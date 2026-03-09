L’oroscopo di martedì 10 marzo 2026: c’è della confusione emotiva tra Pesci e Sagittario

I pensieri sono confusi e si scontrano con le emozioni nell’oroscopo di martedì 10 marzo 2026 per colpa di Mercurio retrogrado che guarda storto la Luna in Sagittario.

Ariete

Tenerezza e sorprese sono proprio all’ordine del giorno. Sembra che tu riesca a catalizzare tutto ciò che riguarda il sentimento e la dolcezza grazie a Venere nel tuo segno e alla Luna a favore. Ti imbatti in situazioni che fanno sciogliere anche i cuori più coriacei, proprio come la coppia in Turchia che, lasciando i finestrini dell’automobile aperti, si è ritrovata mamma gatta con tutti i suoi micini sul sedile anteriore. E sì, il cuore oggi si allarga di almeno due taglie e tu hai tutta l’aria di chi si lascia intenerire senza fare troppa resistenza.

Toro

Per te non si tratta solo di correttezza, ma proprio di etica e rispetto. Con Mercurio e Marte hai bisogno di pretendere, chiedere e ottenere assoluta chiarezza in tutto ciò che ti accade intorno. Ti senti perfettamente allineato con strumenti come l’applicazione Nearby Glasses, quella che avvisa se nei dintorni c’è qualcuno con gli smart glasses sviluppati da Meta. Ecco, tu oggi vuoi esattamente questo: trasparenza assoluta, nessun angolo opaco, nessuna mezza verità servita con il sorriso.

Gemelli

È lui o non è lui? Certo che è lui, direbbe Ezio Greggio in una delle sue battute più celebri. In questo periodo dovete affidarvi non soltanto al giudizio degli altri ma proprio alla percezione condivisa della realtà, perché con Mercurio stortissimo e la Luna in opposizione per voi trovare chiarezza è complicato. L’effetto è quello del caos scoppiato sui social quando molti spettatori, vedendo Jim Carrey ai César Awards di Parigi, hanno iniziato a pensare addirittura che fosse un clone. Ecco, oggi evitate letture troppo cupe o teorie che vi portano in vicoli mentali senza uscita.

Cancro

Non è detto che sia fondamentale restare sul tracciato perfetto o su ciò che avevi programmato nei minimi dettagli, anche se tutto aveva un senso e una forma molto accattivante sulla carta. Venere in quadratura ti invita a optare per scelte un po’ più conservative, meno appariscenti e più solide. Eviterei di fare come la TV nazionale britannica che ha deciso di mostrare i parlamentari del Regno Unito a lezione di balli di gruppo quando, forse, ci sarebbero questioni mondiali un filino più urgenti. Ecco, per te oggi non è il momento dello svago vistoso, ma delle scelte assennate.

Leone

Oggi puoi sfoggiare tutto il tuo charme, la tua sicurezza e quella bellezza che ti fa entrare in una stanza come se le luci fossero state accese apposta per te. Venere e la Luna ti aiutano a mostrare il tuo profilo migliore, quello che mette tutti d’accordo senza neppure doverlo spiegare. Potresti addirittura risultare più sexy di Cillian Murphy alla prima mondiale di Birmingham per il film di Peaky Blinders. Questo è il momento per rispolverare le tue basi più profonde: carisma, fascino, voglia di brillare e soprattutto di riprenderti in mano tutto ciò che sembrava rimasto in sospeso.

Vergine

Mia cara, non dovrai assolutamente scervellarti per trovare soluzioni creative e spettacolari per tirarti su da questo momento che ti mette in difficoltà, scombina carte, programmi e perfino i pensieri meglio ordinati. I transiti dei pianeti veloci e la Luna, oggi in quadratura, vanno affrontati con più leggerezza e meno ansia da controllo. E soprattutto non fare come la mamma statunitense che dava caramelle alla cannabis ai figli per avere più tempo per sé durante il weekend: ecco, il concetto di “soluzione pratica” oggi va proprio ridimensionato.

Bilancia

Oggi puoi proprio lasciarti andare a quei piccoli piaceri che rinvigoriscono il cuore e cambiano completamente il colore della giornata. La Luna a favore ti regala quella tranquillità emotiva che ti permette di affrontare con maggiore serenità anche Venere in opposizione. È il momento perfetto per concederti qualche piccola gratificazione. Proprio come lo snowboarder Jonas Hasler che durante le Olimpiadi ha scoperto il tiramisù e ora non riesce più a farne a meno: ogni tanto uno sgarro ‘alla linea’ rende tutto più gustoso e la giornata decisamente più interessante.

Scorpione

Il lato sexy è sicuramente la parte di te che viene più esaltata dai transiti di questo periodo, soprattutto grazie a Marte. Ma la tua capacità di sedurre non si limita all’istinto: è sostenuta da logica, strategia e grande consapevolezza. Sai perfettamente come attirare l’attenzione e soprattutto come gestire la scena. Proprio come Madonna che si presenta in corsetto bianco da sposa e canta “La bambola” di Patty Pravo al party super esclusivo di Dolce & Gabbana: un gesto scenografico, studiato e impossibile da ignorare.

Sagittario

Ritorni ad essere uno dei protagonisti dello zodiaco. Oggi ritrovi il contatto con ciò che davvero ti fa stare bene e con la consapevolezza che ogni momento, anche quello più complicato, serve per riorganizzarsi e ripartire più forti. Con la Luna nel tuo segno e Venere a favore procedi con calma ma in modo inarrestabile, anche se Mercurio e Marte cercano di metterti qualche ostacolo. Proprio come Lindsey Vonn che sui social mostra tutta la sua determinazione a tornare in pista dopo un intervento importante: il tuo segreto è non mollare mai.

Capricorno

Sei attentissimo, minuzioso e nulla sfugge al tuo radar mentale. La grande logica e l’energia che ti offrono Mercurio e Marte a favore ti rendono quasi infallibile nell’individuare dettagli che altri non notano. Non si tratta di essere pedanti, ma di saper riconoscere ciò che funziona e ciò che invece va corretto. Un po’ come il bambino americano di cinque anni che ha individuato un errore nel manuale di addestramento della Southwest Airlines ed è stato premiato con voli gratuiti. Anche tu oggi potresti essere apprezzato proprio per questa precisione quasi chirurgica.

Acquario

Tu sai bene che con bellezza, eleganza ed empatia puoi prenderti grandi rivincite. Non serve forzare la logica o costruire discorsi complicati: oggi funziona molto di più la sincerità. Venere e la Luna a favore ti permettono proprio questo tipo di azione, fatta di charme naturale e glamour spontaneo. È un po’ lo stesso spirito del ‘Revenge Dress’ di Lily Allen, che si esibisce con un abito stampato con gli scontrini degli acquisti fatti dall’ex marito per la sua amante. Alcune rivincite non si gridano: si mostrano con stile.

Pesci

Attenzione a esporvi troppo e a mostrare una sicurezza che potrebbe sembrare eccessiva. La Luna storta vi rende poco empatici e anche un po’ suscettibili nelle reazioni. Sarà importante dosare bene le parole e le dichiarazioni pubbliche. Il rischio è quello di ritrovarsi in una polemica imprevista, proprio come quando Aldo Cazzullo è stato rimesso in riga dopo alcune affermazioni su Sal Da Vinci. Oggi meglio evitare discussioni inutili.