L’oroscopo di lunedì 28 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di oggi la Luna in Vergine forse porta un po’ di ragione e rigore dove Marte é iper sollecitato: Plutone, Nettuno e Urano. É un’energia potente e idealista ma fuori controllo. Il segno fortunato é il Toro mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Tutto quello che succede nel mondo ‘fuori’, poco ti importa. Sei solo interessato a specifiche persone ed eventi. Tutto il resto è ‘noia’ come il testo di una celebre canzone. Al meteo avverso di questo periodo, il più piovoso degli ultimi 200 anni, tu fai spallucce e indossi: impermeabile ,stivaloni di gomma e ombrello. Venere a favore ti rende pragmatico e risolutivo. Tieni saldo questo approccio super pratico.

Amore: o reciproco o nulla.

Lavoro: non hai intenzione di fare le fotocopie come lo stagista anni '90.

Fortuna: la desideri ardentemente coma la spa di un hotel di lusso.

Il consiglio del giorno: concentrati solo su te stesso.

Voto: 7 egoriferito.

Toro

Occuparsi della tua casa e del tuo territorio per te è sempre un immenso piacere. Oggi sei particolarmente ispirato dalla Luna a favore e con Marte sempre al tuo fianco sei pronto a prendere in mano la cazzuola, il rullo o qualsiasi utensile per tutti quei lavoretti di manutenzione. Già che ci sei potresti occuparti anche della maggior parte degli immobili italiani che, da un recente studio, hanno in media più di quarant’anni. Ti applichi volentieri e senza farti troppe domande. Quello che ti importa di più è il risultato.

Amore: lo ritocchi perchè lo vuoi perfetto.

Lavoro: metti a disposizione tutte le tue doti pratiche.

Fortuna: ti mette in ‘bolla’.

Il consiglio del giorno: lavoretti in casa perché vuoi tutto perfetto.

Voto 8 e mezzo volenteroso.

Gemelli

La necessità di semplicità, e soprattutto di pochi impegni oggi è ben in evidenza con la Luna contro e Venere in opposizione. Vorreste fortemente che anche nel vostro ufficio venisse sperimentata la settimana corta, come in Germania anche se pare non abbia portato così tanti successi in termini di costante presenza sul lavoro. Sfoltite la vostra agenda da tutti gli impegni secondari e concentratevi solo e unicamente su quello che è lo svago e il divertimento. Lì potete metterci davvero tutto il vostro impegno.

Amore: è in trasferta.

Lavoro: pericolosamente e insolitamente silenziosi.

Fortuna: le concedete un giorno di ferie.

Il consiglio del giorno: impegno e costanza a partire da domani.

Voto 5 e mezzo a riposo.

Cancro

Sei un vero sostenitore del benessere che ti regalano costantemente i sentimenti e l'amore. Puoi vantare di essere il più grande esponente della ‘biofilia’, ovvero il bisogno umano di riconnettersi con la natura le sue forme e creare rapporti profondi. Grazie alla Luna a favore, e soprattutto a Marte, tu sei un distributore automatico di abbracci che sei disposto a dare a tutte le persone che incontri per strada. Puoi permetterti di superare certi limiti anche con i più burberi che saprai conquistare con quell’entusiasmo e quell’empatia che oggi sono particolarmente accentuate.

Amore: è cosmico.

Lavoro: instancabile come il servizio 24o ore su 24 negli hotel.

Fortuna: ti connette profondamente con le persone che ami.

Il consiglio del giorno: telefonate motivazionali a tutti gli amici che ne hanno bisogno.

Voto 7 e mezzo altruista.

Leone

Potresti iniziare a riflettere sul fatto di voler allargare la tua amatissima famiglia. Venere tocca i tuoi valori primordiali come la qualità e la quantità del tuo branco. Sei presente felicemente al gruppo preparto che sta frequentando anche Jennifer Lawrence, in attesa del suo secondo bebè con l’intento di organizzare le giornate fisse per la celebre ginnastica col passeggino che piace molto a neo mamme. Creare interconnessioni durature e soprattutto volte alla crescita insieme è in assoluto il tuo obiettivo primario.

Amore: punti alla perfezione.

Lavoro: il tuo valore aggiunto sono le ‘good vibes’.

Fortuna: enfatizza tutto come l’elevazione alla potenza.

Il consiglio del giorno: riguarda gli album delle foto della tua famiglia.

Voto 7 tutto cuore.

Vergine

Sei sempre un passo avanti a tutti quanti. Grazie alla logica di Mercurio, alla determinazione di Marte e oggi alla Luna del tuo segno, hai una soluzione a qualsiasi problema. Ti attrezzi esattamente come gli sposini Paolo e Ioana che decidono di convolare a nozze nonostante la chiesa e il ristorante allagati dalle piogge degli scorsi giorni. Anche tu sai prenderla con filosofia al motto di ‘nozze bagnate nozze fortunate’. Ti adatti veramente a tutto, questa è una dote che ti permette di risaltare sempre e ovunque.

Amore: obiettivo: gioia infinita.

Lavoro: hai sempre pronto il ‘piano b’

Fortuna: è una collaboratrice sempre disponibile.

Il consiglio del giorno: metti nel bagagliaio della macchina un cambio per ogni evenienza.

Voto 8 organizzatissima.

Bilancia

Mia cara questo è proprio il momento di far notare tutte le tue qualità anche se sei un po’ troppo critica nei confronti di te stessa per colpa di Marte contro. La pensi come la splendida Giorgia incredibile presentatrice di X Factor che chiede venia al pubblico se non è all’altezza di Alessandro Cattelan. Non avere alcun dubbio sulle tue capacità perché Venere ti fa splendere incondizionatamente, ricordatelo!

Amore: mette il like a tutto quello che fai e dici.

Lavoro: la perfezione è solo nella tua testa.

Fortuna: ti riempie di complimenti, impara ad ascoltarla.

Il consiglio del giorno: credi più in te stessa.

Voto 7 bene ma vorresti molto di più.

Scorpione

Ti piace tantissimo sentirti sui primi gradini del podio che oggi ti sei potuto garantire grazie a Mercurio nel tuo segno e a Marte e alla Luna a favore. È arrivato il momento di condividere questo tuo momento luminoso esattamente come Myriam Sylla, l’attaccante della nazionale di pallavolo, che fa provare la medaglia d’oro olimpica al caro Dj Linus. Che sia un abbraccio, una stretta di mano o una festa in casa tu metti al primo posto relazioni gioiose e momenti iconici. Cogli al volo quest’occasione che corrisponde alla stagione del tuo compleanno.

Amore: pronto a dare il massimo.

Lavoro: non hai proprio rivali.

Fortuna: fa esplodere coriandoli e fuochi d’artificio per festeggiarti.

Il consiglio del giorno: libero di fare tutto quello che vuoi.

Voto 8 da festeggiare.

Sagittario

Non andare troppo in sbattimento oggi che hai la Luna stortissima e potresti essere davvero indispettito dal fatto che non mantieni il trend positivo, ormai consolidato, nelle relazioni amorose. Attenzione perché potresti reagire esattamente come Britney Spears, Sagittario come te, che posta sui social una foto con il velo dicendo di essere felice di essersi sposata con se stessa. Non entrare subito in un dramma da soap opera sudamericana. Tieniti i nervi saldi perché a breve torna al sereno.

Amore: un rebus complicatissimo da risolvere.

Lavoro: vuoi la medaglia da primo della classe.

Fortuna: se pensi di poterne fare a meno, ti sbagli di grosso.

Il consiglio del giorno: massaggio rilassante per ritrovare il buonumore.

Voto 5 e mezzo categorico.

Capricorno

Sei in piena ripresa grazie a Mercurio e alla Luna a favore. Non pensare però di ottenere risultati eclatanti perché tutto al momento procede lentamente con Marte in opposizione. Sei equiparabile al rendimento annuo di Goldman Sachs che continua a essere positivo ma solo di pochi punti percentuali , decisamente pochi i rispetto alla scorsa decade. È sempre meglio non fare troppi paragoni con il passato. Piuttosto lavora affinché il tuo futuro, anche breve, sia radioso e splendente. Tu ne sei capacissimo.

Amore: lo rimonti un pezzettino alla volta.

Lavoro: non sei ancora sulla celebre ‘scala mobile’.

Fortuna: hai le istruzioni solo in cirillico, peccato.

Il consiglio del giorno: non essere troppo impaziente.

Voto 7 e mezzo tutto molto bene.

Acquario

La tua mente è sempre ingorgata come l’autostrada A4 dopo il maxi tamponamento che ha coinvolto ben una trentina di macchine e ha mandato totalmente in tilt il traffico di mezza Italia. Dovresti smetterla di provare a imparare a memorie formule, numeri o anche brevi discorsi. Punta unicamente sull’amore, lì sì che puoi avere le più grandi soddisfazioni perché per te è semplice, comprensibile e si può fare tutto da casa senza doversi spostare. Più facile di così non si può.

Amore: maestro di arti amatorie.

Lavoro: niente comunicazioni scritte, solo vocali.

Fortuna: ti aggiusta sempre la mira.

Il consiglio del giorno: le critiche propositive le valuti meglio domani.

Voto 6 e mezzo contento.

Pesci

Miei cari oggi potreste facilmente perdere le staffe. Tra la Luna in opposizione e Venere contro le emozioni sono proprio fuori controllo. Attenzione a come vi esprimete perché potreste essere richiamati come Friedman a Ballando con le Stelle che si è urtato violentemente con una redattrice del programma. Per evitare certe situazioni meglio trattenere il fiato come quando si sta sott’acqua.

Amore: da decodificare ma siete sprovvisti della chiave.

Lavoro: siete dei veri squali.

Fortuna: è in tour mondiale con Taylor Swift.

Il consiglio del giorno: non è fondamentale esprimere sempre le vostre osservazioni.

Voto 5 – noiosi.