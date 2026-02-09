L’oroscopo di martedì 10 febbraio 2026: Pesci e Cancro sognano in grande

Quanti sogni e quanta voglia di andare lontano nell’oroscopo di martedì 10 febbraio 2026 con la Luna in Sagittario e Venere in Pesci.

Ariete

Potresti sentirti meno appoggiato e osannato dagli astri soprattutto con Venere che ha cambiato segno. Affidati a qualche gesto scaramantico e a sentimenti super positivi. Fai come le atlete statunitensi che prima delle gare si sono recate in Galleria Vittorio e Emanuele a Milano, calpestando le celebri palle del toro. Ecco gesti di questo tipo servono sempre o comunque vanno bene allo spirito.

Toro

Ora che sì che ti senti più sicuro di te stesso, grazie all’appoggio di Venere che torna a risplendere e a regalarti un sorriso. Hai voglia di scherzare e soprattutto di sentirti leggero senza avere la pressione della competizione. Ti muovi con quell’aria molleggiata e scanzonata alla Snoop Dogg immortalato mentre si accinge a giocare a Curling. L’importante è per te è divertirti e di sentirti completamente a proprio agio.

Gemelli

Lo stile, quello iconico non fa proprio parte delle vostre corde, anzi. Tra Venere in quadratura e la Luna stortissima in opposizione avreste bisogno di una consulenza di stile. Per poter rispondere in modo adeguato al suggerimento della splendida Anna Hathaway, che ha consigliato di presentarsi al cinema per la visione del ‘il diavolo veste Prada due’ con look stile Vogue, dovrete per forza chiedere una un aiutino da casa.

Cancro

Pare proprio che tu sia in totale rimonta su tutto e su tutti. Ti senti totalmente permeato di sicurezza entusiasmo e voglia di vincere grazie a Venere e a Mercurio che ti regalano quello sprint di cui avevi profondamente bisogno. Proprio come la splendida Lollobrigida, pattinatrice di velocità, che sorprende proprio tutti per età, tempra e determinazione vincendo l’oro e sbaragliando concorrenti più giovani.

Leone

Punta su piccoli ma importantissimi gesti di amicizia che riscaldano il cuore. Con Venere che finalmente si è tolta dall’opposizione e una splendida Luna che ti spinge ad agire potrai essere tu il primo a optare per una maggiore collaborazione e gentilezza. Sono sicura che prenderai esempio dalla delegazione del Giappone, l’unica che durante l’apertura dei giochi ha sventolato le bandiere del del proprio paese e anche quella del paese ospitante, ovvero l’Italia.

Vergine

Inutile dirti che perderai facilmente il tuo famigerato controllo. Non prendertela troppo e lascia che gli altri ti diano una mano. Ti assicuro che con Venere e Mercurio in un’opposizione e una Luna stortissima ne avrai proprio bisogno. Per farti capire, Necessiti anche tu di un gobbo scritto in un linguaggio comprensibile solo a te stessa, proprio come Mariah Carey, quando canta ‘Nel blu dipinto di blu’ all’inaugurazione dei Giochi Olimpici.

Bilancia

Perdi un filino di smalto, ma non di determinazione voglia di fare e soprattutto di metterti totalmente in gioco. Sei super stimolata da Marte e anche dalla Luna che ti permettono di restare sempre in gara. Arrivi comunque sul podio, proprio come la splendida e fortissima, Sofia Goggia che porta a casa la medaglia di bronzo, unico colore che ormai le mancava essendo una vera campionessa olimpionica. C’è sempre un lato luminoso della medaglia, ricordatelo sempre.

Scorpione

Leggero ironico e finalmente libero di poterti aprire e di parlare senza filtri. Finalmente ironizzare sulle sventure che ti sono capitate nell’ultimo periodo. Venere e mercurio ti sostengono e ti permettono di di esprimere tutto quello che vuoi. Proprio come Matilda De Angelis che rivede le gaffe e i commenti durante l’apertura dei giochi olimpici in cui è stata scambiata per Mariah Carey, dicendo Di essere pronta ad accogliere e soprattutto incassare i diritti d’autore della celebre cantante. Ecco, è così che si fa.

Sagittario

Cambiano le modalità in cui riesci a comunicare e come vuoi apparire, ma non l’entusiasmo e la determinazione grazie a Marte a favore alla Luna del tuo segno. Ricorda che se ti mancano le parole puoi esprimerti esattamente come Brenda Lodigiani che durante la cerimonia dell’apertura dei giochi olimpici realizza uno show con uno splendido omaggio a Bruno Munari e ai gesti degli italiani. Ecco tu, anche nelle difficoltà, sai sempre come cavartela alla grande.

Capricorno

I sogni a volte diventano realtà o comunque da oggi non ti poni più alcun limite razionale. Se l’organizzazione dei giochi olimpici è riuscita a mettere il presidente Mattarella insieme a Valentino Rossi su un tram in centro Milano, allora tutto è possibile. Tu allo stesso modo con Venere e Mercurio a favore nel segno dei pesci spazi verso nuovi confini ed orizzonti.

Acquario

Grinta indole e soprattutto saper ascoltare profondamente i propri bisogni e le proprie necessità. Hai una grande voglia di fare di dimostrare quanto sei forte e capace con Marte nel tuo segno e in più la Luna a favore ti permette mettere lo spirito giusto. Proprio come la delegazione Azzurra che ai giochi olimpici sta davvero regalando il suo meglio stupendo con risultati inattesi e garantendo quelli che erano quelli pianificati. Bravissimo!

Pesci

Voi lo sapete bene, che ci sono priorità, a cui non si può assolutamente rinunciare. Puntate totalmente sui sogni, quelli ambiziosi con la consapevolezza che qualcosa può rimanere indietro ma non per questo è meno importante. Venere e Mercurio a favore vi spingono proprio a seguire quella che è la vostra indole più pura e nobile. Esattamente come la pattinatrice artistica canadese Madeleine Shizas che ha scritto al professore di sociologia di posticipare la consegna di un progetto perché sta gareggiando per il suo paese alle Olimpiadi.