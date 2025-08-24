L’oroscopo di lunedì 25 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Luna e Marte opposti ti rendono nervoso: rischi di dire troppo o troppo poco.
Lavoro: Comunicazione difficile: evita riunioni cruciali.
Fortuna: Non brillante: piccoli intoppi si accumulano.
Il consiglio del giorno: Scrivi un messaggio invece di parlare a voce: ti aiuta a chiarirti.
Voto: 5,5
Toro
Amore: Venere a favore amplifica la passione: vivi momenti intensi.
Lavoro: Successi riconosciuti: oggi ricevi complimenti sinceri.
Fortuna: Segno top: goditi le energie favorevoli.
Il consiglio del giorno: Fai una foto ricordo: oggi è da incorniciare.
Voto: 9
Gemelli
Amore: Oggi sei pungente e curioso: flirt stimolanti all’orizzonte.
Lavoro: Mercurio a favore ti rende brillante: sfide affrontate con coraggio.
Fortuna: Buona: colpi di genio possono portare occasioni.
Il consiglio del giorno: Allenati con un quiz o rompicapo.
Voto: 7,5
Cancro
Amore: Venere ti abbandona e diventi nostalgico: non è la giornata migliore.
Lavoro: Fatichi a concentrarti, rinvia le decisioni.
Fortuna: Sotto tono: tutto sembra andare a rilento.
Il consiglio del giorno: Scrivi i tuoi pensieri per sfogarti.
Voto: 5
Leone
Amore: Venere ti favorisce: ti senti irresistibile e generoso.
Lavoro: Mercurio ti dona parole vincenti: convincere sarà facile.
Fortuna: Oggi tutto gira a tuo favore.
Il consiglio del giorno: Regala un libro a una persona cara.
Voto: 8,5
Vergine
Amore: Luna e Venere ti rendono romantica: cuori che battono forte.
Lavoro: Concentrazione variabile, ma creatività viva.
Fortuna: Oggi piccoli segnali ti scaldano l’animo.
Il consiglio del giorno: Riascolta una vecchia playlist.
Voto: 7
Bilancia
Amore: Venere e Luna ti esaltano: oggi sei calamita di cuori.
Lavoro: Marte ti dona intraprendenza: ottimi risultati.
Fortuna: Buona, anzi ottima: segno in risalita.
Il consiglio del giorno: Regalati un abito nuovo che ti faccia brillare.
Voto: 9
Scorpione
Amore: Venere in uscita porta instabilità: non tutto fila liscio.
Lavoro: Sei meno brillante: evita tensioni e tieni basso profilo.
Fortuna: La Luna storta ti rende permaloso: non drammatizzare.
Il consiglio del giorno: Indossa un capo colorato per migliorare l’umore.
Voto: 5,5
Sagittario
Amore: Brillante e curioso: conversazioni piene di fascino.
Lavoro: Mercurio ti sostiene: preparato e rapido nelle risposte.
Fortuna: Alta: giornata favorevole in ogni campo.
Il consiglio del giorno: Inizia un nuovo corso di aggiornamento.
Voto: 8,5
Capricorno
Amore: Luna e Marte ti tolgono energia: la dolcezza scarseggia.
Lavoro: Preferisci il comfort al sacrificio: rimandi gli impegni.
Fortuna: Non eccelsa, ma non del tutto negativa.
Il consiglio del giorno: Concediti una pausa lunga senza sensi di colpa.
Voto: 6
Acquario
Amore: Venere in opposizione ti rende estremo: dichiarazioni senza filtro.
Lavoro: Oggi sei deciso: affronti verità scomode senza paura.
Fortuna: Neutra, dipende tutto dalle tue scelte.
Il consiglio del giorno: Scrivi una lista di cose che vuoi cambiare subito.
Voto: 6,5
Pesci
Amore: Venere lontana ti rende fragile: hai bisogno di più attenzioni.
Lavoro: Scarsa concentrazione: rischi di perderti in un bicchiere d’acqua.
Fortuna: La malinconia ti rallenta, niente colpi di scena.
Il consiglio del giorno: Guarda un vecchio film che ti commuove.
Voto: 5