L’oroscopo di lunedì 2 marzo 2026: Pesci e Cancro accolgono le energie di Marte

Nell’oroscopo di lunedì 2 marzo 2026 Marte passa nel segno dei Pesci, dove si trovano anche la Venere e Mercurio, retrogrado. L’acqua è protagonista e sa gestire le emozioni della Luna, che sta per diventare piena.

Ariete

Amore, dolcezza e sentimenti oggi potrebbero fiorire grazie a una splendida Luna a favore, soprattutto nella prima parte della giornata. Lascia andare ciò che provi, perché hai bisogno di ammorbidire quella rigidità fatta di ordine, struttura e gerarchia che Saturno nel tuo segno sta fortemento stimolando. Oggi hai bisogno di notizie che parlino al cuore: come la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller e la romanticissima proposta di fidanzamento a Parigi, perfetta per ricordarti che lasciarsi andare è una forma di forza.

Toro

Passi dall’essere ipercritico a super accomodante nel giro di poche ore. La mattina potresti sentire forte l’effetto Bad Bunny che ha fatto aumentare quasi del triplo le prenotazioni a Porto Rico dopo il Super Bowl, mentre nel pomeriggio potresti ritrovarti a prenotare davvero un volo per una meta esotica. È il gioco di una Luna prima storta e poi favorevole. L’equilibrio vero, però, resta nelle tue mani grazie a Venere che non ti abbandona e continua a regalarti buon senso e gusto.

Gemelli

La vostra mente super affollata può finalmente iniziare a mettere ordine. Approfittate della mattina con la una a favore nel segno del Leone, perché nel pomeriggio quando diventa storta potreste diventare più insofferenti. Tra Mercurio, il retrogrado e tutti gli eventi delle ultime settimane, Olimpiadi, Sanremo e Fashion Week, avete immagazzinato troppi dati. Metterli in ordine alfabetico è una vera impresa, quindi meglio procedere un pezzettino alla volta.

Cancro

I sentimenti diventano forti, passionali, energia pura che trovi non solo dentro di te ma anche nel tuo entourage. Marte, Venere, Mercurio e la Luna oggi sembrano sorriderti insieme. Hai la sensazione di avere tutto ciò che ti serve attorno, proprio come la reunion completa del cast di Stranger Things per il matrimonio di Maya Hawke, figlia di Uma Thurman. Oggi ti senti celebrato, riconosciuto e accolto, e ricambi con il tuo sorriso più autentico.

Leone

Lo senti, lo percepisci e non vedevi l’ora: Marte termina l’opposizione e tu ti senti finalmente liberato, come davanti a un semaforo verde. Tutto inizia a scorrere proprio mentre la Luna passa dal tuo segno e ti restituisce fiducia. I progetti riprendono a muoversi come il sequel letterario di Gossip Girl previsto per l’estate dell’anno prossimo, dove Blair Waldorf avrà quarant’anni nella solita New York scenografica e magnetica.

Vergine

Oggi hai bisogno di aiuto, di quelli importanti, perché ti senti senza basi e capace di sorprenderti anche per le cose più banali. L’effetto dei pianeti veloci in opposizione è come quello dei giornalisti e degli atleti americani che durante le Olimpiadi in Italia scoprono forme di pasta e sughi mai visti e ne restano affascinati. Per fortuna la luna a favore ti sostiene e suggerisce di prendere la vita con più calma, lasciando spazio alla scoperta invece che al controllo.

Bilancia

Imparare ad aspettare è un’arte che per te potrebbe essere naturale, anche se con Saturno in opposizione senti il bisogno di essere perfetta proprio adesso. La Luna ti concede momenti di tregua da te stessa e dal bisogno continuo di performare. L’esempio perfetto è la Sagrada Familia di Barcellona, completata con la croce sulla torre principale dopo anni di attesa: le cose importanti richiedono tempo, e tu oggi devi ricordartelo.

Scorpione

Potresti sentirti più buono del solito e meno pungente, soprattutto dal pomeriggio quando la Luna smette di essere storta. Ora che hai preso sicurezza nei tuoi progetti puoi persino spoilerare qualche novità che non vedevi l’ora di condividere. Proprio come Carlo Conti che annuncia Sanremo Estate, evento all’aperto previsto a luglio. Le buone notizie arrivano e tu le distribuisci con gusto strategico.

Sagittario

Ci sono difficoltà nel connetterti pienamente con l’universo e questo ti infastidisce. Ti senti come Tredici Pietro a Sanremo quando il microfono non funziona: hai qualcosa da dire ma il canale non è perfetto. La Luna del mattino ti consola come una Laura Pausini rassicurante e familiare, poi serve calma e doppi controlli per evitare difficoltà inutili.

Capricorno

Sulle questioni monarchiche inglesi e sul possibile passaggio da Carlo a William hai le idee chiarissime: nei momenti di cambiamento tu sai muoverti, ricostruire e riorganizzare. I pianeti veloci ti sorridono e dal pomeriggio anche la Luna ti accompagna verso decisioni importanti. Tutto è possibile, tutto è in divenire e tu hai le capacità per trasformare le transizioni in nuove strutture solide.

Acquario

Ti sei divertito e scatenato molto nell’ultimo periodo, ora arriva un momento di calma. Gli animi sono accesi al mattino, poi si chiude il sipario e le luci si abbassano. Marte saluta e la Luna passa per qualche ora in opposizione, invitandoti a non fare dichiarazioni definitive come Carlo Conti quando dice che quello è il suo ultimo Sanremo. Meglio aspettare prima di mettere un punto.

Pesci

Stile, armonia e sogno dominano questo periodo con i pianeti veloci nel vostro segno, anche se Mercurio retrogrado e la Luna storta del pomeriggio introducono qualche piccolo imprevisto. Anche quando vi sentite perfetti serve attenzione, proprio come Patty Pravo che non trova la sedia durante la rassegna stampa e cade davanti ai giornalisti. Oggi meno distrazioni e più presenza.