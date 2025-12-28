L’oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025: nuove energie per Toro e Vergine

Nell’oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025, la Luna in Ariete si scontra a Venere e Marte in Capricorno. Direi che i segni cardinali siano facilmente infiammabili.

Ariete

Con Marte a sfavore oggi ti aspetti davvero di tutto e sei pronto a fare a botte con i tuoi stessi sentimenti perché sembrano sfuggirti completamente dal controllo. Gli eccessi, di impulsività e di pigrizia, scandiranno le tue giornate senza alcuna possibilità di coordinarli. Ti senti un po' messo alle strette come il tizio che ha organizzato un matrimonio da favola, rendendosi poi conto che fosse nullo, dato che la fidanzata era già sposata in precedenza.

Toro

Con tutti i pianeti a tuo favore e addirittura la luna che approda nel tuo segno zodiacale appena dopo pranzo, ti senti buono come il Papa che pronuncia l'Urbi et Orbi, concedendo l'indulgenza plenaria. Anche tu oggi non hai proprio voglia di sentir parlare di ripicche o liti, ma vorresti solo che tutti fossero felici e contenti, proprio come nei film.

Gemelli

Per colpa di Mercurio ancora in opposizione, per di più oggi preso di mira da Saturno, la vostra voglia di chiacchierare è davvero ridotta ai minimi storici e la cosa vi sfinisce più di un parente. Da astrologa però penso che questo sia un ottimo momento perché le chiacchiere non dette diventino pensieri profondi. Sarebbe per te ideale la posizione da ranger in un'isola disabitata della Gran Bretagna che offre ottimo stipendio e natura selvaggia. Dovrai però passare sopra al fatto che, per fare il bucato, ti tocca prendere il traghetto.

Cancro

Ti lamenti come fa Vittorio Sgarbi, perché anche tu, caro Cancro, ti sentirai solo e abbandonato. Oggi infatti sia la luna sia Venere sono a tuo sfavore e l'amore lo vedi soltanto da molto lontano. Non è detto che ti dispiaccia perché proprio in questi giorni stai riscoprendo la meraviglia della solitudine, ma comunque ne trarrai una buona occasione per lamentarti un po', cosa che effettivamente non facevi ultimamente. Come Vittorio Sgarbi, appunto, dichiarerai ufficialmente che la figlia Evelina non pensa certo alla sua salute bensì ai suoi interessi.

Leone

Con la luna a favore oggi potrebbe davvero essere una di quelle giornate in cui le emozioni ti saltano in braccio senza nemmeno che tu le abbia chiamate, un po' come il tuo cane la mattina quando vuole che qualcuno gli apra la porta. Ti sentirai baciato dalla fortuna come coloro che si sono trovati a passeggiare per Dublino alla vigilia di Natale e si sono imbattuti nel concerto in strada che il cantante Bono ha realizzato.

Vergine

Sei pronta, cara Vergine, a lasciare andare tutte le cose che non ti soddisfano e hai come la sensazione di fare stretching per buttarti in un nuovo anno carico di novità e addirittura colpi di testa coraggiosi. Oggi, con tutti i pianeti a tuo favore ma con Mercurio che ti toglie la voglia di comprendere tutto e prevedere tutto, sei felice di ogni grande novità anche quando dovesse andare contro la tradizione. Applaudi la decisione del comitato degli Oscar che ha dichiarato che nel 2029, anziché in TV, andranno in onda su YouTube.

Bilancia

Con Venere e la luna, entrambe in opposizione, ti senti davvero sola, cara Bilancia, in questa giornata e non avrai nemmeno tanta voglia di darti da fare per far sì che le persone intorno a te si ricordino quanto tu sia importante. L'amore ti manca, ma non ci pensi nemmeno ad andartelo a prendere. Sei un po' come il Giappone che per la prima volta in cinquant'anni rimarrà senza panda. Ma come si fa a vivere senza panda?

Scorpione

Soprattutto prima che la luna passi in opposizione al tuo segno zodiacale, cioè dopo pranzo, senti di avere le stesse forze del presidente francese Macron che si è sottoposto a flessioni modello Rocky Balboa insieme ai soldati francesi negli Emirati Arabi. Ti senti davvero pronto a grandi cose, sia fisicamente che emotivamente.

Sagittario

Nonostante Saturno dia fastidio alla tua parte intellettuale, tu non hai alcuna intenzione di tenere per te tutto quello che pensi. Anzi, anche se ti trovassi a condividere ore con parenti e amici, non tratterresti le tue idee dirompenti, persino un po' polemiche. Sei un po' la Greta Thunberg dei nostri pomeriggi di festa e non ti farà certo paura una minaccia d'arresto dalla polizia londinese (metaforicamente parlando, si intende!).

Capricorno

Quanto ti piace essere al centro dell'attenzione in queste giornate in cui, finalmente, tanti pianeti sono nel tuo segno zodiacale e tu hai riacquisito una certa sicurezza in te stesso ma anche una sensazione di essere finalmente di nuovo apprezzato. Ti senti come Kate Middleton che, per il concerto di Natale, decide di suonare un pezzo al pianoforte insieme alla sua piccola Charlotte. Che poi, proprio Kate, è del segno del Capricorno.

Acquario

Con tutti i pianeti che continuano a restare nel segno del Capricorno, quindi proprio alle spalle del tuo sole, anche oggi sentirai molto, ma molto più importante, vivere con profondità le emozioni e la condivisione delle emozioni che non fare cose mirabolanti. Per esempio, applaudi la decisione di Ryanair di non far volare i suoi equipaggi il giorno di Natale. La compagnia aerea nasce dalla cattolica Irlanda, dove il Natale è una festa davvero importante.

Pesci

Esageri oggi, Pesciolone, sia con i desideri che con le parole. Se da un lato la tua passione sarà completamente incontenibile, dall'altro spesso non ti renderai conto delle cose che sono più o meno esprimibili in pubblico. Insomma, qualche volta la voglia di avere ragione zittisce la buona educazione e il senso dell'armonia conviviale. Sarai un po' come Donald Trump che, nella letterina a Babbo Natale, chiede la Groenlandia senza farsi troppi problemi di etica!