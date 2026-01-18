L’oroscopo di lunedì 19 gennaio 2026: i cuori di Acquario e Bilancia si riscaldano

Nell’oroscopo di lunedì 19 gennaio si riaprono all’amore i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) grazie a Luna e Venere in Acquario.

Ariete

Non vorrei esagerare con l'ottimismo, ma potresti addirittura riscoprire l'amore proprio a partire da oggi, quando finalmente non solo la Luna ma persino Venere saranno a tuo favore. Questo significa che smetti di essere chiusa a doppia mandata come una porta blindata e riconsideri le coccole e il partner come uno dei tuoi migliori modi per passare il tempo libero. Quasi quasi ti commuovi sentendo le dichiarazioni di Pamela Anderson innamoratissima del suo Liam Neeson.

Toro

Con la Luna e Venere storti oggi, di punto in bianco senti nascere dentro di te il grande desiderio di farti gli affari tuoi, di andare il più lontano possibile, di ritagliarti uno spazio che sia off limits a tutti quelli che conosci. Resta soltanto il desiderio erotico che, nel dubbio, per il momento tieni in sospeso. Ti alletta anche soltanto l'idea di un hotel sulla Luna che però, al momento, ha un costo di 10 milioni di dollari. Effettivamente un po' caro!

Gemelli

È il momento di fare delle cose belle e di farle per il bene, non solo tuo ma delle persone che ti circondano. Oggi, con la Luna e anche Venere tutti e due a favorissimo, pensi soltanto all'amore e a rendere le tue ore il più piacevoli possibili, senza perderne nemmeno pochi minuti per incombenze logistiche che proprio non puoi rimandare. Anzi, anche lavorando non smetti di sorridere e canticchiare. Sei proprio felice che Milano abbia esaudito l'ultimo desiderio di Ornella Vanoni, che si vedrà intitolata un'aiuola.

Cancro

Sei ancora stremato da questa Luna nuova che proprio sembra essersi accanita contro di te, mentre Marte non ti dà tregua né dalla stanchezza né dalle tensioni. Per fortuna però almeno oggi Venere smette di infastidirti e tu ti concedi un po' di riposo, anche soltanto metaforico. Non ti dispiacerebbe, per esempio, schiacciare un pisolino in mondovisione, proprio come ha fatto Trump a una conferenza nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Leone

Ti senti proprio come uno che vive a Milano, caro Leone, ovvero nella città che è stata ufficialmente definita quella con più milionari al mondo. Però tu, tra tutti questi milionari, oggi nello specifico ti senti quello che fa fatica a pagare il mutuo! Quindi, insomma, senti di avere intorno a te grandi potenzialità, ma senti anche che proprio oggi la fortuna non sia dalla tua parte.

Vergine

Sfrutti le energie che sono ancora tutte a tuo favore, soprattutto grazie alla Luna nuova di ieri sera. Se c'è qualcuno che deve prendere in mano la situazione o prendere delle decisioni, tu sai di essere la persona giusta e non avrai certo bisogno dell'approvazione pubblica per decidere che cosa si faccia. Ti senti come il sindaco Mager di Sanremo, che si dice prontissimo per costruire la statua di Pippo Baudo.

Bilancia

Anche quando la situazione sembra difficile, tu lo sai benissimo che si tratta del tuo bene. Da un lato oggi Venere e la Luna a favore ti faranno venire voglia di prenderti cura di te, del tuo benessere emotivo e anche del tuo corpo; contemporaneamente Marte e Giove sembreranno metterti ancora i bastoni tra le ruote. Hai la sensazione che a te venga richiesto un doppio sforzo e che le gioie non siano proprio immediate. Sappi però che l'universo evidentemente ti vuole vedere impegnata ancora di più per il tuo benessere. Ad esempio, cogli l'occasione dell'aumento dei prezzi delle sigarette per tagliare con questo vizio o con qualche altro vizietto simile.

Scorpione

Con Venere e la Luna storti, proprio oggi potresti compiere degli atti davvero sconsiderati, dettati un po' dal panico, un po' dal nervosismo e un po' dal desiderio di non perdere tutte le attenzioni che ti sei conquistato in questi giorni. Occhio però, perché il passo falso è davvero dietro l'angolo, un po' come è successo per la vincitrice del premio Nobel Machado, che si è fatta fotografare dai media mentre lo consegna direttamente a Trump.

Sagittario

Con la Luna e Venere, entrambi a tuo favore, sei pronto a batterti per quello in cui credi e non hai alcuna intenzione di restare seduto in un angolo, in disparte, aspettando che le cose accadano per te. Oggi ti rimbocchi le maniche e soprattutto hai voglia di toglierti dalla routine quotidiana e scontata. La vita va vissuta intensamente e tu lo sai benissimo! Sei felice di vedere l'incontro tutto al femminile tra Meloni e la sua collega giapponese, soprattutto perché pare si impegnino per la pace.

Capricorno

Con Mercurio, il tuo segno zodiacale è ancora sollecitato dalla Luna nuova proprio nel tuo segno fino a poche ore fa e non hai alcuna intenzione di rinunciare alla tua crescita personale. Studiare, imparare, pensare e metterti in gioco è davvero il tuo punto di forza e sei pronto a farlo valere con tutti quelli che conosci. Prendi spunto dal cantante Blanco, che torna a scuola e si iscrive a Scienze Umane, senza farsi distrarre dal luccichio del successo.

Acquario

Con la Luna e anche Venere nel tuo segno zodiacale senti finalmente che la tua grande caratteristica di preoccuparti per il bene comune e di batterti per il senso di giustizia non solo venga a galla, ma sia anche pronta a essere espressa ad alta voce. Sei pronto a tornare il grande paladino dei diritti di tutti! Ovviamente a parenti, amici e colleghi sei mancato parecchio in questa tua veste ultimamente. Applaudi all'Antitrust, che finalmente ha avviato un'indagine sul cibo dei supermercati, che è troppo caro.

Pesci

La Luna e Venere che si trovano nel segno zodiacale vanno ad amplificare l'amore più immenso e totalizzante che il tuo cuore è capace di provare. Forse poco pragmatico e decisamente non materialista, ma il tuo sentimento è davvero capace di andare oltre e soprattutto di rompere tutti gli schemi. Apprezzi, per esempio, che un personaggio importante come Madonna inciti i manifestanti in Iran a tenere duro, dichiarandosi al loro fianco. Questa sì che è empatia!