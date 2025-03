video suggerito

L'oroscopo di lunedì 31 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di lunedì 31 marzo 2025, dopo le grandi emozioni dell'eclissi per questo lunedì, un momento di quiete con Mercurio tornato in Pesci e la Luna in Toro.

Ariete

Amore: finalmente tutto prende forma, anche i progetti più ambiziosi di coppia.

Lavoro: in arrivo occasioni che non puoi lasciarti sfuggire.

Fortuna: è con te in ogni piccolo gesto.

Il consiglio del giorno: osa! Questo è il momento giusto per farlo.

Voto: 8, audace e impegnativo.

Toro

Amore: travolgente e tenero come un abbraccio.

Lavoro: non sottovalutare i dettagli, oggi fanno la differenza.

Fortuna: accompagna i tuoi gesti più spontanei.

Il consiglio del giorno: circondati di chi ti fa sentire a casa.

Voto: 9, dolce e rassicurante.

Gemelli

Amore: distante, meglio dedicarti a te stesso.

Lavoro: ottime idee in arrivo, anche se ancora confuse.

Fortuna: non pervenuta oggi, ma torna presto.

Il consiglio del giorno: non forzate nulla, prendete solamente tempo.

Voto: 6, in stand-by.

Cancro

Amore: romanticissimo e generoso.

Lavoro: idee brillanti che piacciono a tutti.

Fortuna: colpisce dove meno te l’aspetti.

Il consiglio del giorno: lasciati andare senza riserve.

Voto: 9, passionale e unico.

Leone

Amore: oggi potresti essere troppo impulsivo.

Lavoro: meglio la prudenza, evita passi falsi.

Fortuna: ballerina.

Il consiglio del giorno: ascolta prima di parlare.

Voto: 5 e mezzo, nervoso ma recuperabile.

Vergine

Amore: rigido e poco indulgente.

Lavoro: iper preciso, ma forse un po’ troppo severo.

Fortuna: serve allentare un po’.

Il consiglio del giorno: concediti qualche eccezione.

Voto: 6, severa ma efficace.

Bilancia

Amore: in fase di ripensamento.

Lavoro: impegnativo ma stimolante.

Fortuna: se la chiami arriva.

Il consiglio del giorno: apri la mente a nuove possibilità.

Voto: 6, in cerca di ordine.

Scorpione

Amore: perfetto, ma smetti di trovare difetti.

Lavoro: va alla grande, non rovinare tutto con la polemica.

Fortuna: alta, se la sai riconoscere.

Il consiglio del giorno: rilassati e goditi il momento.

Voto: 5, felice ma un po’ troppo pignolo.

Sagittario

Amore: un po’ distratto, ma c’è voglia di fare meglio.

Lavoro: qualche piccola battuta d’arresto, nulla di grave.

Fortuna: instabile.

Il consiglio del giorno: rimanda le decisioni importanti.

Voto: 6, da correggere la rotta.

Capricorno

Amore: coinvolgente e attento.

Lavoro: sei il più bravo del team.

Fortuna: finalmente dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: datti da fare senza procrastinare.

Voto: 8, preciso e impeccabile.

Acquario

Amore: c'è confusione, serve chiarezza.

Lavoro: rivedi le priorità.

Fortuna: altalenante.

Il consiglio del giorno: organizza meglio la tua agenda.

Voto: 5 e mezzo, da sistemare.

Pesci

Amore: dolcissimo e travolgente.

Lavoro: grandi soddisfazioni in arrivo.

Fortuna: fortunatissimi.

Il consiglio del giorno: lasciatevi ispirare dall’amore.

Voto: 9, meravigliosi.