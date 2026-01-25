L’oroscopo di lunedì 26 gennaio 2026 per tutti i segni: Scorpione e Leone nervosetti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Sei molto orgoglioso oggi di accogliere Nettuno nel tuo segno zodiacale e ritieni che sia proprio giunto il momento di esprimere a gran voce quanto sia importante per ciascun essere umano lottare per essere visto, compreso e soprattutto ascoltato. Nessuno lo sa fare meglio di te e soprattutto oggi senti di doverlo fare anche per spronare chi ti sta intorno. Sei come Eleonora Palmieri che dall'ospedale mostra la foto del suo viso ustionato, ma con un meraviglioso sorriso e la frase "non smettere mai di onorare la vita".

Toro

La Luna nel tuo segno zodiacale ti rende ancora più sensibile del solito, ma dato che tutti gli altri pianeti si trovano in quadratura al tuo segno, questa sensibilità ti rende insofferente. Un po' come le persone che hanno un udito particolarmente profondo e che non sopportano di stare in mezzo alla gente troppo rumorosa. Capisci perfettamente gli abitanti di Funes che si sono scagliati di nuovo contro i turisti e, dopo i tornelli, pensano di mettere anche le sbarre anti selfie. Praticamente una lotta all'overtourism che fa perdere intensità alla vita quotidiana nella natura.

Gemelli

Saranno tutti i pianeti nel segno dell'Acquario, sarà questa svolta di Nettuno che entra nel segno dell'Ariete, ma tu oggi, caro Gemelli, senti davvero l'umanità che pulsa intensamente dentro e attorno a te. Chi ancora non riesce a capire quanto sia importante la felicità per il nostro benessere? E la felicità di tutti per il benessere collettivo? Tu sei prontissima a fartene portavoce e addirittura sei felice di sentire che in Piemonte le visite culturali ai musei e le passeggiate sono inserite nelle ricette mediche.

Cancro

Questo Nettuno che lascia i Pesci per entrare nel segno dell'Ariete ovviamente non ti piace per niente, ma le caratteristiche del tuo segno zodiacale ti supporteranno perfettamente anche quando arriverà il tuo turno di profonda rimessa in discussione. Sei pronto a rivedere le tue idee e i tuoi concetti di fondo, proprio come il Comune di Bologna che rivede (parzialmente) la legge dei 30 km/h in centro.

Leone

Questa storia del non sentirti riconosciuto e visto, caro Leone, ti sta decisamente sfuggendo di mano e, dato che è proprio una cosa che tu non sopporti e il silenzio introspettivo non è davvero il tuo forte, oggi potresti esagerare. C'è soprattutto Marte in opposizione che ti irrita parecchio e ti fa battere i piedi, arrivando a gesti che potrebbero essere un pochino sconsiderati. Non fare certo come il dirigente che in una sola notte ha mandato 1000 messaggi a una collaboratrice.

Vergine

Oggi ti senti proprio la persona migliore per prendere in carico qualsiasi problematica di chi ti sta intorno. Ovviamente l'universo intero e tutti i tuoi amici e parenti ti ringrazieranno per questo e ti sentirai realizzata, finalmente compresa per le tue grandi doti di aiuto. Ti senti un po' come Lady Gaga che, con la sua battaglia, ha fatto sì che in alcune parti del mondo, come il Brasile, la fibromialgia sia riconosciuta come disabilità. Anche tu sei proprio pronta a metterti in gioco anche per battaglie che non siano specificatamente tue.

Bilancia

Con tutti i pianeti a tuo favore, senti che Nettuno che si mette in opposizione non potrà che renderti più facile l'evoluzione personale. Ed è proprio così, cara Bilancia, che devi prendere questo transito così coinvolgente: come qualcosa che ti porta a un'inevitabile evoluzione. I pianeti in trigono oggi ti fanno sentire così ottimista che senti di poter raggiungere anche tu i grandi risultati dell'attore Timothée Chalamet, che è il primo ad aver ottenuto tre nomination come miglior attore agli Oscar a meno di trent'anni.

Scorpione

Con tutti i pianeti che ti danno fastidio oggi, ma proprio tutti, compresa la Luna storta, dubiti davvero di te stesso e delle tue capacità. Hai l'impressione che quello che hai costruito sia soltanto un castello di sabbia troppo vicino al bagnasciuga. Ovviamente sono tutte tue paranoie, o in massima parte, ma nel tuo caso specifico sarà davvero difficile oggi spazzarle via. Ti senti come una delle guide turistiche che al primo esame nazionale è stata bocciata. Se ti può consolare, pare che solo 230 siano idonee su oltre 12.000 che hanno fatto il test.

Sagittario

Senti di essere ricco, ma ricco soprattutto dal punto di vista intellettuale e culturale, il che però per te è la cosa migliore che possa succedere. Quando ti senti riconosciuto per quello che pensi e quello che sai, allora hai l'impressione di poter fare qualsiasi cosa, conquistare il mondo! Ovviamente tutto ciò ti rende anche particolarmente piacevole in qualsiasi situazione sociale, compresi i tête-à-tête. Sei felice come Ed Sheeran quando scopre di essere il primo artista della storia a possedere quattro brani con più di 3 miliardi di ascolti su Spotify.

Capricorno

Con la Luna a tuo favore e tutti i pianeti nel segno dell'Acquario che ti donano una grande risolutezza e concretezza, oggi hai proprio voglia di risolvere cose. Probabilmente ti mancherà un pochino l'elasticità più sensibile, ma sono sicura che riuscirai comunque a trovare la tua direzione. Di sicuro non cambierai continuamente idea come Trump sui dazi da imporre a chi non lo segue nella questione Groenlandia.

Acquario

La Luna storta non fa che renderti ancora più audace nell'esporre ed esprimere quelle che sono le tue idee, soprattutto quando sono innovative e controcorrente. D'altronde qualcuno dovrà prendersi l'incarico di far vedere al mondo quanto sia liberatorio rompere con la tradizione ed esprimersi per quello che si è. Tu oggi ne sarai maestro, anche godendo un pochino del lasciare le persone intorno a te a bocca aperta. Sei proprio come Tommy Cash che ha sfilato alla Paris Fashion Week vestito da LEGO gigante.

Pesci

Nettuno ti abbandona proprio quando hai tutti i pianeti che si trovano alle tue spalle e tu hai proprio la sensazione che in questo mondo metafisico, fatto di fantasia, non solo tu ci sia ancora con entrambe le pinne, ma che tu non abbia alcuna intenzione di uscirne. Anche per oggi gli ideali, la tua personale filosofia di vita, sono molto ma molto più.