L’oroscopo di lunedì 21 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: sei brillante, diretto, seducente. Colpisci con parole dolci e battute fulminanti.

Lavoro: idee rapide, risposte pronte. Nessuno ti batte quando c’è da improvvisare.

Fortuna: è al tuo fianco, soprattutto se ti muovi con entusiasmo.

Il consiglio del giorno: acquista un'agenda digitale per raccogliere tutti i tuoi progetti geniali.

Voto: 8

Toro

Amore: romantico come una canzone di Tiziano Ferro, oggi sei puro zucchero.

Lavoro: gentilezza e calma vincono tutto. Anche la mail sgarbata del collega.

Fortuna: l’universo risponde al tuo buonumore con regali inaspettati.

Il consiglio del giorno: compra dei fiori freschi da mettere in cucina. Cambia l’energia.

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Amore: sorrisi, parole giuste e vibrazioni leggere. Siete irresistibili.

Lavoro: creativi e comunicativi, portate aria nuova ovunque passiate.

Fortuna: super brillante: siete come calamite di buone notizie.

Il consiglio del giorno: iniziate un diario delle idee felici. Vi servirà anche nei giorni grigi.

Voto: 8 e mezzo

Cancro

Amore: emozionato, profondo, nostalgico. Ami con dolcezza e occhi lucidi.

Lavoro: anche al lavoro oggi ti muovi col cuore. E funziona.

Fortuna: ti accompagna nei ricordi che sanno ispirarti davvero.

Il consiglio del giorno: riguarda un vecchio album di foto e stampa una nuova cornice.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: sicuro di te, affascinante e un po’ sfrontato. E funziona.

Lavoro: sai parlare di te senza sembrare egocentrico. Quasi un superpotere.

Fortuna: ti premia quando hai il coraggio di essere te stesso.

Il consiglio del giorno: compra un accessorio iconico da mettere sempre: la tua firma.

Voto: 8

Vergine

Amore: ti senti trascurata. Oggi vuoi coccole, non solo compiti da svolgere.

Lavoro: precisa, puntuale e troppo disponibile. Ricordalo: non sei l’assistente universale.

Fortuna: nascosta dietro a una pausa: rallenta per scoprirla.

Il consiglio del giorno: compra un pigiama bellissimo per sentirti amata da te stessa.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Amore: l’amore oggi è ovunque: nei gesti semplici, negli sguardi, anche nel silenzio.

Lavoro: convinci chiunque con garbo e intelligenza. Sei diplomaticamente magnetica.

Fortuna: la fortuna è una carezza gentile che ti accompagna tutto il giorno.

Il consiglio del giorno: acquista un rossetto acceso per baciare con più convinzione.

Voto: 9

Scorpione

Amore: sospettoso e pungente, oggi rischi di fraintendere anche un messaggio innocente.

Lavoro: non è il giorno giusto per firmare contratti o dare fiducia al primo che passa.

Fortuna: ti ha momentaneamente tolto il saluto. Evita giochi d’azzardo.

Il consiglio del giorno: fai backup di tutto: dai file ai sentimenti.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Amore: altro che passione: oggi sei un mix tra tempesta emotiva e bisogno d'affetto.

Lavoro: fatichi a concentrarti. Troppe emozioni tutte insieme.

Fortuna: ti gira le spalle, ma lascia qualche briciola lungo il cammino.

Il consiglio del giorno: fai una corsa leggera o una lunga camminata per sfogare la tensione.

Voto: 5

Capricorno

Amore: meno romantico, più affidabile. Oggi ami con concretezza.

Lavoro: determinato, solido, ispirato. Le sfide ti stimolano, non ti spaventano.

Fortuna: non serve aspettarla: te la costruisci passo dopo passo.

Il consiglio del giorno: compra una nuova agenda per pianificare un progetto personale.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: tenero, accogliente e generoso. Ami senza riserve, finalmente.

Lavoro: creativo, ma un po' disordinato. Hai idee brillanti: scrivile subito.

Fortuna: in ripresa. La dolcezza è il tuo talismano.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di cucina salutare e colorata.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: amate a pugni stretti: chi vi ama deve tenere il passo col vostro cuore battagliero.

Lavoro: grintosi, decisi, risoluti. Nessuno vi mette in un angolo oggi.

Fortuna: appare quando agite con coraggio e indignazione costruttiva.

Il consiglio del giorno: sottoscrivete una petizione o sostenete una causa che vi sta a cuore.

Voto: 6 e mezzo