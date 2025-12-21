L’oroscopo di lunedì 22 dicembre 2025: se avete cose da risolvere chiedete a Toro e Capricorno

Quanta voglia di fare cose e organizzarne altre nell’oroscopo di lunedì 22 dicembre 2025. I segni di terra non staranno con le mani in mano. Il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Luna, Marte e Venere ti bacchettano in questa prima parte della giornata, ma tu non indietreggi neppure di un passo. Anzi, più gli astri cercano di metterti alla prova, più tiri fuori quella combinazione micidiale di intelligenza, caparbietà e fantasia che ti rende imbattibile. Sai ribaltare le situazioni con una naturalezza disarmante, proprio come i trentini che hanno deciso di portare la neve in elicottero sul Monte Bondone pur di riaprire le piste il prima possibile. Quando tutto sembra dire “non si può fare”, tu rispondi con un’idea fuori schema e un colpo di genio.

Toro

Te l’avevo detto che ne sarebbe valsa la pena aspettare. I momenti più complicati ora iniziano a fiorire e a trasformarsi in regali inattesi, soprattutto sul piano astrale. Marte, Venere e la Luna dalla tua parte ti tolgono il peso delle incombenze e ti rimettono in una posizione di assoluto vantaggio. Puoi finalmente metterti comodo e goderti lo spettacolo, senza dover organizzare nulla. Anche osservare le Geminidi, le stelle cadenti più belle di quest’anno e visibili proprio ora, diventa un piacere spontaneo: il posto giusto, la compagnia giusta, il momento perfetto. È come essere in pole position senza aver dovuto sgomitare.

Gemelli

Amore: I sentimenti chiedono ascolto, non analisi: spegni il cervello e accendi l’intuito.

Lavoro: Non forzare i tempi, anche una pausa forzata può rivelarsi una strategia vincente.

Fortuna: Arriva quando smetti di controllare tutto e lasci spazio a ciò che non avevi previsto.

Il consiglio del giorno: Fidati delle sensazioni, anche se non sai ancora spiegarle.

Voto: 6

Cancro

Amore: I sentimenti vanno maneggiati con cura, come cristalli sottili che possono incrinarsi facilmente.

Lavoro: Procedi passo dopo passo, senza scorciatoie che promettono troppo e mantengono poco.

Fortuna: Ti protegge se resti nel tuo tracciato sicuro, lontano dagli azzardi inutili.

Il consiglio del giorno: Meglio andare piano che doversi fermare di colpo.

Voto: 5 –

Leone

Amore: Le emozioni sono forti, ma vanno espresse con misura per evitare fraintendimenti inutili.

Lavoro: Una comunicazione più chiara ti evita tensioni e ti fa guadagnare rispetto.

Fortuna: Sta nel saper scegliere quando parlare e quando fermarsi.

Il consiglio del giorno: Usa le parole come strumenti, non come armi.

Voto: 6

Vergine

Amore: I sentimenti sono luminosi e leggeri, come una danza che non stanca mai.

Lavoro: La tua energia è contagiosa e ti rende un punto di riferimento per tutti.

Fortuna: Ti accompagna quando segui ciò che ti fa sentire viva e autentica.

Il consiglio del giorno: Goditi il momento senza cercare difetti dove non ce ne sono.

Voto: 8+

Bilancia

Amore: L’amore è come una scena improvvisata: se segui solo il copione perdi la magia, se ascolti l’emozione puoi sorprenderti e sorprendere davvero.

Lavoro: Anche sul lavoro l’imprevisto è una variabile creativa: una deviazione può rivelarsi la strada più interessante verso il risultato.

Fortuna: La fortuna oggi arriva quando smetti di pianificare tutto e lasci spazio a ciò che non avevi previsto.

Il consiglio del giorno: Allenta la presa sul controllo: ciò che nasce spontaneamente può essere più potente di mille calcoli.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Amore: In amore sei come un palco illuminato: dichiarare ciò che provi accende l’emozione e crea connessioni profonde e magnetiche.

Lavoro: Sul lavoro è il momento di esporsi: una scelta chiara oggi vale più di mille ripensamenti domani.

Fortuna: La fortuna segue il coraggio di chi non trattiene l’energia ma la lascia fluire con decisione.

Il consiglio del giorno: Dì quello che vuoi davvero, senza edulcorare: la chiarezza è la tua arma vincente.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Amore: In amore spiega meno e ascoltate di più: non tutto ha bisogno di una lezione, a volte basta condividere.

Lavoro: Sul lavoro brilli come un professore ispirato: la tua competenza oggi è una guida per gli altri.

Fortuna: La fortuna arriva quando il sapere diventa condivisione e non semplice dimostrazione di superiorità.

Il consiglio del giorno: Usa la conoscenza per unire, non per primeggiare: il vero maestro è chi sa coinvolgere.

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: In amore sorprendi: quando abbassi le difese diventate magnetici e profondamente coinvolgenti.

Lavoro: Sul lavoro è il momento di osare: una mossa audace può consacrarti come leader indiscusso.

Fortuna: La fortuna ti segue quando hai il coraggio di mostrarti senza armature, autentico e presente.

Il consiglio del giorno: Fidati dell’istinto emotivo: non tutto va controllato, alcune magie vanno vissute.

Voto: 9

Acquario

Amore: Ami come pensi: fuori dagli schemi, ma con un senso profondo che arriva col tempo.

Lavoro: Le tue intuizioni oggi sono semi: non tutti germoglieranno subito, ma quelli giusti sì.

Fortuna: Ti accompagna quando resti fedele alla tua etica, non alle mode.

Il consiglio del giorno: Non ridimensionarti per farti capire: spiega, ma resta grande.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: In amore vi lasciate travolgere: seguite il cuore senza calcoli, ma ricordatevi di atterrare con dolcezza.

Lavoro: Sul lavoro l’intuito batte la logica: oggi sentire è più efficace che pianificare.

Fortuna: La fortuna vi sorride quando scegliete la gioia autentica invece della perfezione formale.

Il consiglio del giorno: Vivete l’emozione, ma tenete un piede a terra: la magia funziona meglio così.

Voto: 8