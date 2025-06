video suggerito

L’oroscopo di martedì 10 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di martedì 10 giugno 2025, mentre ci abituiamo a Giove in Cancro, la Venere cerca rassicurazioni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: il cuore trema, ma non si arrende, come un tamburo che non smette di suonare.

Lavoro: incerto come un gioco di prestigio, ma hai la stoffa del mago.

Fortuna: a fasi alterne, come un cielo con nuvole che corrono veloci.

Il consiglio del giorno: aggrappati alla tua energia, che non tradisce mai.

Voto: 9, fluttuante ma audace.

Toro

Amore: caldo come una coperta di cachemire in una notte di pioggia.

Lavoro: preciso e deciso, come un orologio svizzero d’alta gamma.

Fortuna: dorata come una torta glassata al sole.

Il consiglio del giorno: viziati, ma con gusto.

Voto: 8+, deluxe edition.

Gemelli

Amore: sospirato, come una canzone malinconica alla radio.

Lavoro: distratto, come chi ha il cuore altrove.

Fortuna: intermittente, come le luci di una slot machine.

Il consiglio del giorno: rialzatevi con leggerezza, proprio come sapete fare voi.

Voto: 5+, un po’ di sole tra le nuvole.

Leggi anche Giove entra in Cancro fino al 2026: il significato e gli effetti su tutti i segni zodiacali

Cancro

Amore: in fiore, come un ciliegio in primavera.

Lavoro: rampante, come un razzo lanciato nello spazio.

Fortuna: generosa, come una nonna con le tasche piene di caramelle.

Il consiglio del giorno: non accontentarti più delle briciole.

Voto: 8 e mezzo, sei tornato in pista col botto.

Leone

Amore: magnetico come un bacio rubato dietro le quinte.

Lavoro: pirotecnico, come un finale col botto.

Fortuna: sfacciata, come una standing ovation.

Il consiglio del giorno: goditi ogni applauso, te lo meriti tutto.

Voto: 7+, da copertina.

Vergine

Amore: curioso come una lettera senza indirizzo.

Lavoro: in fermento, come una bottiglia di spumante appena stappata.

Fortuna: timida, ma disposta a concedersi.

Il consiglio del giorno: lascia perdere le etichette, scopri il gusto del diverso.

Voto: 6-, pronta per brillare dove non ti aspetti.

Bilancia

Amore: timido come un bacio sotto l’ombrello.

Lavoro: pratico come una lista di cose da fare già spuntata.

Fortuna: discreta, ma presente come una monetina trovata per terra.

Il consiglio del giorno: agisci più che spiegare, oggi il silenzio vale oro.

Voto: 7, a bassa voce ma ad alta resa.

Scorpione

Amore: acuto come una nota di violino nel silenzio.

Lavoro: instancabile come una caffettiera alle 7 del mattino.

Fortuna: strategica come un colpo ben assestato a Risiko.

Il consiglio del giorno: mostra chi sei con i fatti, e il mondo ti seguirà.

Voto: 8+, brillante come un algoritmo perfetto.

Sagittario

Amore: limpido come l’acqua di una sorgente.

Lavoro: energico come una bicicletta lanciata in discesa.

Fortuna: affettuosa come un bigliettino scritto a mano.

Il consiglio del giorno: riscopri ciò che ti fa brillare, anche nei dettagli.

Voto: 8, emozionato ma concreto.

Capricorno

Amore: placido come un abbraccio lungo.

Lavoro: controllato come un bonsai potato con precisione.

Fortuna: dolce come il profumo del pane appena sfornato.

Il consiglio del giorno: rallenta e godi delle piccole certezze quotidiane.

Voto: 7, contemplativo e rassicurante.

Acquario

Amore: ribelle come una poesia senza rime.

Lavoro: creativo come una parete piena di post-it colorati.

Fortuna: magnetica come una calamita vintage sul frigo.

Il consiglio del giorno: credi nella tua luce, anche se gli altri mettono gli occhiali da sole.

Voto: 7 e mezzo, anticonvenzionale con stile.

Pesci

Amore: intenso come un film d’autore francese.

Lavoro: preciso come una coreografia di danza classica.

Fortuna: gentile come un sorriso inaspettato.

Il consiglio del giorno: fatevi avanti, senza paura: il mondo vi sta ascoltando.

Voto: 5, ma solo per la Luna.