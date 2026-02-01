L’oroscopo di lunedì 2 febbraio 2026 per tutti i segni: Leone e Scorpione ancora storditi dal plenilunio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Oggi è proprio l'impressione che tutti i pianeti facciano a gara per essere i tuoi preferiti e per farti stare meglio, ciascuno per il suo settore. Il risultato è che tu ti senti davvero invincibile e soprattutto l'ottimismo dilaga, trabocca come dal boccale di birra. Sei felice, per esempio, di leggere che grazie a tutti coloro che hanno visto il film di Checco Zalone Buen Camino c'è stato un incremento delle visite urologiche, uno degli argomenti del film.

Toro

Con la luna storta e anche Venere che non gioca proprio a favore, ogni occasione sarà buona per farti un po' i fatti tuoi. Persino le litigate! D'altronde, quando c'è dell'attrito con qualcuno che ami, l'opportunità di trovare delle soluzioni alternative per trovarti una tana, un rifugio, un momento tutto per te, è davvero allettante. Prendi spunto, per esempio, dall'ingegnere che ha trasformato il suo box in biblioteca, dato che la moglie non voleva più i suoi libri in casa. Ora nessuno lo potrà scrollare da lì!

Gemelli

Vi sentite così carichi grazie ai pianeti in Acquario, ma anche alla luna piena nel segno del Leone, che siete anche disposti a ironizzare su voi stessi, sulla vostra immagine, sui vostri punti deboli e sui difetti conclamati. È proprio così che fanno le persone che stanno bene con se stesse: non hanno certo paura di sorridere apertamente delle loro stranezze o debolezze. Ovviamente è con questo spirito che vi approcciate alle situazioni più strane: anzi, più sono strane e più vi piaceranno. Per esempio, J-Ax a Sanremo ha deciso di duettare con Cochi e Renato.

Cancro

Ti senti così pervaso e invaso dalle grandi emozioni, dato che sei il segno più sensibile alla fase lunare della luna piena, che oggi metterai l'istinto davanti a ogni cosa e ogni decisione sarà presa prima considerando i risvolti emotivi e romantici e soltanto dopo quelli pratici e pragmatici. Per esempio, sarai il primo a prenotare il primo treno panoramico lanciato dalla Norvegia che viaggia di notte per osservare l'aurora boreale.

Leone

Con la luna nel tuo segno zodiacale, il senso di panico e di emozioni incontrollate potrebbe farti prendere delle decisioni non proprio utili, né a te stesso né a chi ti circonda. Direi che la soluzione migliore sarebbe evitare qualsiasi presa di posizione, soprattutto quelle più drastiche dalle quali sarà difficile tornare indietro. Oggi è proprio un giorno da vivere il più velocemente possibile, cercando di passare inosservato al resto del mondo. Non vorresti mai fare come i proprietari della storica tenuta vinicola produttrice del Brunello di Montalcino, che hanno venduto ai coreani per 5 milioni di euro.

Vergine

Con questa luna piena sei decisamente pronta a far vedere quello che sai fare, buttandoti in situazioni che normalmente non sarebbero proprio da te. Anzi, credi che sia giunto il momento di uscire dalla tua comfort zone, proprio come ti spingono a fare sia la luna piena nel segno del Leone sia lo stellium in Acquario. Ti senti come la squadra giamaicana di bob che si è qualificata per le Olimpiadi invernali 2026, lasciando tutti basiti e incuriositi.

Bilancia

Nonostante tu abbia ancora l'impressione che non tutti apprezzino le tue caratteristiche, quel modo di fare che hai, accorto e tanto bisognoso di creare armonia intorno a te, sei soddisfatta perché oggi riceverai apprezzamenti e attestati di stima, soprattutto dalle persone che sembrano così lontane dal tuo modo di fare! Sei come Dan Brown, che esce vincitore nella top ten dei libri più venduti nel 2025.

Scorpione

Con la luna e anche Venere a sfavore, direi che questa giornata non inizia proprio nel migliore dei modi. Anzi, hai l'impressione di dover fare una grandissima fatica per accreditarti, per far capire tutto quello che sei e puoi fare. Ti senti un po' come le Birkenstock che, stanche di essere trattate come delle calzature brutte, hanno addirittura lanciato la loro linea da sposa. Potrebbe essere addirittura il nuovo wedding trend. Ricordati che dalle difficoltà spesso nascono delle trovate geniali.

Sagittario

Sei proprio come Ilary Blasi che, richiamata a gran voce da una gran fetta di Mediaset, conferma la sua presenza come conduttrice del prossimo Grande Fratello VIP. Vedi, caro Sagittario, i momenti di sosta obbligata che i pianeti ti hanno fatto vivere nei mesi scorsi potrebbero essere addirittura adesso il motivo di un grande rientro, il cui prezzo lo decidi tu. Siamo tutti pronti ad applaudirti di nuovo, decisamente in forma.

Capricorno

Le energie della luna piena ti agitano e tu, in questi giorni, non avresti proprio alcun bisogno di questo. Ovviamente, dove c'è agitazione c'è anche un dubbio ampio come un canyon e il bisogno di ritrovare conferme all'esterno. Per questo ti darai particolarmente da fare e ti dispiacerà parecchio quando non tutto ti riuscirà perfettamente al primo colpo, come vorresti. Ti senti un po' come Salvini quando anche gli spot delle Olimpiadi Milano-Cortina scherzano sugli ormai rinomati ritardi dei treni italiani.

Acquario

Nonostante questa luna piena nel segno del Leone abbia provato a rallentarti, a farti mettere in discussione e a crearti degli ostacoli con i quali hai dovuto confrontarti, ne esci più forte di prima. Oggi ti senti davvero un leone inarrestabile, come Djokovic che batte Sinner agli Australian Open. Anzi, anche le partite estenuanti come la loro ti caricano di adrenalina.

Pesci

Direi che le emozioni intense della luna piena amplificano ancora di più la tua voglia di evasione, di solitudine, di ritagliarti un luogo che sia soltanto per te e nel quale portare avanti le tue elucubrazioni mentali, intime e sentimentali. Insomma, sono talmente tante le cose che ti frullano tra la testa e il cuore che un po' di solitudine la vivi solo come un momento di pace. Sei come Papa Leone XIV, che ha dichiarato che andrà a vivere nella mansarda del palazzo apostolico. E speriamo che non funzioni il citofono!