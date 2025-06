video suggerito

L’oroscopo di lunedì 23 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Quanta energia emotiva in questa giornata per l’oroscopo di lunedì 23 giugno 2025, che è per natura la più potente dell’anno! Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ti apri piano piano, come un fiore al sole di giugno.

Lavoro: ritrovi il ritmo giusto senza fare troppa fatica.

Fortuna: una piccola coincidenza potrebbe trasformarsi in una sorpresa.

Il consiglio del giorno: scegli chi ti fa sentire bene, anche per un semplice caffè.

Voto: 7 e mezzo, inizia a tornare la tua voglia di brillare.

Toro

Amore: travolgente come una dichiarazione in diretta tv.

Lavoro: sei il CEO di te stesso, e anche il tuo miglior consulente.

Fortuna: sale come la schiuma di un cappuccino appena fatto.

Il consiglio del giorno: sfrutta ogni occasione, anche le più insolite.

Voto: 8 e mezzo, sei il re del mese, e nessuno osa contraddirti.

Gemelli

Amore: tenete a bada l’impazienza, non tutto si può correre.

Lavoro: le idee ci sono, ma serve una tabella di marcia.

Fortuna: un po’ timida, come il sole dietro le nuvole.

Il consiglio del giorno: prendete fiato prima di saltare.

Voto: 9, siete sul trampolino, ma serve ancora un piccolo slancio.

Cancro

Amore: dolce come una lettera trovata per caso in un vecchio libro.

Lavoro: hai una visione lucida e una mano ferma.

Fortuna: ti bussa alla porta con un mazzo di fiori.

Il consiglio del giorno: non sottovalutare quello che hai già.

Voto: 8, con il sorriso sulle labbra e il cuore leggero.

Leone

Amore: va preso a cucchiaiate, come una granita alla menta.

Lavoro: non esagerare con le lamentele, scegli le priorità.

Fortuna: ti trova mentre ridi a crepapelle.

Il consiglio del giorno: scrivi una lista di ciò che ti rende felice.

Voto: 7 – basta poco per sentirti di nuovo re.

Vergine

Amore: sei tu che comandi il gioco, ma non dimenticare l’empatia.

Lavoro: puoi convincere anche i più scettici, ma con stile.

Fortuna: si nasconde dietro una provocazione ben riuscita.

Il consiglio del giorno: sii regina, ma con il sorriso.

Voto: 5 e mezzo, non alzare troppo la voce.

Bilancia

Amore: cerchi qualcosa di vero, che ti faccia vibrare come un palco sotto le luci del Pride.

Lavoro: sei pronta a dire “basta” a ciò che ti soffoca, anche con un gesto teatrale.

Fortuna: se ne sta dietro l’angolo, come una sorpresa dopo un cambio di rotta.

Il consiglio del giorno: osa, e fallo con glitter.

Voto: 7, ribelle quanto basta, e anche un po’ magnetica.

Scorpione

Amore: sei intenso e magnetico come una scena d’amore scritta da Sorrentino.

Lavoro: sei un diesel che non si ferma, nemmeno davanti al dubbio.

Fortuna: la crei, più che aspettarla.

Il consiglio del giorno: affidati al tuo istinto, ma anche al tuo piano B.

Voto: 8, maestro di strategie emotive.

Sagittario

Amore: non lanciarti in dichiarazioni se hai il fiato corto.

Lavoro: sii prudente, come quando attraversi con la luce gialla.

Fortuna: non sfidarla, oggi si nasconde bene.

Il consiglio del giorno: ripeti: “anche l’ordinario può essere rassicurante”.

Voto: 5, oggi meglio stare alla finestra, in silenzio.

Capricorno

Amore: sei seducente come un invito scritto su un tovagliolo.

Lavoro: sai come far colpo con due parole ben scelte.

Fortuna: ti sorride maliziosa da dietro le quinte.

Il consiglio del giorno: ogni gesto può essere una dichiarazione d’intenti.

Voto: 7, seduci con stile, e vinci a occhi chiusi.

Acquario

Amore: ti stringe forte come un salvagente in acque agitate.

Lavoro: sei lucido e ispirato, anche con le scarpe bagnate.

Fortuna: ti segue silenziosa, come un’ombra buona.

Il consiglio del giorno: non avere paura di chiedere aiuto, sei umano.

Voto: 8, incrollabile anche con il vento contro.

Pesci

Amore: siete lunatici come una canzone in minore.

Lavoro: ogni mail vi sembra un’aggressione passiva.

Fortuna: vi ignora come un piccione altezzoso.

Il consiglio del giorno: cercate rifugio nella vostra immaginazione.

Voto: 5 e mezzo, oggi è “no”, ma anche i pesci nuotano controcorrente.