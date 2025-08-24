L’oroscopo di lunedì 25 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di lunedì 25 agosto 2025 la Venere passa nel segno del Leone: giorni amorosi e deliziosi per i segni di fuoco.

Ariete

Amore: Luna e Marte opposti ti rendono nervoso: rischi di dire troppo o troppo poco.

Lavoro: Comunicazione difficile: evita riunioni cruciali.

Fortuna: Non brillante: piccoli intoppi si accumulano.

Il consiglio del giorno: Scrivi un messaggio invece di parlare a voce: ti aiuta a chiarirti.

Voto: 5,5

Toro

Amore: Venere a favore amplifica la passione: vivi momenti intensi.

Lavoro: Successi riconosciuti: oggi ricevi complimenti sinceri.

Fortuna: Segno top: goditi le energie favorevoli.

Il consiglio del giorno: Fai una foto ricordo: oggi è da incorniciare.

Voto: 9

Gemelli

Amore: Oggi sei pungente e curioso: flirt stimolanti all’orizzonte.

Lavoro: Mercurio a favore ti rende brillante: sfide affrontate con coraggio.

Fortuna: Buona: colpi di genio possono portare occasioni.

Il consiglio del giorno: Allenati con un quiz o rompicapo.

Voto: 7,5

Cancro

Amore: Venere ti abbandona e diventi nostalgico: non è la giornata migliore.

Lavoro: Fatichi a concentrarti, rinvia le decisioni.

Fortuna: Sotto tono: tutto sembra andare a rilento.

Il consiglio del giorno: Scrivi i tuoi pensieri per sfogarti.

Voto: 5

Leone

Amore: Venere ti favorisce: ti senti irresistibile e generoso.

Lavoro: Mercurio ti dona parole vincenti: convincere sarà facile.

Fortuna: Oggi tutto gira a tuo favore.

Il consiglio del giorno: Regala un libro a una persona cara.

Voto: 8,5

Vergine

Amore: Luna e Venere ti rendono romantica: cuori che battono forte.

Lavoro: Concentrazione variabile, ma creatività viva.

Fortuna: Oggi piccoli segnali ti scaldano l’animo.

Il consiglio del giorno: Riascolta una vecchia playlist.

Voto: 7

Bilancia

Amore: Venere e Luna ti esaltano: oggi sei calamita di cuori.

Lavoro: Marte ti dona intraprendenza: ottimi risultati.

Fortuna: Buona, anzi ottima: segno in risalita.

Il consiglio del giorno: Regalati un abito nuovo che ti faccia brillare.

Voto: 9

Scorpione

Amore: Venere in uscita porta instabilità: non tutto fila liscio.

Lavoro: Sei meno brillante: evita tensioni e tieni basso profilo.

Fortuna: La Luna storta ti rende permaloso: non drammatizzare.

Il consiglio del giorno: Indossa un capo colorato per migliorare l’umore.

Voto: 5,5

Sagittario

Amore: Brillante e curioso: conversazioni piene di fascino.

Lavoro: Mercurio ti sostiene: preparato e rapido nelle risposte.

Fortuna: Alta: giornata favorevole in ogni campo.

Il consiglio del giorno: Inizia un nuovo corso di aggiornamento.

Voto: 8,5

Capricorno

Amore: Luna e Marte ti tolgono energia: la dolcezza scarseggia.

Lavoro: Preferisci il comfort al sacrificio: rimandi gli impegni.

Fortuna: Non eccelsa, ma non del tutto negativa.

Il consiglio del giorno: Concediti una pausa lunga senza sensi di colpa.

Voto: 6

Acquario

Amore: Venere in opposizione ti rende estremo: dichiarazioni senza filtro.

Lavoro: Oggi sei deciso: affronti verità scomode senza paura.

Fortuna: Neutra, dipende tutto dalle tue scelte.

Il consiglio del giorno: Scrivi una lista di cose che vuoi cambiare subito.

Voto: 6,5

Pesci

Amore: Venere lontana ti rende fragile: hai bisogno di più attenzioni.

Lavoro: Scarsa concentrazione: rischi di perderti in un bicchiere d’acqua.

Fortuna: La malinconia ti rallenta, niente colpi di scena.

Il consiglio del giorno: Guarda un vecchio film che ti commuove.

Voto: 5