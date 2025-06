video suggerito

L'oroscopo di lunedì 2 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Quanta voglia di chiacchierare e discutere nell'oroscopo di lunedì 2 giugno con la Luna in Vergine.

Ariete

Amore: sei un fuoco d’artificio che esplode al minimo tocco.

Lavoro: vai dritto come un treno ad alta velocità senza fermate intermedie.

Fortuna: il destino ti sorride come un jolly calato al momento giusto.

Il consiglio del giorno: lasciati guidare dall’impulso, ma con un pizzico di strategia.

Voto: 8, scattante.

Toro

Amore: tenero come un orsacchiotto, ma a volte un po’ troppo impulsivo.

Lavoro: costruisci lentamente, ma con la solidità di una cattedrale gotica.

Fortuna: arriva a sprazzi, come un temporale d’estate.

Il consiglio del giorno: conta fino a dieci prima di reagire.

Voto: 7, passionale.

Gemelli

Amore: pungenti come una barzelletta ben calibrata.

Lavoro: giocate di astuzia come in una partita di scacchi improvvisata.

Fortuna: un po’ in altalena, come l’umore di un influencer in crisi creativa.

Il consiglio del giorno: non dite tutto quello che pensate.

Voto: 5 +, frizzanti ma pungenti.

Cancro

Amore: avvolgente come un plaid con le iniziali ricamate.

Lavoro: segui il cuore, anche quando la mente fa i capricci.

Fortuna: arriva sulle note di una vecchia canzone che ti fa sorridere.

Il consiglio del giorno: rispolvera vecchie idee, potrebbero sorprendere.

Voto: 8, nostalgico e ispirato.

Leone

Amore: come una proposta al tramonto, perfetta.

Lavoro: ogni passo è un applauso a scena aperta.

Fortuna: galoppa al tuo fianco come un destriero d’oro.

Il consiglio del giorno: goditi i successi, sono frutto della tua fatica.

Voto: 8 +, regale.

Vergine

Amore: timida come un messaggino lasciato in bozza.

Lavoro: precisa come una ricevuta fiscale scritta a mano.

Fortuna: arriva a piccoli passi, ma non sbaglia strada.

Il consiglio del giorno: ascolta di più, parla un po’ meno.

Voto: 7, sottovoce ma solida.

Bilancia

Amore: diffidente come un gatto in trasferta, ma sempre elegantissima.

Lavoro: calcoli tutto al millimetro come un architetto svizzero.

Fortuna: segue i tuoi pensieri lucidi come un’ombra discreta.

Il consiglio del giorno: non ti batte nessuno.

Voto: 7 +, vincitrice a mani basse.

Scorpione

Amore: più tenero di un bulldog francese in copertina.

Lavoro: rifletti a fondo prima di agire, come un grande stratega.

Fortuna: arriva sotto forma di segnale sottile e misterioso.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo sesto senso, è il tuo superpotere.

Voto: 7, silenzioso ma vincente.

Sagittario

Amore: avvolgente come una coperta in un campeggio sotto le stelle.

Lavoro: in ritardo come l’ultimo treno della sera, ma con buone intenzioni.

Fortuna: distratta come un turista senza Google Maps.

Il consiglio del giorno: concentrati su ciò che ti fa battere il cuore.

Voto: 5, off-road ma sognatore.

Capricorno

Amore: pianificato come un viaggio su rotaie giapponesi.

Lavoro: incastri tutto alla perfezione come un puzzle da 2000 pezzi.

Fortuna: ordinata e discreta come una busta sorpresa ben confezionata.

Il consiglio del giorno: credi nelle emozioni, anche se richiedono organizzazione.

Voto: 9, meticoloso e romantico.

Acquario

Amore: anticonvenzionale come un bacio al semaforo.

Lavoro: tagliente e diretto come una mail perfettamente scritta.

Fortuna: tecnologica e veloce, come una notifica al momento giusto.

Il consiglio del giorno: le idee sono la tua moneta d’oro, spendile bene.

Voto: 8, visionario.

Pesci

Amore: profondo come una ballata d’altri tempi.

Lavoro: altalenante come una poesia scritta di notte.

Fortuna: sfuggente come un sogno al risveglio.

Il consiglio del giorno: proteggete il vostro spazio sacro.

Voto: 5 -, dolci ma fragili.