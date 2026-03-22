L’oroscopo del 23 marzo 2026: Ariete e Acquario pensano a rinnovarsi, le previsioni segno per segno

Quanta creatività con Venere in Ariete e la Luna in Gemelli nell’oroscopo di lunedì 23 marzo 2026: estroversione, coraggio, socialità ed energie soprattutto ai segni di fuoco e d’aria.

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Ariete

Potresti essere protagonista di abbinamenti davvero inusuali, perché sei carico di energia, di voglia di fare, ma con un animo sempre molto sensibile. La techno yoga che arriva da Rotterdam? Beh, potresti essere proprio tu uno dei fondatori di questa nuova disciplina che unisce due lati estremamente opposti, ma che si focalizzano entrambi sul benessere e sul divertimento. Venere nel tuo segno e la Luna a favore creano questi mix unici, un po’ come quelli delle cucine orientali o dei grandi chef che sorprendono con accostamenti inaspettati.

Toro

Il sogno impossibile potrebbe essere l’uovo di Pasqua di Louis Vuitton a forma di borsetta, con tanto di logo iconico, per un costo davvero per pochi: duecentocinquanta euro e in edizione limitata. Ecco, con Mercurio e Marte a favore tu hai quella determinazione non per acquistarlo, ma per decidere di realizzarlo con le tue mani. I progetti, l’amore, i sentimenti e l’organizzazione della tua vita li costruisci da solo, senza aspettare soluzioni già pronte, soprattutto quando si tratta di momenti davvero unici.

Gemelli

Oggi finalmente vi sentite completamente a vostro agio nel mondo, nel modo in cui vi muovete e nelle scelte che prendete. Mercurio non è ancora del tutto vostro alleato, ma è tornato diretto e, con la Luna nel vostro segno, ogni occasione la sapete cogliere perfettamente per divertirvi o creare momenti di sorpresa e spettacolo. Proprio come la comparsa di Grogu, alias Baby Yoda, tra il pubblico degli Oscar: voi siete quell’effetto sorpresa che nessuno si aspetta.

Cancro

Ti senti sicuro di te stesso, forse anche un pochino di più. Tutto merito di Mercurio a favore e di Marte che dialoga perfettamente con Giove nel tuo segno. Ti vedremo esagerare, e la cosa potrebbe anche piacerti. Sei proprio come Anna Kournikova che gioca una partita con un anello di fidanzamento da undici carati: sopra le righe, ma perfettamente a tuo agio.

Leone

Oggi sorprendi per la voglia di divertirti, di essere scanzonato e soprattutto di lasciarti andare. Tutto merito di Venere e della Luna a favore che alleggeriscono gli animi e danno spazio a un’energia davvero travolgente. Proprio come Mel C che balla “Stop” con gli Spice Boys, tu riesci a farti notare anche nelle situazioni più semplici, trasformando ogni gesto in qualcosa di unico.

Vergine

Ormai dovresti averci fatto il callo con le incongruenze della vita. Mercurio è sempre in opposizione e la Luna storta attira la tua attenzione verso curiosità che ti lasciano davvero a bocca aperta. Milioni di viaggiatori bloccati in Medio Oriente per mancanza di voli? Non per i centocinquanta cavalli da competizione del Qatar trasferiti con un volo privato in Europa. Il mondo gira secondo logiche che per te restano ancora difficili da comprendere.

Bilancia

Oggi sfrutti quella genialità un po’ fuori dagli schemi che ti regala questa splendida Luna a favore nel segno dei Gemelli. È proprio la spinta che ti serve per uscire dalle solite abitudini e contrastare una Venere in opposizione che ti fa sentire meno centrata del solito. Le soluzioni alternative non sono solo possibili, ma anche decisamente efficaci. Proprio come lo Sri Lanka che ha scelto di rendere il mercoledì un giorno festivo per gestire al meglio le risorse energetiche: a volte basta cambiare prospettiva per sistemare anche ciò che sembrava complicato.

Scorpione

Che tu sia estremamente intelligente non è certo una novità. La tua mente oggi viaggia velocissima, proprio come un computer quantistico capace di anticipare cause ed effetti. Sei valorizzato, riconosciuto e perfettamente nel tuo elemento grazie a Mercurio e Marte che tifano per te. Un po’ come la città di Ancona quando è stata proclamata capitale italiana della cultura per il duemilaventotto: improvvisamente sotto i riflettori, ma con tutte le carte in regola per esserci. Ecco, tu oggi sei esattamente così.

Sagittario

Lo so, vorresti correre, muoverti e vedere finalmente realizzati i tuoi progetti. Invece ti trovi ancora in una fase un po’ bloccata e, con la Luna storta, la sensazione è proprio quella di essere in un cul-de-sac. La tentazione di reagire in modo impulsivo è forte, ma attenzione a non esagerare, proprio come il fondista britannico Gabriel Gledhill che ha gareggiato completamente ubriaco come protesta per non aver ottenuto il rinnovo per il visto. Ecco, oggi serve misura, non eccesso.

Capricorno

Idee avveniristiche, ma assolutamente realizzabili. Hai quella marcia in più che ti permette di vedere lontano senza perdere il contatto con la realtà. Grazie a Mercurio e Marte, riesci a sviluppare progetti che sembrano futuristici ma che hanno basi solide. Un po’ come il progetto dell’anello solare giapponese per dare energia eterna alla terra: visionario, certo, ma incredibilmente concreto. Sei avanti, sempre un passo rispetto agli altri.

Acquario

Tu sei il segno che sa dare davvero senso e valore al concetto di diversità. Il bello, per te, non è mai scontato: deve essere unico, irripetibile, riconoscibile. Questa tua visione viene amplificata e diventa ancora più evidente oggi che Venere e la Luna ti ispirano profondamente. È proprio quello sguardo intelligente e inclusivo che ti permette di cogliere valore dove altri non lo vedono. La storia di Daniele Terenzi, primo étoile con disabilità, sembra proprio rispecchiare il tuo modo di osservare il mondo.

Pesci

Oggi la Luna davvero stortissima potrebbe farvi traballare un po’. Eh sì, voi puntate sempre in alto, con sogni ambiziosi e quella convinzione di poter gestire tutto. Il problema è che, a volte, l’equilibrio viene meno. Un po’ come Kim Kardashian tutta ‘gold’ su tacchi altissimi di venti centimetri che inciampa entrando all’after parti degli Accademy Awards. Ecco, oggi serve più misura e meno slancio, perché non tutto può essere affrontato di corsa.