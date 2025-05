video suggerito

L'oroscopo di lunedì 26 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny C'è un altissimo grado di forza dialettica in questo oroscopo di lunedì 26 maggio 2025: le lingue lunghe sono sguinzagliate!

Ariete

Amore: abbracciato da buone intenzioni e dichiarazioni sincere.

Lavoro: pragmatico, ma con tocchi di genialità.

Fortuna: in volo… anche se senza sedile.

Il consiglio del giorno: pensa fuori dagli schemi, anche quando ti sembrano scomodi.

Voto: 8, visionario.

Toro

Amore: bisognoso di conferme, come il pane col burro la mattina.

Lavoro: inarrestabile, se si tratta di difendere la tua posizione.

Fortuna: granulosa ma presente, come la polvere di cacao sul cappuccino.

Il consiglio del giorno: lascia spazio alla mediazione, anche se non è la tua lingua madre.

Voto: 7, radicato.

Gemelli

Amore: scoppiettante come i coriandoli a sorpresa.

Lavoro: una mano vince a poker, l’altra batte a scacchi.

Fortuna: colpisce nel segno, come un rigore al 90esimo.

Il consiglio del giorno: giocate, rischiate, festeggiate: siete in un momento d’oro.

Voto: 9, esplosivi.

Cancro

Amore: ha bisogno di qualche consiglio fashion.

Lavoro: faticoso, ma potresti comunque brillare.

Fortuna: altalenante come una sfilata sotto la pioggia.

Il consiglio del giorno: se non sai cosa indossare, scegli la sicurezza… o un abbraccio.

Voto: 7 -, da rifinire.

Leone

Amore: intenso ma pieno di alti e bassi, come un montacarichi.

Lavoro: brillante, se sai muoverti tra gli ostacoli.

Fortuna: inquieta ma redditizia.

Il consiglio del giorno: pensa come un imprenditore, agisci come un artista.

Voto:6 -, strategico.

Vergine

Amore: tenero come un panda in una scatola di peluche.

Lavoro: rallentato ma più creativo.

Fortuna: come un gadget virale trovato per caso.

Il consiglio del giorno: ogni tanto lascia il cervello in modalità aereo.

Voto: 8 e mezzo, meravigliata.

Bilancia

Amore: ti muovi tra i sentimenti come su una coreografia di contemporaneo.

Lavoro: torni a ragionare come una project manager zen.

Fortuna: lieve come una piuma che atterra dritta sul quadrifoglio.

Il consiglio del giorno: celebra ogni piccolo successo, anche solo con una piroetta.

Voto: 7, in equilibrio dinamico.

Scorpione

Amore: tendi a chiuderti come una cassaforte, ma la combinazione ce l’hai tu.

Lavoro: preferisci osservare e riflettere, come uno stratega in pausa.

Fortuna: come un seme sotto terra: invisibile ma in fermento.

Il consiglio del giorno: anche restare è una forma di coraggio.

Voto: 5, ritirata strategica.

Sagittario

Amore: abbracci più eloquenti di mille parole.

Lavoro: meno brillante ma sincero, come un post-it con scritto “forza!”.

Fortuna: oscilla come una mongolfiera al vento.

Il consiglio del giorno: segui il cuore anche senza GPS.

Voto: 7, poetico.

Capricorno

Amore: si scioglie come cioccolato fondente al sole.

Lavoro: più propositivo del solito, come un leader con cuore.

Fortuna: brilla come il fondale di un reef incontaminato.

Il consiglio del giorno: lascia spazio a chi vuole amarti, anche se non capisce Excel.

Voto: 7 +, rigenerato.

Acquario

Amore: ti manca il filtro, ma non il cuore.

Lavoro: preciso come un ingegnere con la penna blu.

Fortuna: instabile come una stampante il lunedì mattina.

Il consiglio del giorno: misura i tuoi strappi, anche quelli verbali.

Voto: 5 e mezzo, riformista.

Pesci

Amore: vibra come un violino accordato al cuore.

Lavoro: creativo, ma con la testa tra le nuvole.

Fortuna: tenera come un gatto che fa le fusa sul petto.

Il consiglio del giorno: lasciatevi amare senza troppe domande.

Voto: 7 e mezzo, melodici.