrete e razionali.

Lavoro: L’ingiustizia ti fa esplodere. Ti trasformi in paladino della correttezza aziendale.

Fortuna: Non ti viene regalato nulla. Ma ciò che conquisti ha molto più valore.

Il consiglio del giorno: Fai decluttering dell’armadio e dona ciò che non usi: alleggerisce testa e spazio.

Voto: 6

Acquario

Amore: Non sei romantico, sei funzionale. Se qualcuno ha bisogno di te, tu ci sei. E questo è già amore.

Lavoro: Sei lucido, brillante, fuori dagli schemi. Una tua idea salva una giornata difficile.

Fortuna: Alta nel problem solving. Ti muovi tra le emergenze come se fossi in un videogioco.

Il consiglio del giorno: Acquista un’agenda settimanale nuova: carta, penna, cervello in ordine.

Voto: 7,5

Pesci

Amore: Sei il flirt dell’estate, con sorrisi che incantano e mani che sanno toccare il cuore.

Lavoro: Creativo e ispirato. Le idee fluiscono e contagiano anche chi ti sta vicino.

Fortuna: Altissima. Ogni tuo gesto oggi sembra benedetto dalle stelle.

Il consiglio del giorno: Prova un tatuaggio temporaneo o cambia stile per un giorno: gioca con te stesso.

Voto: 9