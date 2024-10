video suggerito

L'oroscopo di lunedì 7 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 7 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Il segno fortunato è il Sagittario e il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di domani, lunedì 7 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

L’oroscopo di lunedì 7 ottobre ci fa ricominciare la settimana con una bella Luna crescente in Sagittario, un segno di fuoco, mentre Mercurio e Giove donano grandi doti oratorie, soprattutto ai segni d’aria! Il segno fortunato è il Sagittario e il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Amore: potresti accettare qualche avance.

Lavoro: qualche buona notizia all’orizzonte.

Fortuna: di conforta come una fetta di torta fumante alle mele.

Il consiglio del giorno: concediti qualche pensiero positivo.

Voto: 7 quasi sorridente.

Toro

Amore: sempre molto focoso.

Lavoro: ti dai sempre molto da fare e non ti risparmi mai.

Fortuna: tiene sempre in caldo i tuoi muscoloni.

Il consiglio del giorno: ogni tanto fai finta di essere sorpreso.

Voto 6 + atletico.

Gemelli

Amore: è ancora una fantasia nella vostra testolina.

Lavoro: attenti a non incasinare troppo la vostra agenda.

Fortuna: non sempre riesce a strapparvi un sorriso.

Il consiglio del giorno: rispolverate le vecchie barzellette, anche quelle sporche per ritrovare un po’ di buonumore.

Voto 5 e mezzo pensierosi.

Cancro

Amore: è la tua priorità assoluta.

Lavoro: sei fondamentale come il 5G.

Fortuna: rimpolpa sempre di più il tuo cuoricino.

Il consiglio del giorno: tieni sempre in borsa il mantello da supereroe o il disinfettante. Ti assicuro che entrambi possono sempre servire.

Voto 7 tutto cuore.

Leone

Amore: lo ribalti come la sacca dello sport quando deve essere pulita.

Lavoro: pretendi che tutti siano zitti attenti, come l’insegnante quando entra in classe.

Fortuna: ti accompagna in tutte le tue scelte. Mica male.

Il consiglio del giorno: i tuoi non sono colpi di testa ma scelte ben ponderate.

Voto 7 e mezzo sicuro delle tue potenzialità.

Vergine

Amore: vuoi plasmarlo come ti piace.

Lavoro: se non procede tutto la tabella di marcia sono guai veri.

Fortuna: aggiunge un cucchiaino al tuo caffè perché ti vorrebbe un po’ più dolce.

Il consiglio del giorno: chiama la tua migliore amica delle elementari.

Voto 5 e mezzo polemica.

Bilancia

Amore: deve imparare a stare alla tua stessa velocità.

Lavoro: sei assolutamente insuperabile.

Fortuna: punta sempre a raddoppio.

Il consiglio del giorno: fai ora la lista per tutti i regali di Natale.

Voto 8 organizzatissima.

Scorpione

Amore: è la tua bussola.

Lavoro: riesci ad essere performante solo su quello che ti piace.

Fortuna: accende ancora di più le tue passioni.

Il consiglio del giorno: fai in modo che il tuo hobby diventi il tuo lavoro.

Voto 8 super emotivo.

Sagittario

Amore: è come un viaggio avventuroso pieno di sorprese.

Lavoro: sei il candidato ideale per fare il nomade digitale.

Fortuna: pronta a partire anche senza bagaglio a mano.

Il consiglio del giorno: per tuo sommo piacere pianifica un viaggio.

Voto 8 in partenza.

Capricorno

Amore: sei più bono della torta Pavlola.

Lavoro: fidati del tuo sesto senso e della provvidenza.

Fortuna: fa brillare i sentimenti come la corona di una regina.

Il consiglio del giorno: mettiti in mostra senza alcun dubbio.

Voto 6 in risalita.

Acquario

Amore: cerchi il partner perfetto.

Lavoro: le collaborazioni per te sono fondamentali.

Fortuna: è il tuo ‘più uno’ fondamentale per il massimo godimento.

Il consiglio del giorno: uscita col tuo bestie.

Voto 7 in gran spolvero.

Pesci

Amore: qui date tutti voi stessi.

Lavoro: avete bisogno di mettere un seme positivo per proseguire alla grande per tutta la settimana.

Fortuna: pretendete il massimo anche da lei ma non è detto che risponda perfettamente a questo vostro comando.

Il consiglio del giorno: parlate solo con le vostre persone “preferite“.

Voto 5 e mezzo in cerca di pace.