L’oroscopo di lunedì 30 marzo 2026 per tutti i segni: tanto amore a Toro e Vergine, finalmente

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Ariete

Ti sembra di avere perso totalmente lo smalto, quello che ti fa brillare ora che Venere ha salutato il tuo segno. Puoi però valutare nuove scelte e nuovi progetti che potrebbero andare controcorrente rispetto al solito cliché. Esattamente come ha fatto il celebre Isaac Boots, che ha tenuto una super classe di yoga presso la storica Biblioteca Braidense sotto gli occhi impassibili di un ritratto di Maria Teresa d’Austria e tra codici preziosissimi. Tu così puoi davvero rivoluzionare il tuo mondo.

Toro

Sai di essere capace e conosci bene le tue possibilità e oggi sei pervaso da certezze. Giove è in trigono a Mercurio, la Luna è a favore e Venere entra trionfante nel tuo segno. La ragione e le emozioni ti guidano inesorabilmente al successo. Gli astri sono il tuo golden team e ti celebrano come l’abbraccio tra Zaynab Dosso e Nadia Battocletti ai mondiali di atletica. Questa è proprio una giornata da medaglia d’oro.

Gemelli

Lo so, miei cari, che vorreste aver avuto lo stesso intuito di Roberto Zaltieri, che ha trasformato la passione per i pacchi, non quelli di Stefano De Martino ma quelli di Amazon, in un business, acquistandoli e rivendendoli senza aprirli. Mercurio è ancora in quadratura e con la Luna storta le intuizioni geniali non sono ancora disponibili.

Cancro

Il cielo di questa giornata è sicuramente da podio. Determinazione, costanza, impegno e strategia, il tutto condito da una splendida Luna e da una Venere finalmente a favore che ti guidano verso il top della classifica dei segni. Sei esattamente come Sofia Goggia che ha vinto la Coppa del Mondo di SuperG: imbattibile su ogni campo.

Leone

Lo so che potresti sentirti un po’ giù di tono per colpa di Venere che entra in quadratura con il tuo segno. L’idea di essere sempre splendente, come Miley Cyrus alla festa per il ventesimo anniversario di Hannah Montana, sembra lontana. Per ora punta su una buona routine di bellezza: costanza e cura manterranno il livello raggiunto.

Vergine

Mia cara, puoi finalmente tirare fuori il tuo lato più glamour. Venere torna a favorirti e con la Luna nel tuo segno dai il via a piccoli ma sfiziosi progetti che ti regalano soddisfazione. Proprio come le borsette pensate per contenere i pop-corn alla première de ‘Il diavolo veste Prada due’: dettagli che fanno la differenza.

Bilancia

Se non altro oggi ti potrai muovere più liberamente senza sentirti più costretta da Venere in opposizione. Questo è già un ottimo passo avanti per te dopo un periodo di compressione non proprio gradevole. Puoi prenderti un momento di pausa e di rilassatezza. Cogli questo momento esattamente come i patiti di sci che gioiscono per le nevicate di questi giorni e hanno la certezza di godersi la neve anche sull’Abetone fino a Pasqua.

Scorpione

Grande ingegno e capacità strategica non sono mai stati così performanti come in questo periodo. Giove in perfetto trigono a Mercurio alza ancora di più le tue capacità cognitive, che diventano super sensibili e ricettive grazie a una splendida Luna a favore. Ottieni risultati straordinari, soprattutto nel lavoro, proprio come la Cina che ha dato il via libera al primo chip cerebrale, superando persino Elon Musk.

Sagittario

Oggi hai decisamente bisogno di comodità e, siccome non sono gli astri a fornirtela, dovrai creartela da solo. Con la Luna storta la necessità di trovare spazi che possano rinfrancare corpo e mente è fondamentale. Tu che ami viaggiare dovresti pensare a soluzioni come i nuovi sedili trasformabili in letto della United Airlines per la classe economy. In questo momento la scelta migliore è stare comodi.

Capricorno

È vero che Venere nell’ultimo periodo ti ha un po’ imbrigliato, ma oggi puoi lasciare correre il cavallo del tuo ego e farlo splendere, grazie al pianeta del benessere che torna a favorirti e a una splendida Luna che completa l’appoggio dei pianeti veloci. Ti senti come Cillian Murphy nel ruolo iconico di Tommy Shelby: sicuro, elegante e perfettamente centrato.

Acquario

Oggi sei molto legato al mondo tecnologico. La poesia sembra allontanarsi con Venere in quadratura, ma tu puoi continuare a progettare e valutare. Il tuo interesse si sposta verso ciò che può cambiare il futuro, come le prime città robot-friendly inaugurate in Cina. Sei proiettato verso l’evoluzione.

Pesci

Vi vedo già pronti a entrare in scena e iniziare una vera e propria rivoluzione. Con la Luna storta sarete battaglieri e determinati. Come prima mossa vorreste scrivere una bella ‘letterina’ non stile Luciana Littizetto, ai grandi del pianeta per ordinare di procedere con i tagli agli accise della benzina di recente applicati al governo spagnolo per garantire maggiore serenità ai cittadini. Attenzione però a non creare troppo caos: le rivoluzioni funzionano meglio un passo alla volta.