L’oroscopo di lunedì 8 dicembre 2025: Leone e Sagittario infuocati di passione

Ariete

Sei in assoluto la dimostrazione vivente del recente studio riportato dal Guardian, secondo cui l’adolescenza dura fino ai trent’anni. La tua energia irrefrenabile, la voglia di espanderti, muoverti, dire, provare e buttarti nelle cose senza alcun freno è oggi più viva che mai. Venere, Marte e la Luna ti aprono un’autostrada luminosa fatta di stimoli, incontri, eventi e desideri che si accendono a un ritmo che neanche gli iperattivi cronici riuscirebbero a gestire. Sei un concentrato di vitalità pura, e l’universo ti invita a fare tutto: niente e nessuno può davvero contrastarti.

Toro

Avevi solo pregustato un momento di pace, ed ecco che oggi torni a sbuffare incondizionatamente. La Luna storta ti appanna il buono che invece potresti assaporare con calma, proprio come la notizia del primo negozio Pop Mart aperto a Roma: un sogno per i regali di Natale, ma che già presenta file chilometriche. Tutto il bello sembra rallentato, frenato, avvolto da un’atmosfera prenatalizia che invece di coccolarti ti mette solo più ansia. Oggi ti fai prendere troppo dalla pressione del periodo, e ti scordi di fermarti a respirare.

Gemelli

Oggi vi godete una pausa sacrosanta imposta da Venere e Marte in quadratura. La Luna, però, vi regala leggerezza e un pizzico di svago inatteso. Fermarsi non è poi così male: anzi, potreste scoprire che il mondo non cade se vi prendete un momento per voi. Siete tra i pochi a reagire con totale serenità alla notizia che Airbus terrà a terra oltre sei mila aerei, rischiando di mandare in tilt il traffico globale. Per voi è solo un invito a cambiare percorso, a esplorare quel posticino che avevate adocchiato da tempo. Il mantra è: no stress, solo respiro.

Cancro

Spero che le regioni del Nord Italia, che accoglieranno i giochi olimpici, abbiano preso lezioni da te su come gestire milioni di visitatori. Con Mercurio a favore sei lo stratega perfetto: sai guidare folle, emozioni, gruppi disordinati come se fossi un direttore d’orchestra del caos, portando armonia dove altri vedrebbero solo panico. Come turisti affamati di selfie e panini che si accalcano ovunque, tu riesci a trovare la soluzione, incanalare la corrente, far sentire tutti accolti. Hai una grazia e una lucidità rare, e oggi brillano più che mai.

Leone

La ragione non è ancora tornata a fare calcoli perfetti, Mercurio in quadratura crea più dubbi che certezze, ma ciò che conta è l’intuito, e il tuo oggi vale oro. La Luna nel tuo segno, insieme a Venere e Marte a favore, ti ricorda che tu sei il protagonista della scena, l’unico in grado di trasformare un momento qualunque in una standing ovation. Sei proprio come Jonathan Bailey, quest’anno ha sbancato il botteghino diventando un simbolo di successo planetario: talmente sopra le righe che persino tu fai fatica a misurare quanto sei eccezionale.

Vergine

Inciampare, rallentare e prendersi cura di te stessa oggi non è un’opzione: è un obbligo celeste, firmato da Marte e Venere in quadratura. È il momento di mettere da parte ogni slancio acrobatico e sopra le proprie capacità alla Barbara d’Urso e concederti una pausa intelligente. La Luna ti invita a centrarti, respirare, riorganizzare ogni cosa con calma. Con Mercurio a favore, puoi riscrivere il tuo planning senza fretta, passo dopo passo, senza l’ansia di recuperare tutto al novantesimo minuto. Il tempo è un alleato, non un giudice.

Bilancia

Ti lasci travolgere dal tuo lato più sexy, ribelle e sorprendente. Sei magnetica come Jennifer Lopez nel suo concerto privato da due milioni di euro in India: look pazzeschi, energia spumeggiante, una presenza che mozza il fiato. Venere, Marte e la Luna a favore ti fanno brillare come una diva internazionale, rendendoti capace di stravolgere la stanza semplicemente entrando. Oggi fai emergere il meglio di te con una naturalezza che affascina e conquista tutti.

Scorpione

Oggi rischi di strafare, ed è proprio ciò che dovresti evitare. Con Mercurio nel tuo segno ti senti lucido e strategico, ma la Luna storta mette trappole ovunque. Persino i migliori ingegneri possono sbagliare un dettaglio cruciale. Proprio come è capitato al dipartimento aerospaziale russo, che per un errore minimo ha danneggiato l’unica piattaforma per mandare gli astronauti nello spazio. Stai maneggiando sistemi emotivi complessi: serve delicatezza chirurgica e zero presunzione.

Sagittario

Reagisci ai transiti stellari come i big di Sanremo quando Carlo Conti annuncia i loro nomi: esplodi di gioia, salti, ti accendi come un fuoco d’artificio. Marte e Venere nel tuo segno amplificano ogni tua sfumatura, rendendoti irresistibile, vitale e pieno d’entusiasmo. La Luna in Leone aggiunge la scintilla finale, quella che accende la stella sulla punta dell’albero e trasforma tutto in magia. Sei nel tuo periodo migliore: ogni giorno è un palco in cui entrare con un sorriso enorme.

Capricorno

Quando si parla di strategie, business plan e marketing impeccabile, tu sei la reincarnazione del manuale perfetto. Con Mercurio a favore riesci a progettare piani che non solo funzionano, ma diventano veri case study. Hai la stessa capacità di vendere la sabbia nel deserto come Daniele Carvalho Ricci con la sua tazzina del celebre Panama Geisha il caffè più buono del mondo a ben cinquanta euro. Tu fai mosse di mercato che sorprendono e affascinano, con la calma dei veri professionisti. Sei un esempio, anche quando non te ne rendi conto.

Acquario

Hai tutte le capacità per realizzare record leggendari, ma oggi Luna in opposizione e Mercurio in quadratura ti mettono in un vero cortocircuito. Sei come Netflix la sera del lancio di Stranger Things 5: tutti aspettavano il boom, e invece la piattaforma è andata in crisi. Anche tu senti di non riuscire a sostenere le aspettative, come se il sistema fosse sovraccarico. Non è mancanza di talento: è bisogno di realismo, di misurare le energie e scegliere battaglie più semplici.

Pesci

Efficienza e pragmatismo sono i vostri obiettivi segreti, anche se Marte in quadratura vi mette i bastoni tra le ruote. Ma Mercurio, alleatissimo, vi regala idee geniali per ottenere massimi risultati con il minimo sforzo. Siete super sostenitori, del metodo finlandese con lezioni brevi, niente compiti e qualità di vita in primo piano che spopola in questo periodo a Milano. Siete voi i promotori inconsapevoli di una nuova filosofia esistenziale, quella che trasforma la fatica in leggerezza e la confusione in armonia. Siete pronti a riscrivere le regole della quotidianità.