video suggerito

L’oroscopo di lunedì 30 giugno 2025, le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di oggi, prepariamoci a capire se seguire la ragione o l’intuizione, che saranno in disaccordo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: più seducente di una passerella al tramonto.

Lavoro: ti butti nei progetti come un designer a una fashion week.

Fortuna: hai il vento a favore, anzi il ventilatore puntato addosso come le dive.

Il consiglio del giorno: osa con stile, anche nei pensieri.

Voto: 7- Sei ispirato come uno stilista con l’illuminazione giusta.

Toro

Amore: ti fiorisce addosso come un vestito di lino a giugno.

Lavoro: non hai paura di cambiare rotta, anzi navighi verso l’ignoto con stile.

Fortuna: ti segue come un cagnolino fedele (di razza pregiata).

Il consiglio del giorno: saluta il passato con un inchino e guarda avanti.

Voto: 9 – In trasformazione come una crisalide di alta sartoria.

Gemelli

Amore: siete affascinanti come barzellette raccontate a mezzanotte.

Lavoro: multitasking, ma con un po’ troppe finestre aperte.

Fortuna: intermittente, come una connessione Wi-Fi ballerina.

Il consiglio del giorno: ogni tanto respirate e spegnete il giudice interiore.

Voto: 5 e mezzo – Brillanti ma pungenti come limoni grattugiati.

Cancro

Amore: romantico come una lettera scritta a mano.

Lavoro: sei il collega che risolve i problemi con un abbraccio.

Fortuna: ti sostiene come una spalla fidata.

Il consiglio del giorno: non nascondere la tua bontà, è il tuo superpotere.

Voto: 9 – Tenero e luminoso come una lanterna galleggiante.

Leone

Amore: vuoi fare colpo come uno spot di profumo in prima serata.

Lavoro: il tuo ego è già al settimo meeting.

Fortuna: ti coccola come il sole al mattino.

Il consiglio del giorno: lascia spazio anche agli altri, ogni tanto.

Voto: 7 e mezzo – Carismatico come un oratore sotto i riflettori.

Vergine

Amore: potente come un colpo di fulmine con gli stivali alti.

Lavoro: ti muovi come un CEO con i superpoteri.

Fortuna: ti seduce, ti segue, ti applaude.

Il consiglio del giorno: indossa la tua autostima come un gioiello raro.

Voto: 9 – Sensuale e fiera come una pantera in passerella.

Bilancia

Amore: elegante come una carezza sulle spalle nude.

Lavoro: impeccabile, come una scrivania minimal e profumata.

Fortuna: ordinata e puntuale, come un’agenda giapponese.

Il consiglio del giorno: concediti una coccola mentre spunti la lista.

Voto: 8 – Precisa, stilosa e con un pizzico di ironia.

Scorpione

Amore: sei focoso come un bacio rubato sotto la pioggia.

Lavoro: agisci con la determinazione di un ninja in giacca e cravatta.

Fortuna: altalenante, come una giostra vintage.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa di nobile… anche se ti scoccia.

Voto: 7 – Affascinante come un enigma timburtoniano.

Sagittario

Amore: un po’ assente, come l’amico che “non legge i messaggi”.

Lavoro: salti gli ostacoli con un certo stile… da maratoneta stanco.

Fortuna: come un dado truccato: gira, ma fa quello che vuole.

Il consiglio del giorno: abbraccia l’assurdo, fa bene al karma.

Voto: 5 – Confuso, ma simpaticissimo.

Capricorno

Amore: sensuale come un duetto sotto le stelle.

Lavoro: impeccabile come un evento firmato con la penna stilografica.

Fortuna: in modalità VIP con pass prioritario.

Il consiglio del giorno: goditi la scena, te la sei guadagnata.

Voto: 8 – Protagonista assoluto con naturalezza da Oscar.

Acquario

Amore: sei distaccato come una parabola scollegata.

Lavoro: evita di complicarti la vita con tre progetti alla volta.

Fortuna: fluttua come l’umore in una giornata uggiosa.

Il consiglio del giorno: scegli il percorso più semplice. Anche il cervello ringrazia.

Voto: 6 e mezzo – Geniale, ma serve una pausa dati.

Pesci

Amore: tenero ma permaloso, tipo orsacchiotto col mal di testa.

Lavoro: evitate i confronti, meglio la modalità silenziosa.

Fortuna: un po’ appannata, come gli occhiali dopo la doccia.

Il consiglio del giorno: fate detox di stimoli. Anche il cuore va rinfrescato.

Voto: 5 – Adorabili a scatti.