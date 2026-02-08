L’oroscopo di lunedì 9 febbraio 2026 per tutti i segni: trionfo dei segni d’acqua

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Niente giri di parole per poterti descrivere, perché sei un figo pazzesco. Ti puoi permettere di tutto, anche l’ultimo outfit di Heidi Klum ai Grammy di quest’anno, quando si è presentata con un naked dress in latex che sembrava praticamente il calco del suo corpo perfetto. Ti dimostri per quello che sei, capace di creare un vero e proprio effetto wow. Infatti, non c’è da stupirsi che Venere e Marte siano lì pronti a regalarti la massima espressione di te stesso in qualsiasi situazione.

Toro

Mettiti comodo, mio caro: niente stress, solo chiacchiere leggere e soprattutto allontana tutti quelli che possono essere i pensieri e le emozioni discordanti di questa giornata, ben foraggiate da una Luna stortissima. Quello che dovrai fare è assolutamente metterti a giudicare e commentare con i tuoi amici, quelli cari di sempre, tutte le divise olimpiche: quali sono le più belle, quali le più portabili e soprattutto quelle che vorresti acquistare second hand appena finiranno i giochi.

Gemelli

Controllare tutte le vostre energie e anche la carica erotica non sarà per nulla facile. Mercurio si è messo di traverso e voi avete perso totalmente il senso della misura. L’importante è che in qualsiasi situazione vi comportiate come il pallavolista Yuji Nishida che, durante una partita, colpisce violentemente la palla, centra il giudice di bordo campo e si scusa prostrandosi completamente per terra. Insomma, preparate sempre un buon sorriso, anche un po’ sornione, per essere facilmente perdonati.

Cancro

Film mentali ne abbiamo? Ma certo, anzi si sviluppano in sequel perfetti, ben calibrati e soprattutto che seguono un mood super familiare che non si scosta neanche di un millimetro dall’originale. Forse proprio per garantire questa grande stabilità è saltato all’occhio di tutti che gli attori de ‘Il diavolo veste Prada Due’ non sono invecchiati neanche di un giorno. Tu vuoi rassicurare tutti, merito della grande sensibilità garantita da Mercurio e dalla Luna che trasmettono le tue stesse vibrazioni.

Leone

Perdere la pazienza ed eruttare è diventata la tua pratica mattutina preferita. Tu però lo fai con un certo stile, perché il tuo mood deve essere riconosciuto e visibile a chilometri di distanza. Come l’Etna che, durante una recente eruzione, ha fatto apparire nel cielo una vera e propria fenice. Prendilo come un segno del destino: nonostante Venere e Marte in opposizione e la Luna storta, tu a breve risorgi dalle tue ceneri.

Vergine

Non importa dove si è, ma con chi si è, e tu lo sai proprio bene oggi che, con la Luna a favore, riesci finalmente a unire i punti sentimentali, meno quelli di logica. Ti lasci andare senza nessun tipo di programma. Ti fai trasportare dal momento come l’arbitro di calcio che chiede al compagno di sposarlo durante una partita a Colonia che stava proprio arbitrando. Ogni momento per te è quello giusto, perché segui profondamente il tuo cuoricino.

Bilancia

Ti vuoi contornare di tutto ciò che hai di bello e piacevole all’occhio e al cuore. La gentilezza e il gusto estetico sono assolutamente amplificati da una splendida Venere a favore. Il posto perfetto per te è senza alcun dubbio la mostra dove saranno esposti gli splendidi tappeti del Re Sole dentro la cornice del Grand Palais di Parigi. Tu vuoi vivere in una dimensione fatta di lusso, estrema bellezza e grandissima ricercatezza.

Scorpione

Inizi a muoverti con quella sicurezza che pensavi di aver perso con tutti i pianeti in quadratura in Acquario. Oggi invece ti vedremo molleggiato, felice e sorridente come Snoop Dogg a Gallarate mentre porta la fiamma olimpica. L’importante è essere sciolti, come se ti trovassi di fronte a una discesa in neve fresca con lo snowboard. Mercurio e la Luna oggi ti permettono di avere un freestyle davvero invidiabile.

Sagittario

In tutto quello che fai ci metti grande passione e soprattutto ti affidi al fato, al destino e alla tua grande forza ed energia che ti regalano Venere e Marte. Con Mercurio in quadratura dovresti fare un pochino più attenzione. Misura bene le tue capacità, perché non sei come la super campionessa Lindsey Vonn che può permettersi di partecipare alle Olimpiadi nonostante un grave infortunio al ginocchio. Capito?

Capricorno

Trasformi la severità in atti d’amore ben pensati. Come la Spagna che vieta i social ai più giovani, primo Paese europeo a procedere con questa nuova regola. Mercurio e la Luna a favore ti spingono a pensare a ciò che può portare miglioramenti per tutti, mantenendo sempre quello che per te è fondamentale: protezione e sicurezza.

Acquario

E se pensavi di avere programmato tutto perfettamente oggi, dovrai ricrederti o comunque dubitare di quelle che pensavi fossero certezze granitiche. Tutta colpa della Luna di traverso. In fondo avere qualche dubbio è lecito, soprattutto quando si parla di grandi e importanti progetti come quelli degli organizzatori dei Giochi Olimpici, che stanno mettendo i puntini sulle i su una delle questioni più problematiche: la logistica.

Pesci

Le cose accadono e voi non vi chiedete assolutamente perché. Segno d’acqua per eccellenza, seguite il flow e la direzione senza ostacolare nulla, anzi osservando dove alla fine si andrà a parare. Mercurio stimolato da questa splendida Luna a favore vi permette di andare oltre i limiti relazionali e dare spazio alla creatività. Non a caso Draco Malfoy, uno dei villain di Harry Potter, è diventato simbolo del Capodanno cinese e dell’anno del Cavallo di Fuoco.