L’oroscopo di lunedì 9 marzo 2026: Sagittario e Leone finalmente protagonisti

L’oroscopo di lunedì 9 marzo 2026: c’è una grande ripresa dei segni di fuoco con la Luna in Sagittario e Venere in Ariete. Il segno fortunato è l’Ariete, il segno sfortunato è quello dei Gemelli.

Ariete

Domani puoi riassumere te stesso in un’unica parola: iconico. Venere si trova nel tuo segno e nel pomeriggio dialogherà intimamente con una splendida Luna a favore, regalando una sensazione di centralità assoluta. Ti senti al top, anzi al massimo della tua forma: compreso, ascoltato e soprattutto ammirato. L’effetto è un po’ quello che ha Madonna quando si presenta alla Milano Fashion Week e catalizza l’attenzione di tutti gli invitati del front row alla sfilata di Dolce & Gabbana. Hai quella stessa aura magnetica che attira sguardi e approvazioni.

Toro

Passi da una certa impazienza a una centratura decisamente più serena in questa giornata che parte con la Luna storta ma poi trova un ritmo più armonioso. Non lasciarti prendere da nervosismi improvvisi: il segreto è aspettare il momento giusto. Proprio come i fan di One Piece che sanno che prima o poi verrà rivelato il grande mistero della saga, ora custodito e sigillato in un contenitore nascosto a seicento metri di profondità fino alla fine della storia. Le cose più preziose arrivano quando è il momento giusto.

Gemelli

L’amore fiorisce grazie a Venere che vi sostiene e vi regala momenti piacevoli e pieni di curiosità. Tuttavia nel pomeriggio la Luna stortissima e Marte in quadratura potrebbero rendervi un po’ impacciati nelle vostre espressioni emotive. L’effetto delle vostre dichiarazioni potrebbe essere simile a quello di Tommaso Paradiso che annuncia le nozze con la sua Carolina note di Sal Da Vinci: romantico sì, ma con un pizzico di goffaggine che rende la scena quasi surreale.

Cancro

Quando c’è da mettere testa e azione in un progetto tu sei sempre in prima fila. Ciò che realizzi ha una prospettiva ampia e generosa, qualcosa che può lasciare un segno anche per la collettività. Con Mercurio e la Luna a favore nella prima parte della giornata riesci a essere pragmatico e lungimirante. Le tue scelte ricordano quelle di chi ha progettato il villaggio olimpico di Milano che dopo i giochi diventerà casa per quasi duemila studenti: un progetto pensato per il futuro.

Leone

Finalmente arriva quel momento di fortuna sfacciata che aspettavi da tempo. Dopo un periodo in cui le certezze sembravano vacillare, Venere e la Luna a favore dal pomeriggio regalano una sensazione di rinascita. L’effetto su di te è simile a quello del turista francese che in un parco nazionale degli Stati Uniti trova un diamante dal valore di milioni di dollari: una scoperta inattesa che cambia la giornata. Ora puoi ripartire con entusiasmo.

Vergine

Ti senti finalmente un po’ più sollevata ora che Venere non è più in opposizione. L’energia torna lentamente a fluire e ti permette di respirare con maggiore serenità. Tuttavia devi saper cogliere il momento giusto per agire: la mattinata sarà favorevole, mentre nel pomeriggio la Luna in quadratura potrebbe renderti più sensibile. La situazione ricorda i collezionisti degli orologi Swatch che possono acquistare il modello totalmente bianco solo quando nevica in Svizzera. Serve il momento perfetto.

Bilancia

Per risollevare un pochino il tuo umore, decisamente affaticato da Venere in opposizione, ci penserà la Luna a favore a partire dal pomeriggio. L’effetto su di te sarà sorprendente, un po’ come quando Simone Biles entra in una piccola palestra di provincia e in pochi minuti trasforma l’atmosfera con il suo talento e la sua presenza. Anche tu puoi accendere l’ambiente che ti circonda.

Scorpione

Lo so che il capo di abbigliamento per te indispensabile potrebbe essere proprio quel paio di jeans super scenografici indossati da Francesca Tanas durante l’esibizione di Samurai Jay sul palco dell’Ariston. Con Marte a favore e la Luna nel tuo segno hai una carica magnetica che non passa inosservata. Hai voglia di divertirti, di muoverti e di lasciarti andare con spontaneità. Potremmo vederti perfino sculettare sul cubo in discoteca con una sicurezza che sorprende anche chi ti conosce da anni.

Sagittario

Riscopri un lato più tenero e spontaneo grazie a Venere che torna a favorirti e alla Luna che presto entrerà nel tuo segno. Si ripresentano situazioni meno strutturate, quasi nostalgiche, che ricordano momenti del passato. Non è un caso se proprio in questo periodo la generazione Z sta riscoprendo gli iPod per creare playlist personali senza affidarsi completamente allo streaming. Anche tu vuoi selezionare con cura i momenti della tua giornata.

Capricorno

Lo so, mio caro, che non riesci proprio a comprendere tutta la mania per la maschera di Tony Pitoni andata completamente sold out su tutti gli e-commerce. Con Venere in quadratura il concetto di piacere e bellezza ti sembra un po’ distante, quasi incomprensibile. In più la Luna della giornata potrebbe accentuare il tuo spirito critico e quella voglia di dire la tua anche quando nessuno te lo ha chiesto. Il rischio è di risultare troppo severo.

Acquario

Potrebbero riaffiorare amori del passato oppure ricordi sentimentali che avevi custodito con cura nel tuo cuore. Venere a favore rende l’atmosfera più dolce, mentre la Luna durante la giornata ti spinge a riflettere su ciò che davvero ti rende felice. È un po’ l’effetto che ha raccontato Billie Eilish quando ha confessato di essere ancora una grande fan di Justin Bieber, il suo amore adolescenziale. Alcuni sentimenti restano nel tempo.

Pesci

Passate da una gran voglia di confusione e socialità, come trovarsi tra le quattrocento mila persone allo Zócalo di Città del Messico per il concerto record di Shakira, a un desiderio improvviso di silenzio e introspezione. È l’effetto della Luna che nella prima parte della giornata vi spinge a condividere e a stare tra la gente, mentre più tardi vi fa sentire il bisogno di ritirarvi nel vostro spazio personale.